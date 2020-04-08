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 Економіка
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Все про:тютюн (105) Холодов (16)

 АМКУ декілька років не може навести порядок на тютюновому ринку, - "слуга народу" Холодов

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо законопроекту 1049 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Про це написав народний депутат, заступник голови профільного комітету Ради Андрій Холодов на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Зокрема, комітет проголосував за виключення з тексту законопроекту поправки №8 народного депутата України Олександра Дубинського.

Поправка стосувалася законодавчої фіксації маржі оптового дистриб'ютора на тютюновому ринку.

"Вчора комітет підтримав виключення поправки №8 із законопроекту 1049. Далі питання буде винесено в сесійну залу", - написав Холодов.

За словами нардепа, поправка №8 була для того, щоб навести порядок на ринку тютюну і усунути картельну змову, який був зафіксований Антимонопольним комітетом 10 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, 7 листопада 2019 року президент зустрічався з виробниками сигарет, і вони дали йому обіцянку, що вони самі усунуть змову на ринку тютюну, без втручання Верховної Ради. У відповідь президент сказав, що заветує законопроект 1049.

12 листопада 2019 року табачники отримали рекомендації від Антимонопольного комітету, де всі домовленості з президентом були документально зафіксовані.

Пізніше президент ветував законопроект 1049, а тютюнові компанії не виконали рекомендацій АМКУ.

"З точки зору політики неправильно давати комусь можливість не виконувати обіцянки, дані президенту. З точки зору економічної та правової Антимонопольний комітет мав у січні 2020 року зафіксувати факт невиконання рекомендацій і накласти на тютюнників штраф у сумі 10% від торішнього обороту. Для цього є всі підстави. Штраф міг би досягати 8 млрд грн", - додав Холодов.

Тепер, за його словами, єдиним, хто може вплинути на ринок тютюну в Україні, є Антимонопольний комітет.

"На жаль, після вето президента Рада поки позбавлена важелів впливу на тютюновий картель. Єдиний, хто тепер може змусити їх виконувати закон - це Антимонопольний комітет, але АМКУ не здатний навести порядок на тютюновому ринку. Це вже п'яті за ліком рекомендації АМКУ, які тютюновий ринок не виконує", - резюмував Холодов.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України також пропонував президентові України Володимиру Зеленському накласти вето на закон №1049.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187747
 
 
 Топ коментарі
 
Холодов уже прямым текстом говорит, что его пора "вязать". Чего вам еще надо? Кто там слугами заниматься должен? Вот он клиент, сам в руки просится.
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Кожна влада "думає про податки", але податки неможливі без тих, хто їх сплачує, тому нормальна влада змушена дбати й про них. А в нас, на жаль, думають тільки про те, як вкрасти ті податки, тому "нарід" не дуже горить бажанням їх сплачувати...
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ось тут немає заперечень
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Эта тварь холодов уже довел до того, что многие табачные фабрики вывели с рынка Украины, и многие фабрики не работали несколько месяцев, оставляя людей без заработка и страну без налогов. Замахали уже в доску и полоску зеленожопые жадные твари, абсолютно на всем пытающиеся "прибарахлится", чтобы внукам хватило. Не нажруться они никогда, пока мы все тут не передохним.
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Жодна тютюнова компанія не вийшла з України . Жодна тютюнова фабрика не закрилась .
"Тедіс" спокійно продовжує працювати ...
Тихенько заплатили накладений на них штраф і продовжують працювати далі ...
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Это не полная информация,все табачные компании в Украине находятся под влиянием российских махинаторов,возможно даже принадлежат путинцам,которые создали монопольную компанию по оптовой торговле сигаретами в Украине забирающую львиную долю прибыли на торговле этими сигаретами,потому что наши идиоты в правительстве придумали назначать максимальную цену продажи пачки сигарет.
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дуболомів вистачає шоп скрутити мордою в асфальт тих табачників. Чи там серйозні гроші і вправні юристи
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Холодов уже прямым текстом говорит, что его пора "вязать". Чего вам еще надо? Кто там слугами заниматься должен? Вот он клиент, сам в руки просится.
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Не несколько лет, а десятилетие уже, наверное...
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Очередная поправка в очередной закон и очередной провал.
Ну не будут чиновники пилить сук на котором сидят.
И от фамилии президента это не зависит.
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запалив самокрутку з свого тютюну, подумав, нашо менi та влада, яка тiльки думає, про податки, та де шо вкрасти, годувати всякi антимономольнi комiтети
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Кожна влада "думає про податки", але податки неможливі без тих, хто їх сплачує, тому нормальна влада змушена дбати й про них. А в нас, на жаль, думають тільки про те, як вкрасти ті податки, тому "нарід" не дуже горить бажанням їх сплачувати...
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вы правы. но есть еще аспект. при дефиците квалифицированных кадров, их еще и выгонят на улицу. у хозяина есть подушка, у них нет.
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Это тот, что всю розницу в Киеве держит? Хочет кусок пожирнее, депутат же от "СН".
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Продолжайте в том же духе и цены вырастут вдвое.
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Уже год покупаю табак на стаканы. По статистике, наверное я бросил курить )
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