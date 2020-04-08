 Під час карантину документи на укладання шлюбу або розлучення можна подати онлайн, - Мін'юст

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Українці можуть, не відвідуючи відповідні відділи, подавати документи з питань державної реєстрації шлюбу/розірвання шлюбу, а також отримувати консультації з цих та інших питань через інтернет з використанням веб-порталу " "Звернення в сфері ДРАЦС", - сказано в публікації.

У повідомленні на сайті відомства наголошується, що в тих випадках, коли подати заяву через веб-портал неможливо, з 8 квітня необхідно попередньо записатися на прийом за телефоном відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні посилили обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.