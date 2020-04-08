 "Я беру удар на себе і дозволяю президенту відбитись від нападок на нього", - "слуга народу" Дунда про те, чому подав 1656 поправок до закону про банки

Про це Дунда розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Ці поправки подані до так званого законопроекту про банки. Реально його треба називати законопроектом про індульгенцію пані Гонтаревій з командою Порошенка. Бо коли пані Гонтарєва з Порошенком були при владі - вони дуже сильно пограбували банківську систему і назвали це розчисткою. Але після цієї розчистки у нас якимось чином курс долара піднявся до 25-27 гривень, збідніло населення і були пограбовані банки", - вважає нардеп.

"Ще треба додати, що у цей час пан Порошенко практично назначав всіх суддів і всю судову ланку, в тому числі верховні суди. Відповідно, коли власники банків, а також потерпілі подавали до суду - суди їх не розглядали. На сьогоднішній день, коли пан Порошенко пішов від влади, суди вже не бояться розглядати ці позови (саме ці судді, яких призначив Порошенко). І, відповідно до цього, стало зрозуміло, що по багатьох справах будуть рішення не на користь сторони команд. Виходячи з цього, розуміючи, що після тих судових рішень можуть відкривати кримінальні справи і тягнути за грати колишню команду, було ініційовано цей законопроект. Для того, щоб зробити їм індульгенцію. І під приводом скрутної ситуації президента примушують до цього", - додав Дунда.

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На його думку під приводом кризи цим законопроектом також намагаються "вивести держрегулятора і справи з-під розгляду судової влади".

Відповідаючи на питання про те, чи не здається йому, що автори тисячі поправок до законопроекту про банки діють в інтересах Коломойського він сказав: "Ні. Ми діємо в інтересах Української держави. І не даємо порушувати Конституцію, щоб потім була можливість притягнути колишню владу до відповідальності".

"Під цим законопроектом не тільки "Приватбанк". Там 100 банків, які пограбували", - додав нардеп.

Дунда розповів, що поправки необхідні для того, "щоб був час, щоб підійти до цього законопроекту без емоцій і прийняти зважене рішення". За його словами, законопроект його буде задовольняти, якщо не буде порушувати Конституцію.

"На сьогодні він порушує, бо виводить держрегулятора з-під судової гілки влади", - сказав нардеп.

Відповідаючи на запитання про те, чи намагається він своїми поправками зробити законопроект конституційним, нардеп зауважив:

"Я намагаюся переконати людей з холодною головою сісти, проговорити це, і знайти прийнятне рішення. І може переглянути свою позицію у переговорах з МВФ. Таким чином я беру удар на себе і дозволяю президенту відбитись від тих нападків, які на нього йдуть, щоб він спокійно розібрався у ситуації".

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.