 Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС із посиланням на главу дипломатії Євросоюзу Жозефа Борреля.

"Так, Білорусія попросила допомогу для системи охорони здоров'я і в подоланні збитків для економіки у світлі ситуації, а також фінансову допомогу", - сказав Боррель.

Він додав, що ЄС вивчає питання.

У Білорусії коронавірусом заразилися більше тисячі, померло 13 осіб.

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