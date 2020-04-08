 На переговорах у Мінську домовилися провести обмін утримуваними особами не пізніше Великодня, - Офіс президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента

У повідомленні зазначається: "За дорученням президента України Володимира Зеленського Українська сторона в Тристоронній контактній групі ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, у форматі відеоконференції.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак звернувся до учасників консультацій: "Я вдячний, що була підтримана наша пропозиція працювати, орієнтуючись на результат і в більш інтенсивному режимі, зокрема у підгрупах, та обговорювати всі питання, щоб якнайшвидше досягти домовленостей. Україна прагне підвищити результативність засідань Тристоронньої контактної групи. Ми хочемо вагоміших рішень, які допоможуть вирішити питання безпеки та гуманітарні проблеми на Донбасі".

За його словами, першочергові зусилля доцільно спрямувати саме на рішення безпеки і гуманітарних питань. Андрій Єрмак підкреслив важливість повного, всеосяжного і безстрокового дотримання режиму припинення вогню на постійній основі.

Під час відеоконференції ТКГ було досягнуто принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати - не пізніше Великодня.

Крім того, на нинішньому засіданні ТКГ обговорила питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування і гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Під час відеоконференції сторони ТКГ продовжили переговори щодо визначення наступних ділянок розведення сил і засобів на Донбасі".

Читайте також: Найманці РФ на Донбасі назвали, кого хочуть віддати на обмін. СПИСОК