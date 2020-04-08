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 Окупанти планують розміщувати в Севастополі хворих на COVID-19 військових, через коронавірус людей блокують у лікарні Армянська і на "Кримському титані", - Мінреінтеграціі

Ситуація з епідемією коронавірусу в тимчасово окупованому Криму загострюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції.

Зокрема, у ніч з 7 на 8 квітня було заблоковано Центральну міську лікарню міста Армянськ.

"У медичному закладі проходив лікування чоловік з діагнозом гіпертонічний криз, у якого було зафіксовано зараження COVID-19. За попередніми даними, він був інфікований внаслідок контактів з родичкою, яка повернулася з Москви. Наразі весь персонал у складі 124 осіб та близько 100 пацієнтів заблоковані у лікарні на 14 діб", - говориться в повідомленні.

Також у відомства є дані, що зранку 8 квітня на робочих місцях також були заблоковані працівники кількох цехів заводу "Кримський титан".

"Для забезпечення блокади залучені військовослужбовці російського окупаційного контингенту. Блокування працівників, яке здійснюється окупаційною адміністрацією з метою збереження показників виробництва, створює небезпеку сплеску коронавірусу у колективі в умовах, коли немає можливості забезпечити людям належну медичну допомогу. Водночас, глибоку стурбованість викликає інформація від представників окупаційної російської адміністрації в українському Криму про те, що російське Міноборони планує хворих на коронавірус військових розміщувати у Севастополі. Для чого вони вже розпочали готувати госпітальне судно "Єнісей", яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування", - повідомляють в Мінінтеграціі.

У відомстві нагадують, що станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнала 22 випадки зараження коронавірусом в Криму і 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тис. осіб перебуває під різними типами спостереження через підозри інфікування.

За наявною інформацією, реальна кількість інфікованих значно вища, адже російська окупаційна влада приховує факти захворювань серед своїх військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії зафіксовано 1175 нових випадків коронавірусу. Кількість інфікованих наближається до 9 тисяч

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187748
 
 
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Про хороше.

Гарах Александр Владимирович "Саид" охоту на укров закончил... 19.07.1975 - 07.04.2020р. пішов на подпєвку до кобздона Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8128

Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3048
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земля стекловатой расеянской падали
Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 6094
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Про хороше.

Гарах Александр Владимирович "Саид" охоту на укров закончил... 19.07.1975 - 07.04.2020р. пішов на подпєвку до кобздона

Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3048
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Все в этом мире взаимосвязано. Вселенский закон бумеранга существует. Каждый получает за свои дела и за свой выбор. А выбор человек делает каждый день, хотя и не осознает этого. Крымчане предали Украину, теперь пусть свое получают и меня вообще не интересует, что там и как, пока они подчиняются оккупационной власти и приветствуют ее.
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только странно что комунист и поклонник шоветского шаюза носит кресты а не звезды Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 2795
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А шо это за побрякушки у этого уже (слава тебе, Господи)дохлого террорюги? Для них,наверно, эти цацки в amazon или на ebay покупают? Окупанти планують розміщувати в Севастополі хворих COVID-19 військових, через коронавірус людей блокують у лікарні Армянська і на "Кримському титані", - Мінреінтеграціі - Цензор.НЕТ 6816
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"Сколково": Лекарство от коронавируса может появиться уже через два-три месяца - вспоминаю роботаФёдора на орбите... тревожно как-то..
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даже не сомневаюсь, после новичка - корона это дело их рук, у них и вакцина похоже уже есть, но ...своих то- бабы нарожают, пенсов подсократят...им надо ещё немного, понаблюдать *********** ... а главное- как там пиндосы покочевряжатся...
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Набор иконок от сатаниста гундяя,максимум. Сколково,****!
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ну чего всполошились - ввоз больных короной - это одна из разновидностей камней с неба , крымчане вы ведь этого хоттели
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спасают популяцию "пляшущих морячков" - редких животных в заповеднике гоблина...ладно, пусть ещё там немножко
«поразвиваются» и «попроцветают», поиммитируют оргазм...
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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тот самый случай, когда укры получат Крым "только через наш труп" не только оказалась пророческой, но и укров вполне устраивает! Хунта мы в конце концов или нет?
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А ми що,від нема чого робити Чорне море викопали,?)))
Там на глибинах більше двохсот метрів самий сірководень,найкраще місце для обсерваціі і лікування кацапів)))
Камінь на шию та й до доктора Лізи,))
Хай лікує))))
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Гулаг им место!
Предатели, посмели заразитца, вопреки **************** скрепам!
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Я би на місці кримчан підняв повстання!
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касапы! не бойтесь вируса! ехайте отдыхать в крым во все здравницы и санатории!
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Вода в Крым заблокирована, свет тоже
Теперь вот, все предприятия и учреждения блокируют
Остались в Крыму не заблокированными только камни с неба
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Имеют право. На то они и окупанты и террористы. Или вы хотели от окупантов чтобы они придерживались международных законов? Пустите окупантов в Киев они и здесь свои порядки установят
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двоякое чувство..вирус он конечно нам людям враг,но когда он убивает рюскую погань-друг...остаётся приручить эту тварь,в смысле вирус.
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Ладно подскажу. Чуть жаль. Та мост перекройте---а то как попрут---как попрут навстречу друг другу по одной причине! Надо было как в лёнинграде разводной делать---забздели видно крейсера *Авроры*!
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Котам нужна живая мышь,мертвою их не соблазнишь....
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Вот и отлично. Всё гавно крысма в гавностополь свозят. Там мамое оно😷
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До крисчан вже поїхали "курортники" з мацкви, членінграда та інших міст. В тому числі й носії коронавірусу. Чомусь крисчани їм не раді. Втім, їхня робота - мити унітази, возити, подавати і ставати/лягати у пози "рузгой Камасутри". Радійте, крисчани!
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Какая прекрасная новость. Именно туда больше всего навезли вато-совковой пенсионерской падали со всего войска сесесера. Все на концерт кобзона служивые!
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