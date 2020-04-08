EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  14274  143
Все про:банки (393) Коломойський (840) поправки (35) Слуга народу (784) Дунда Олег (2)

 "Я беру удар на себе і даю змогу президенту відбитись від нападок на нього", - "слуга народу" Дунда про те, чому подав 1656 поправок до закону про банки

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, який подав до законопроєкту про банки 1656 поправок, вважає його неконституційним і таким, що виводить держрегулятора з-під судової гілки влади. Він також вважає, що цей законопроект не про банки, а "індульгенцію Гонтаревій з командою Порошенка".

Про це Дунда розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Ці поправки подані до так званого законопроєкту про банки. Реально його треба називати законопроєктом про індульгенцію пані Гонтаревій з командою Порошенка. Бо коли пані Гонтарєва з Порошенком були при владі - вони дуже сильно пограбували банківську систему і назвали це розчисткою. Але після цієї розчистки у нас якимось чином курс долара піднявся до 25-27 гривень, збідніло населення і були пограбовані банки", - вважає нардеп.

"Ще треба додати, що за час свого президентства пан Порошенко практично назначав всіх суддів і всю судову ланку, в тому числі верховні суди. Відповідно, коли власники банків, а також потерпілі подавали до суду - суди їх не розглядали. На сьогоднішній день, коли пан Порошенко пішов від влади, суди вже не бояться розглядати ці позови (саме ці судді, яких призначив Порошенко). І, відповідно до цього, стало зрозуміло, що по багатьох справах будуть рішення не на користь сторони команд. Виходячи з цього, розуміючи, що після тих судових рішень можуть відкривати кримінальні справи і тягнути за грати колишню команду, було ініційовано цей законопроєкт. Для того, щоб зробити їм індульгенцію. І під приводом скрутної ситуації президента примушують до цього", - додав Дунда.

Читайте також: Сумніваюсь, що законопроєкт про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк

На його думку під приводом кризи цим законопроєктом також намагаються "вивести держрегулятора і справи з-під розгляду судової влади".

Відповідаючи на питання про те, чи не здається йому, що автори тисячі поправок до законопроєкту про банки діють в інтересах Коломойського він сказав: "Ні. Ми діємо в інтересах Української держави. І не даємо порушувати Конституцію, щоб потім була можливість притягнути колишню владу до відповідальності".

"Під цим законопроєктом не тільки "Приватбанк". Там 100 банків, які пограбували", - додав нардеп.

Дунда розповів, що поправки необхідні для того, "щоб був час, щоб підійти до цього законопроєкту без емоцій і прийняти зважене рішення". За його словами, законопроєкт його буде задовольняти, якщо не буде порушувати Конституцію.

"На сьогодні він порушує, бо виводить держрегулятора з-під судової гілки влади", - сказав нардеп.

Відповідаючи на запитання про те, чи намагається він своїми поправками зробити законопроєкт конституційним, нардеп зауважив:

"Я хочу, щоб люди з холодною головою сіли, проговорили це, і знайшли прийнятне рішення. І може переглянули свою позицію у переговорах з МВФ. Таким чином я беру удар на себе і даю змогу президенту відбитись від тих нападок, які на нього йдуть, щоб він спокійно розібрався у ситуації".

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187734
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленый идиот...марочный...
 показати весь коментар
 
Меня не столько уже возмущает то, что эти уроды делают, сколько то, что они всё население считают дебилами.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Этому зебилоиду тоде Порошенко, срет в штаны?
Значит получается, что янелох оманский в сговоре с коломойским?
Вова, карантин не будет вечный!
 показати весь коментар
 
 
Да, это называется сиди я сам открою.
 показати весь коментар
 
 
И скока стоят ети поправки ? Ви шо думаете дунда дундел даром? Не смешите тапочки!
 показати весь коментар
 
 
ЭТОТ ДЯТЕЛ ПОЛУЧИЛ НАВЕРНОЕ БАБЛА НЕМЕРЕНО ЗА СВОИ ПОПРАВКИ!!!!! как такую ШВАЛЬ избирали ???????
 показати весь коментар
 
барига буде сидіти, не переживай так
 показати весь коментар
 
прелести зелёного дурдома...
интрига *****!!
и это общесственно политическая жизнь - непойми кто защищает непойми кого(вчерашнего комика)...
 показати весь коментар
 
 
Какая интрига? Там ве ясно ипонятно. Нормальный закон был проголосован в первом чтении, чтоб приват остался в государстве и получить кредит МВФ. Но эти падлы с поправками отсрочат хрен знает на какое время его принятие в целом. А значит дефолт и большая жопа.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський косить під дурника і підводить Україну до дефолту.Це робиться на догоду Коломойському.Зараз ще проблеми в енергетиці.Зеля веде до краху.
 показати весь коментар
 
 
Плохо когда бездари и неучи обсуждают то, в чем нихрена не разбираются. Дефолт был в Греции, Аргентине, в вашей родной России будет в Италии. Ну и где там вы видели жопу? Все страны нормально живут, никто их землю не скупил, народ в рабство не забрал. И эта искусственная пандемия макароновируса хороший повод воспользовавшись форсмажором простить всем, кому мы должны. А иначе точно будем батрачить на чужбине, как сейчас миллионы украинцев и без дефолта.
 показати весь коментар
 
Щоб запобігти в подальшому такі випадки треба запровадити до процедури подачі правки до закону додавати до неї обов'язково пояснювальну зависку з докладним вмотивуванням доцільності внесення цієї правки та правові наслідки, які очікуються після її внесення. У цих «писак» не вистачило би розумових здібностей, оскільки цілком відсутній розум.
 показати весь коментар
 
 
"Реально его надо называть законопроектом о индульгенции госпожи Гонтаревой с командой Порошенко. Потому что, когда госпожа Гонтарева с Порошенко были у власти - они очень сильно ограбили банковскую систему и назвали это расчисткой. Но после такой расчистки у нас каким-то образом курс доллара поднялся до 25-27 гривен, обеднело населения и были ограблены банки", - считает нардеп.
Феерический долбоеп...
"Я беру удар на себе і дозволяю президенту відбитись від нападок на нього", - "слуга народу" Дунда про те, чому подав 1656 поправок до закону про банки - Цензор.НЕТ 9727
 показати весь коментар
 
 
И как теперь среди этих 16 000 искать правки которые действительно могут сделать закон полезным?
 показати весь коментар
 
Признайте його дебілом та викіньте з ВР.
 показати весь коментар
 
 
Олег, зачем так сложно пояснять? Есть проще вариант : подал 1656 поправок, потому что мудак.
 показати весь коментар
 
 
Зеботи , то ви за закон чи проти? Що в методичках? Чи язики в жопу засунули як ваш зеленожопий лідер?
 показати весь коментар
 
 
Зелённые дебилы и фуфлыжники, Перед тем как 3.14здеть о курсе,не забывайте о потери своего очка. Ответить за свои слова у вас уже нечем. Если не сможете сделать курс с 25-28$ хотя бы до 10$,то вы все голубые.
 показати весь коментар
 
 
Коломойского ты защищаешь дундик, ты и все авторы поправок 100500 штук.
 показати весь коментар
 
 
Пілять, це не Дунда а Ляксандр Матросов!
 показати весь коментар
 
Мабуть треба психіатра, бо вже якийсь маніакальний синдром з тим Порошенком.
 показати весь коментар
 
 
Шо воно меле.
Курс гривні
https://ratestats.com/hryvnia/2014/#nav-chart
до Порошенко и Гонтаревой он уже был 42 и опустился до 30.
Потом кратковременно скакал опять и в итоге опустился ниже 30.

Ограбили банки и положили в бюджет награбленное. Ох и тупое это Дунда.
 показати весь коментар
 
 
Ну прямо брежневский дебильный застой. Плечо под ордена когда ваЗЕлину начнут дорисовывать?
 показати весь коментар
 
 
"Я беру удар на себя и позволяю президенту отбиться от нападок на него", - "слуга народа"

Эпический пида*ас !!!Дунда


 показати весь коментар
 
 
"Скажи отцу, чтоб впредь предохранялся"(с)..
 показати весь коментар
 
Я фигею с этих долбоклювов.Ну накиньте ему на грудь железа.
-Сколько куме?
-Ну пару кило.
Не много?Потерпит и переработает для себя.
-Не понял?
-Я им сказал,що если на них расскалённым свинцом плеснуть,то оно превращается в золото.
-И шо?
-Ну так они готовы ловить железо вечно "Я беру удар на себе і дозволяю президенту відбитись від нападок на нього", - "слуга народу" Дунда про те, чому подав 1656 поправок до закону про банки - Цензор.НЕТ 6921
 показати весь коментар
 
какая то дуда решила что ее кто то хочет бить.Хотя сто из ста не знают что это такое
 показати весь коментар
 
а я знаю почему он их подал! потому что долбойоб потому и подал... дальше уж помолчу... тошнят уже все на свете ..((
 показати весь коментар
 
пєрєвод: "напаковалсі - внукам хватіт..!"
 показати весь коментар
 
Коломойский - Герой Украины
правда ошибся, когда Зеленского рекомендовал
 показати весь коментар
 
 



K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Поздравляю, помощь не придет. Ублюдок, находящийся в розыске США, заблокировал сотрудничество Украины с МВФ.
"Я беру удар на себе і дозволяю президенту відбитись від нападок на нього", - "слуга народу" Дунда про те, чому подав 1656 поправок до закону про банки - Цензор.НЕТ 318
 показати весь коментар
 
 
Даже если поверить во весь этот бред, то есть простое условие от МВФ: Или закон, или вы банкроты. И тут доллар не по 27, а по 227 будет. Эта мразь готова ради услужению хозяину и его подачкам ограбить целую страну и обрести людей на нищенское существование. Ото зебилы выбрали себе "слуг"....
 показати весь коментар
 
Дунда, а кто напал на Президента? МВФ, что ли?
 показати весь коментар
 
Такое впечатление, что у нас продажные судьи должны рулить всем. Зачем тогда остальные ветви власти?
 показати весь коментар
 
Дефолт хорош тем ,что все самые скромные сбережения просто обесценятся. Если, не дай Бог ,у вас валютный депозит,то его заморозят, как и гривневый и когда-нибудь выплатят ......гривной. Но если вы гол как сокол .тогда терять нечего ,тогда дефолт.
 показати весь коментар
 
Дунда, если, с ваших слов, Порошенко и Гонтарева ограбили банки, то почему после национализации Приватбанк показал сначала 25 млрд грн прибыли в 2018, а потом порядка 80 млрд грн прибыли в 2019, при этом до национализации, в 2017 году банк показал 23 млрд грн убытка?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору