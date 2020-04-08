EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  4471  116
Все про:Зеленський (5023) іудеї (8) привітання (464) юдаїзм (1)

 Зеленський привітав іудеїв України з Песахом

Президент України Володимир Зеленський привітав іудеїв України зі святом Песах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Прийміть мої щирі вітання з нагоди Песаху – свята, що встановлене на честь свободи єврейського народу. Єврейська громада України є активним учасником суспільного життя, вона здійснює плідну гуманітарну і благодійну діяльність, сприяє розвитку духовності та зміцненню міжконфесійної злагоди в нашій країні", - говориться в привітанні на сайті глави держави в середу.

"З великою повагою, бажаю усім вам теплого душевного свята у колі ваших близьких і рідних людей", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187742
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Суровая правда
жизни: сын русского и узбечки - метис, сын русского и негритянки - мулат, сын
русского и еврейки - еврей.
 показати весь коментар
 
1. Роспуск Рады
2. Новые выборы.
3. Импичмент Зеленскому.
"Веселого" праздника, гаденыш.
 показати весь коментар
 
 
Як на мене, віруючі цієї конфессії, особливо медійні, а серед них жидів - більшість, стрімко і неухильно рухаються в сторону жидівських погромів. Хоча, може, це і є кінцевою метою цієї влади : повна дискредитація Держави Україна.
 показати весь коментар
 
Як на мене, віруючі цієї конфессії, особливо медійні, а серед них жидів - більшість, стрімко і неухильно рухаються в сторону жидівських погромів. Хоча, може, це і є кінцевою метою цієї влади : повна дискредитація Держави Україна.
 показати весь коментар
 
 
Вот как очередной еврей делает свой гешефт на смертях украинского народа, покупая респираторы и маски с госрезерва за копейки продавая их в Испанию и своим в Израиль "Президент клиники "Борис" Радуцкий: Церковь нас с Кличко официально предала анафеме за уволенного главврача. Ну мне проще, я в синагоге договорился" (Радуцкий иудей по вероисповеданию). Интервью Гордону.
 показати весь коментар
 
 
Песах поважає а Томос термосом називав.Ай вей хитрий єврей.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, теперь некоторые раввины не будут обижаться, что еврей президент за них забыл. У нас много иудеев проживает. В общем официальное послание, присоединяясь.
 показати весь коментар
 
 
Всё верно сказал, молодец.
А мармеладо-боты - антисемитское отребье.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору