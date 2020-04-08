"Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Були обговорені питання співпраці України з МВФ. Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де мають бути ухвалені необхідні закони для початку реалізації нової програми співпраці з Фондом", - говориться в повідомленні.
Також керівник Офісу президента поінформував американського дипломата про ситуацію на Донбасі та стан переговорів з урегулювання конфлікту.
Як повідомлялося, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності". Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
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Я хочу использовать эту среду, чтобы уведомить вас о получателе, и я буду готов предложить вам кредит.
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Венчурный капитал
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Ипотека по любой причине!
Мы полагались на альтернативное банковское финансирование.
Приложение простое и понятное.
Если вы заинтересованы, не стесняйтесь обращаться к нам со следующей информацией. Электронная почта: scotlicon121@gmail.com или WhatsApp; +17135876055
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Все може бути - видно молодший домовився.
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А когда Рада примет необходимые для народа Украины законы?