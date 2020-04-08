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 Політика України
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 На переговорах у Мінську домовилися провести обмін утримуваними особами не пізніше Великодня, - Офіс президента

Тристороння контактна група під час засідання в середу в режимі відеоконференції досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб, яке має відбутися не пізніше Великодня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента

У повідомленні зазначається: "За дорученням президента України Володимира Зеленського Українська сторона в Тристоронній контактній групі ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, у форматі відеоконференції.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак звернувся до учасників консультацій: "Я вдячний, що була підтримана наша пропозиція працювати, орієнтуючись на результат і в більш інтенсивному режимі, зокрема у підгрупах, та обговорювати всі питання, щоб якнайшвидше досягти домовленостей. Україна прагне підвищити результативність засідань Тристоронньої контактної групи. Ми хочемо вагоміших рішень, які допоможуть вирішити питання безпеки та гуманітарні проблеми на Донбасі".

За його словами, першочергові зусилля доцільно спрямувати саме на рішення безпеки і гуманітарних питань. Андрій Єрмак підкреслив важливість повного, всеосяжного і безстрокового дотримання режиму припинення вогню на постійній основі.

Під час відеоконференції ТКГ було досягнуто принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати - не пізніше Великодня.

Крім того, на нинішньому засіданні ТКГ обговорила питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування і гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Під час відеоконференції сторони ТКГ продовжили переговори щодо визначення наступних ділянок розведення сил і засобів на Донбасі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187750
 
 
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Главный зебил пиарится на обмене пленными.
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Зновута ксистів та торгашів поміняють на злочинців?
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Дай нашому Вовчику ************ з'їсти..
😏
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Бесконечный обмен для рашки сколько украинцев, столько раз можно обменивать!
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Дуже красиво написано про дуже неприємних та брехливих осіб.
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ярмак уже давно обменял суверенитет страны... такова цена.. нужно просто перестать стрелять.... млять...
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плохо работают.мало меняют.Отвратительно .зрадники
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как бы под это дело "до паски" ещё и консультативную группу не подмахнули. уже по факту.
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Знову таксистів на убивць, зрадників, злочинців, рецедивістів.
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Видно, что судьба наших пленных беспокоит форумчан цензора никак.
Оно , конечно, сидя на стратегическом диване, легко можно оставить людей в плену.
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Ля, курви! А обмін теж буде у форматі відеоконференції? Чи через той координаційний орган, який затвердив Єрмак у березні? І московія там буде біла і пухнаста, а перемовини будуть з ватажками терористів?
Так, повертати людей треба, але ж включіть мізки! Закрийте кордон з московією, бо туди виїзджають потенційні заручники путлєра! Тіко в Криму їх вже "наловили" зо 2 десятки! А кого ви зібрались обмінювати з нашого боку? Кого ви, не стріляючи, не звільнюючи територій, захопили?
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знову зрада
адже високоінтелектуальні дописувачі Цензора категорично не радять робити жодних обмінів, хіба неясно?
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Ви перетваорили повернення героїв на торги невідомих з невідомими
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