 У зв'язку з пандемією життєво необхідно, щоб Росія поважала мандат ОБСЄ і СММ мала безперешкодний доступ на Донбасі, - Боррель

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З огляду на пандемію життєво необхідно ще більшою мірою, щоб Росія поважала мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Місія повинна мати доступ по всій Україні, включно з непідконтрольними українському уряду Донецької та Луганської областей", - заявив Боррель у середу після відеонаради міністрів ЄС, що відповідають за розвиток.

Він додав, що агентства ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста також стикаються з труднощами в тому, що стосується доступу до цих зон. Глава європейської дипломатії, виступаючи на пресконференції по відеозв'язку в Брюсселі, зажадав для цих організацій повного і безперешкодного доступу на Донбасі з метою надання гуманітарної допомоги потребуючим її людям.

"Ми продовжуємо працювати з усіма сторонами, щоб знайти рішення нинішніх проблем, і я наполягаю: міжнародні місії повинні мати безпечний і безперешкодний доступ в Україні, зокрема в частини, непідконтрольні в даний час українському уряду", - заявив високий представник ЄС із закордонних справ.

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