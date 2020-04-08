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 Суспільство
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 У Центрі зайнятості розповіли, які вакансії стали затребуваними від початку карантину

У Центрі зайнятості розповіли, кількість яких вакансій збільшилася від початку карантину, який запровадили через поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні в ефірі hromadske.

"Зараз підвищився попит на працівників сфери охорони здоров'я, є вакансії медичних сестер, соціальних працівників, фельдшерів, лаборантів", - заявила вона.

За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників і водіїв.

"Також хочу зазначити, що з'явилися вакансії охоронців і поліцейських. Крім того, затребувані працівники сільського та лісового господарства, адже починаються польові роботи", - додала вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187745
 
   
 Топ коментарі
 
а могильщики пока не нужны ?
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це десь через місяць буде, після турбо покращення.
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це десь через місяць буде, після турбо покращення.
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Багато мабуть обіцяють платити медсестрам та фельдшерам? По 2500грн/міс буде то?
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Перед началом полевых работ куда-то пропадают работники сельского хозяйства. Дезертиры?
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Не густо. А людям умственнного труда куда деваться?)
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Или стать инвалидом умственного труда или дворником..)))
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В Польшу на клубнику тебя уже наши не выпустят.
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Цензор.Нет - "В Центре занятости рассказали, какие вакансии стали востребованными..."

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Брехня. Более всего ******* с поиском дурачков в приват банк,ну а потом Орифлейм и остальные трутни.
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Раби потрібні.Якраз і заробітчани приїхали.Про це олігархи мріяли,щоб за копійки на них працювали.
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