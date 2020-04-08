 Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС із посиланням на главу дипломатії Євросоюзу Жозефа Борреля.
"Так, Білорусія попросила допомогу для системи охорони здоров'я і в подоланні збитків для економіки у світлі ситуації, а також фінансову допомогу", - сказав Боррель.
Він додав, що ЄС вивчає питання.
У Білорусії коронавірусом заразилися більше тисячі, померло 13 осіб.
Бацька ж казав, що картоплею закидає той вірус...
Парад в Минске 9 мая состоится вечером, Лукашенко собирается утром быть в Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что обязан побывать в Москве на параде в честь Дня Победы. Сегодня стало известно, что военный парад в Минске перенесен на вечернее время.
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1 апреля, 2020 18.49 | комментариев: 21
Подготовка к параду в Беларуси продолжается на фоне вспышки коронавирусной инфекции
Фото: mil.by
Военный парад в честь Дня Победы пройдет в Минске вечером 9 мая. Об этом 31 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, информирует БЕЛТА.
Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники, над Минском пролетит 42 самолета. Продолжительность парада - один час. Планируется участие военнослужащих из России и Китая.
Репетиции шествия идут трижды в неделю, добавил замминистра обороны.
АФН отмечает, что перенос парада на вечер связан с намерением президента Беларуси Александра Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве. "Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет", - говорил Лукашенко 27 марта.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад по случаю 9 Мая не отменен, однако власти РФ мониторят эпидемическую ситуацию в связи с распространением коронавируса.
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так що на вечір катофалку нехай собі готує
[ Альбом ]
Минские медики делятся в своих аккаунтах в соцсетях информацией о ситуации в больницах, куда привозят зараженных коронавирусом или контакты первого уровня. Приведем несколько цитат:
"Я хочу сказать, что у меня в клинике находится минимум один ребенок с двусторонней тотальной интерстициальной пневмонией, которому не брали мазки на Covid-19. Это все, что вам нужно знать о диагностике Covid-19 в некоторых детских учреждениях здравоохранения".
"Сегодня утром в моей клинике взяли мазки у 20 контактов первого уровня. По состоянию на 15.00 мазки не были приняты тремя лабораториями Минска под предлогом "это не наше, это не к нам".
"СИЗы [средства индивидуальной защиты] нужны только тем, кто работает с подтверждением Covid-19, говорили они, а молодым вообще бояться нечего. Когда закончится это повсеместное очковтирательство? Почему нас обманывают и не хотят защищать?"
"Коллега с полисегментарной пневмонией Covid-19. А вы и дальше говорите, что я молодой. Ему, кстати, 25".