 Окупанти планують розміщувати в Севастополі хворих COVID-19 військових, через коронавірус людей блокують у лікарні Армянська і на "Кримському титані", - Мінреінтеграціі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції.

Зокрема, у ніч з 7 на 8 квітня було заблоковано Центральну міську лікарню міста Армянськ.

"У медичному закладі проходив лікування чоловік з діагнозом гіпертонічний криз, у якого було зафіксовано зараження COVID-19. За попередніми даними, він був інфікований внаслідок контактів з родичкою, яка повернулася з Москви. Наразі весь персонал у складі 124 осіб та близько 100 пацієнтів заблоковані у лікарні на 14 діб", - говориться в повідомленні.

Також у відомства є дані, що зранку 8 квітня на робочих місцях також були заблоковані працівники кількох цехів заводу "Кримський титан".

"Для забезпечення блокади залучені військовослужбовці російського окупаційного контингенту. Блокування працівників, яке здійснюється окупаційною адміністрацією з метою збереження показників виробництва, створює небезпеку сплеску коронавірусу у колективі в умовах, коли немає можливості забезпечити людям належну медичну допомогу. Водночас, глибоку стурбованість викликає інформація від представників окупаційної російської адміністрації в українському Криму про те, що російське Міноборони планує хворих на коронавірус військових розміщувати у Севастополі. Для чого вони вже розпочали готувати госпітальне судно "Єнісей", яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування", - повідомляють в Мінінтеграціі.

У відомстві нагадують, що станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнала 22 випадки зараження коронавірусом в Криму і 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тис. осіб перебуває під різними типами спостереження через підозри інфікування.

За наявною інформацією, реальна кількість інфікованих значно вища, адже російська окупаційна влада приховує факти захворювань серед своїх військових.

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