 На Львівщині зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Помер 50-річний чоловік, діагноз у якого лабораторно підтвердили вночі 7 квітня. Його доставили в клінічну лікарню Львівської залізниці у важкому стані - з дихальною недостатністю і шлунково-кишковою кровотечею.

"Не зважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер у реанімації", - сказано в повідомленні.

За даними Львівської ОДА, в області діагностували Covid-19 у 47 осіб. В обласній інфекційній лікарні перебувають 85 осіб. Стан 9 - важкий, 2 пацієнтів на апараті штучної вентиляції легенів. Серед хворих - двоє неповнолітніх.

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