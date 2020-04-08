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Все про:Байден (211) вибори (4934) США (6411) Сандерс (17)

 Американський політик Сандерс зняв свою кандидатуру на користь Байдена на президентських виборах у США

Сенатор Берні Сандерс відмовився від подальшої участі в президентських перегонах у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на заяву 78-річного політика.

За даними Reuters, про своє рішення Сандерс оголосив у телефонній розмові зі співробітниками свого передвиборчого штабу. Як очікується, найближчим часом політик виступить зі зверненням до своїх прихильників, під час якого публічно оголосить про припинення передвиборчої кампанії.

"Ми змінили свідомість американців щодо того, якою нацією ми можемо стати, і зробили великий крок вперед у нескінченній боротьбі за економічну справедливість, соціальну справедливість, расову справедливість й екологічну справедливість. Наш рух переміг в ідеологічній боротьбі", - заявив Сандерс в інтерв'ю прихильникам.

Тепер єдиним претендентом на участь у президентських виборах в США від Демократичної партії залишається колишній віцепрезидент США Джо Байден. Очікується, що пізніше цього року саме він буде висунутий кандидатом у президенти США від демократів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187740
 
   
 Топ коментарі
 
Мне Байден однозначно симпатичней чем Трамп. Хз как американцам)
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Давай, Байден, дави Трампона! Удачи!
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Донні ще не сказав свого останнього слова. Будем бачити
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Если Байден не гамосек и не афроамериканец, то шансов маловато.
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хороший дядька. Сказал, если стану презиком, то готов демонтировать путинский режим
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Байден не має жадного шансу проти Трампа. По-перше, він в боротьбі між своїми настільки пішов в своїй риториці в ліво, що його вже важко назвати «центристом», а по-друге, цей старий чоловік вже навіть не знає га якому світі знаходиться стільки факапів було у нього!
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Московити брешуть,що вони підтримують Трампа.Їм підходять безхребетні ліваки.Саме за них,вони почали офігівати.
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Нема в Америке больше Рейганов .Не-ма ! И даже Буша ни-ка-ко-го нема .Ни старого -ни нового .Только корона осталась одна на всех ....и х.йло осталось .....и пичаль

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