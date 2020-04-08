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 Політика України
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Все про:ВР (7431) Разумков Дмитро (447)

 Разумков підтвердив можливість проведення позачергового засідання Верховної Ради 13 квітня

Позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися в понеділок, 13 квітня. Це пов'язано з тим, що Мінфін тільки сьогодні представить остаточний варіант змін до держбюджету, а його ще мають розглянути в комітетах.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок", - сказав він.

Разумков зазначив, що тільки в середу ввечері з'явився остаточний варіант змін до державного бюджету України, підготовлений Міністерством фінансів спільно з комітетами парламенту.

"Після цього ми змогли його роздати нашим колегам, народним депутатам, щоб вони могли ознайомитися, вивчити документ, дати свої зауваження", - сказав спікер.

За словами Разумкова, ще відбудуться додаткові зустрічі і з представниками депутатських фракцій, і головами комітетів, щоб парламент розглянув і ухвалив максимально якісний документ.

Спікер зазначив, що на засіданні може бути розглянуто й інші законопроекти, але головним і першочерговим є зміни до бюджету.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради, швидше за все, відбудеться в понеділок, 13 квітня. Однак він це пов'язав із підготовкою для розгляду законопроекту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков вважає подання понад 16 тисяч поправок в "антиколомойський" законопроєкт про банки спробою затягнути його ухвалення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187732
 
 
 Топ коментарі
 
как на это смотрит католики??? а ведь пороха обвиняли в поддержке какой то одной церкви.
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таке враження що зеленому лайну залишилось не багато часу щоб дриснути за кордон.
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второй день пасхи, ну это для свободного мира, так что .......
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то по новому стилю...у нас пасха 19 апреля
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Но почему-то благодатный огонь сходит только в руки православного священника....
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ну да...к тому же те священники обещали перенести схождение оного на осень...
интересно,а Господь знает про такое самоуправство? Разумков подтвердил возможность проведения внеочередного заседания Верховной Рады 13 апреля - Цензор.НЕТ 9006
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как на это смотрит католики??? а ведь пороха обвиняли в поддержке какой то одной церкви.
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таке враження що зеленому лайну залишилось не багато часу щоб дриснути за кордон.
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Банковсий ("антиколомойский") закон даже не вспоминает.
Однако, если будет объявлен дефолт, то хоть какие они внесут изменения в бюджет, этот бюджет будет до одного места.
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