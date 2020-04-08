 У Центрі зайнятості розповіли, які вакансії стали затребуваними від початку карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні в ефірі hromadske.

"Зараз підвищився попит на працівників сфери охорони здоров'я, є вакансії медичних сестер, соціальних працівників, фельдшерів, лаборантів", - заявила вона.

За словами Бондіні, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників і водіїв.

"Також хочу зазначити, що з'явилися вакансії охоронців і поліцейських. Крім того, затребувані працівники сільського та лісового господарства, адже починаються польові роботи", - додала вона.

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