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 За кордоном
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Все про:ОБСЄ (2462) Донбас (15704) Боррель (32)

 У зв'язку з пандемією життєво необхідно, щоб Росія поважала мандат ОБСЄ і СММ мала безперешкодний доступ на Донбасі, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підкреслює особливу важливість роботи ОБСЄ на сході України в умовах пандемії COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на пандемію життєво необхідно ще більшою мірою, щоб Росія поважала мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Місія повинна мати доступ по всій Україні, включно з непідконтрольними українському уряду Донецької та Луганської областей", - заявив Боррель у середу після відеонаради міністрів ЄС, що відповідають за розвиток.

Він додав, що агентства ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста також стикаються з труднощами в тому, що стосується доступу до цих зон. Глава європейської дипломатії, виступаючи на пресконференції по відеозв'язку в Брюсселі, зажадав для цих організацій повного і безперешкодного доступу на Донбасі з метою надання гуманітарної допомоги потребуючим її людям.

"Ми продовжуємо працювати з усіма сторонами, щоб знайти рішення нинішніх проблем, і я наполягаю: міжнародні місії повинні мати безпечний і безперешкодний доступ в Україні, зокрема в частини, непідконтрольні в даний час українському уряду", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187749
 
 
 Топ коментарі
 
Россия уважает только грубую силу, мандатами они подтираются...
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та он ща занят,на валдае в карантине печенегов и половцев гоняет В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 7731



#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!

«Как ныне в деменции Вошьдь пребывал,
Взомнив себя Вещим Олегом.
Он половцев всем разгромить обещал,
И в пыль превратить печенегов.
Мечом всех разил в воображеньи своем,
Сжимая свой памперс ногами.
Жаль, памперс не конь, не живет в нем змея,
Не куснет дурня в мягкие ткани!»
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Россия уважает только грубую силу, мандатами они подтираются...
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та он ща занят,на валдае в карантине печенегов и половцев гоняет В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 7731



#ИНОАГЕНТ Бывший ГДРовец - Ruhm der Ukraine!

«Как ныне в деменции Вошьдь пребывал,
Взомнив себя Вещим Олегом.
Он половцев всем разгромить обещал,
И в пыль превратить печенегов.
Мечом всех разил в воображеньи своем,
Сжимая свой памперс ногами.
Жаль, памперс не конь, не живет в нем змея,
Не куснет дурня в мягкие ткани!»
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ресея понимает когда кней применяют разумную силу... Всё же трахнула маленькая страна "супердержаву" обвалив курс рубля и поставив раком население из-за неясности его дальнейшей судьбы...... И никаких оружиев, понимаииишь, не нада саудитам.
А всё потому что мозги надо иметь для переговоров и тактичность их ведения...
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міссія обсцє должна імєть доступ по всєй нєподконтрольной, а в Україні воно нам непотрібно
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московських шпигунів нам тут не тра
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поки расія клята не здохне як недогеографічне образованіе, нічого не буде пан Боррель!!!
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Дитинність чи наївність у цього Борреля В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 709 В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель - Цензор.НЕТ 9161
Давити їх треба санкціями, ембарго та ін.

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Просто смешные рассуждения, что Роися должна, что-то там уважать, детский лепет!
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Надежды вьюношей питают...лысых........
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Очередное гавно своими высерами создаёт видимость работы за нехилый оклад + КГБ-шные доплаты...
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