 Разумков підтвердив можливість проведення позачергового засідання Верховної Ради 13 квітня

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок", - сказав він.
Разумков зазначив, що тільки в середу ввечері з'явився остаточний варіант змін до державного бюджету України, підготовлений Міністерством фінансів спільно з комітетами парламенту.
"Після цього ми змогли його роздати нашим колегам, народним депутатам, щоб вони могли ознайомитися, вивчити документ, дати свої зауваження", - сказав спікер.
За словами Разумкова, ще відбудуться додаткові зустрічі і з представниками депутатських фракцій, і головами комітетів, щоб парламент розглянув і ухвалив максимально якісний документ.
Спікер зазначив, що на засіданні може бути розглянуто й інші законопроекти, але головним і першочерговим є зміни до бюджету.
Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради, швидше за все, відбудеться в понеділок, 13 квітня. Однак він це пов'язав із підготовкою для розгляду законопроекту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
интересно,а Господь знает про такое самоуправство?
Дебилы, *****!
Однако, если будет объявлен дефолт, то хоть какие они внесут изменения в бюджет, этот бюджет будет до одного места.