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 Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом

Білорусія попросила ЄС фінансово допомогти в боротьбі з коронавірусом і його наслідками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС із посиланням на главу дипломатії Євросоюзу Жозефа Борреля.

"Так, Білорусія попросила допомогу для системи охорони здоров'я і в подоланні збитків для економіки у світлі ситуації, а також фінансову допомогу", - сказав Боррель.

Він додав, що ЄС вивчає питання.

У Білорусії коронавірусом заразилися більше тисячі, померло 13 осіб.

Читайте також: "Всіх врятуємо, кого тільки можна", - Лукашенко заявив, що готовий сам іти лікувати людей з коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187735
 
 
 Топ коментарі
 
белорусы! не падайте духом! карантин это не так и страшно
даже на режиме строгой самоизоляции можно жить полноценной жизнью и даже получать полноценное лечение и консультации врачей!

Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8621
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Шо, бацька, фсьо? А как дисал, как дисал!
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Погодите! В Беларуси ж нет коронавируса! Или Лукашенко соврал? Та не, не может быть...
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Напевно новина з якогось кацівського ждерела, от і все...
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Я дивився інтерв'ю Лукашенка по ТБ десь з годину тому й там він знов каже, що нема в них ніякого вірусу, а тут така "новина" та ще й "Белоруссия"... Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7325
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Оба-на... Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4399
Бацька ж казав, що картоплею закидає той вірус... Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5223
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А не пошел бы ты нах.й холоп путлеровский.
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ЧМО!!!!!!!
Парад в Минске 9 мая состоится вечером, Лукашенко собирается утром быть в Москве
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что обязан побывать в Москве на параде в честь Дня Победы. Сегодня стало известно, что военный парад в Минске перенесен на вечернее время.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
1 апреля, 2020 18.49 | комментариев: 21

Подготовка к параду в Беларуси продолжается на фоне вспышки коронавирусной инфекции
Фото: mil.by
Военный парад в честь Дня Победы пройдет в Минске вечером 9 мая. Об этом 31 марта сообщил журналистам заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко, информирует БЕЛТА.

Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники, над Минском пролетит 42 самолета. Продолжительность парада - один час. Планируется участие военнослужащих из России и Китая.

Репетиции шествия идут трижды в неделю, добавил замминистра обороны.

АФН отмечает, что перенос парада на вечер связан с намерением президента Беларуси Александра Лукашенко посетить в первой половине дня парад в Москве. "Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет", - говорил Лукашенко 27 марта.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад по случаю 9 Мая не отменен, однако власти РФ мониторят эпидемическую ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/parad-v-minske-9-maya-sostoitsya-vecherom-lukashenko-sobiraetsya-utrom-byt-v-moskve-1493659.html
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ну нехай пойди на парад до москвич там його новичком ну короновіросом точно пригонять москалі
так що на вечір катофалку нехай собі готує
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Батька под эту тему решил развести на деньги ещё и ЕС. Путька уже научен горьким опытом и не очень ведётся. Что же, "худо бедно", а Беларусь как-нибудь пропетляет! -минимизировав потери в связи с коронавирусом.
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а шо лука, картофельные примочки к жопе не памагают?! так пайди, *****, в хакей паиграй! на льду вирусав нет. па крайне мере их там не видна ........
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А еще недавно наши ватники и совкодрочеры в соцсетях разганяли идеи о эффективном правителе Лукашенке и прекрасной савецкой медицине в Беларуси.Вон оно как,Михалыч.
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Баста!, [08.04.20 18:43]
[ Альбом ]
Минские медики делятся в своих аккаунтах в соцсетях информацией о ситуации в больницах, куда привозят зараженных коронавирусом или контакты первого уровня. Приведем несколько цитат:
"Я хочу сказать, что у меня в клинике находится минимум один ребенок с двусторонней тотальной интерстициальной пневмонией, которому не брали мазки на Covid-19. Это все, что вам нужно знать о диагностике Covid-19 в некоторых детских учреждениях здравоохранения".
"Сегодня утром в моей клинике взяли мазки у 20 контактов первого уровня. По состоянию на 15.00 мазки не были приняты тремя лабораториями Минска под предлогом "это не наше, это не к нам".
"СИЗы [средства индивидуальной защиты] нужны только тем, кто работает с подтверждением Covid-19, говорили они, а молодым вообще бояться нечего. Когда закончится это повсеместное очковтирательство? Почему нас обманывают и не хотят защищать?"
"Коллега с полисегментарной пневмонией Covid-19. А вы и дальше говорите, что я молодой. Ему, кстати, 25".
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Так колхозник же вроде парад на 9 мая хотел проводить? А теперь как? Или будет парад слоников? Ну, как в том анекдоте про "папа, хочу на слоников посмотреть"...
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Не понятно. Союзное государство с Россией., СНГ, Таможенный союз, Евразийский союз . ( есть еще Куба, Сербия, Монголия, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Иран, Судан, Северная Корея.. да мало ли идейно близких союзников И это если не считать Луку предпоследним диктатором Европы. А обращаются в ЕС.., может еще и к НАТО ( пусть спросит у друга Пу почему тот послал помощь в Италию и что то продал в США а не прислал в Минск., а я отвечу - потому что считает что Лука не куда не денется с подводной лодки и чем у него будет хуже тем для него лучше.
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Так їм Трамп підкинув на боротьбу з короновірусом $1,3 млн. (доречі, Україні - $1,2 млн.)
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Ето та чудесная страна в которой нет вируса? Білорусь попросила Євросоюз допомогти в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7844
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Молодец, глядишь и правда дадут денег "на борьбу с вирусом". Пригодятся в хозяйстве.
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А хіба трактор вже не лікує? Дояр зрозумів що поголів"я почало хворіти,коли вже заразилось пів стада.
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Странно, зачем помогать стране в которой нет никакого коронавируса?
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а чого це сестра росія не допомагає тут вона в Італію таку допомгу в америку вислала
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