 Американський політик Сандерс зняв свою кандидатуру на користь Байдена на президентських виборах у США

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на заяву 78-річного політика.

За даними Reuters, про своє рішення Сандерс оголосив у телефонній розмові зі співробітниками свого передвиборчого штабу. Як очікується, найближчим часом політик виступить зі зверненням до своїх прихильників, під час якого публічно оголосить про припинення передвиборчої кампанії.

"Ми змінили свідомість американців щодо того, якою нацією ми можемо стати, і зробили великий крок вперед у нескінченній боротьбі за економічну справедливість, соціальну справедливість, расову справедливість й екологічну справедливість. Наш рух переміг в ідеологічній боротьбі", - заявив Сандерс в інтерв'ю прихильникам.

Тепер єдиним претендентом на участь у президентських виборах в США від Демократичної партії залишається колишній віцепрезидент США Джо Байден. Очікується, що пізніше цього року саме він буде висунутий кандидатом у президенти США від демократів.

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