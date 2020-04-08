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 Політика України
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 Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Були обговорені питання співпраці України з МВФ. Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де мають бути ухвалені необхідні закони для початку реалізації нової програми співпраці з Фондом", - говориться в повідомленні.

Також керівник Офісу президента поінформував американського дипломата про ситуацію на Донбасі та стан переговорів з урегулювання конфлікту.

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Як повідомлялося, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності". Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187725
 
 
 Топ коментарі
 
цей зрадник і злодій тепер в нас президентом працює. зєля за ним "чемодан" носить..
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Хто дає слово зраднику і злодію?!
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Який не прогнозований таврісч цейярмак, ще не відсидів за парижі з узгоджувальними сєпарським радами та продажем "теплих" місць, а вже набалакав ще на два строки.
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Господин Ермак, а где же обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым?
Или встреча / контакт / договорённости - были?
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Кремлёвский шизоид путин , видимо, запретил Ермаку допускать Зеленского к внешней политике....
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Эй , Ермак , брехло , кто твой хозяин?Признайся!
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Андрей Ивашкевич С языка сняли , тот же вопрос , он еще не под следствием Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6588 Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4044
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Венедиктова почему спишь , Ермак вон на воле Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 873 Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7216
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интересно, сколько зеленскому от ярмака капнуло с торговли должностями ?
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Чуєш *****, чи то пак ярмак вухатий, ти ж - канцелярист з на, А не ВР. ЩО рамси, себто, офіси спутав?
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Если у вас есть экстренный кредит, вы должны погасить долги, вам нужен дополнительный капитал для улучшения вашего бизнеса?
Мы даем деньги людям, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Я хочу использовать эту среду, чтобы уведомить вас о получателе, и я буду готов предложить вам кредит.
мы предлагаем;
Личные кредиты
Кредит консолидации долга
Венчурный капитал
коммерческий кредит
Корпоративные кредиты
Учебный кредит
Ипотека по любой причине!
Мы полагались на альтернативное банковское финансирование.
Приложение простое и понятное.
Если вы заинтересованы, не стесняйтесь обращаться к нам со следующей информацией. Электронная почта: scotlicon121@gmail.com или WhatsApp; +17135876055
 показати весь коментар
 
Кому потрібна ваша макулатура? Зі скороченням товарних запасів і на тлі катастрофічного спаду економічної активності вашими кредитами можна буде пічку розпалювати.
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Пока на сцене пенится шекспироввская трагедия, кто сильней пострадал в дележе приватбанка Сорос или Коломойский, за кулисами они делят 5.5 лярдов рефинансирования, которые гойские зрители внесли за просмотр спектакля.
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Хорошее, краткое содержание речи Ермака:

https://twitter.com/KOTHAKyXHE/status/1247796119607767047/photo/1
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"Рада скоро ухвалить необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак"

Все може бути - видно молодший домовився.
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Рада скоро примет необходимые для .... МВФ законы, - Ермак

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А когда Рада примет необходимые для народа Украины законы?
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