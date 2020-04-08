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 На Львівщині зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу, - ОДА

У Львівській області зафіксували другий летальний випадок від коронавірусної хвороби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Помер 50-річний чоловік, діагноз у якого лабораторно підтвердили вночі 7 квітня. Його доставили в клінічну лікарню Львівської залізниці у важкому стані - з дихальною недостатністю і шлунково-кишковою кровотечею.

"Не зважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер у реанімації", - сказано в повідомленні.

За даними Львівської ОДА, в області діагностували Covid-19 у 47 осіб. В обласній інфекційній лікарні перебувають 85 осіб. Стан 9 - важкий, 2 пацієнтів на апараті штучної вентиляції легенів. Серед хворих - двоє неповнолітніх.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187743
 
 
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ожидаемо. сегодня восьмое. его 7 апреля доставили в тяжёлом состоянии. а до 7 апреля ждали пока лёгкая форма перейдёт в тяжёлую и в соответствии с "алгоритмом" ему разрешено будет сделать тест. это называется "ранняя форма диагностики" или как там сегодня по медицински грамотно?
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