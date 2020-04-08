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 Політика України
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Все про:банки (393) МВФ (749) Єрмак Андрій (236) Квін Крістіна (12)

 Найближчим часом відбудеться засідання Ради, де мають бути ухвалені необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Були обговорені питання співпраці України з МВФ. Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де мають бути ухвалені необхідні закони для початку реалізації нової програми співпраці з Фондом", - говориться в повідомленні.

Також керівник Офісу президента поінформував американського дипломата про ситуацію на Донбасі та стан переговорів з урегулювання конфлікту.

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Як повідомлялося, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності". Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187725
 
 
 Топ коментарі
 
цей зрадник і злодій тепер в нас президентом працює. зєля за ним "чемодан" носить..
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Хто дає слово зраднику і злодію?!
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а куда ж они денутся

скоро и Ермак будет за трибуной землю есть и каяться
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Ага! Особливо, якщо зважити на 16 тисяч поправок до закону про банки, прийняття якого вимагає МВФ... Як там Бєня казала? "Дефолт, так дефолт"? А цій бабці бігти нікуди: в Лондоні йому дулю показали, у США його чекають... Лишається тіко московія, якій, до речі, він вже озвучив суму - 100 лярдів баксів. Сподіваюсь, що тим, хто голосував "па пріколу", "аби нє Порох" та "хужє нє будєт", буде весело, як на концертах кварталу та ліги...
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та все легко вирішується.позбавлення коломойши українського громадянства та видання цього громадянина Ізраілю та Швейцарії Сполученним Штатам.так собі думаю,що ані Ізраїль,ані Швейцарія образи тримати не будуть
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Ой, не смішіть мене, пане! Воно на таке не піде навіть якщо буде лежати на гільйотині!
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Друже, хто на ті петиції реагує? За повернення Супрун в Міністерство Охорони Здоров'я було зібрано більш , ніж 25 тисяч голосів. І що? СтЄпанов!
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странно, а как же государство в сматфоне, а как же "каждый из нас президент"?!
неужели соврали? Найближчим часом відбудеться засідання Ради, де мають бути ухвалені необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7750
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плевал зеленский на петиции и подписантов
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Звіздюк думає, що а амбасаді США сидять такі ж лохи, як і виборці Зєлєнского.
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Ти, гнидо, зуби не заговорюй. Розповідай, як через братця посадами торгував.
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цей зрадник і злодій тепер в нас президентом працює. зєля за ним "чемодан" носить..
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И как это медведчуковское гавно из статьи закон с 16 тысячами правок "в ближайшее время" принять собралось?
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Мужчины скажите , а вы верите что когда самый знатный рейдер страны держит ну типа президента страны за самое важное для мужнины оборудование - он танцевать политические танцы может, а выбор сделать между рейдером и Рродиной может?
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А их с Ерамаком генпрокурорша в это время обслуживает медийно-публичну персону -скотину продажную антиукраинскую Портнова
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Зеля его никогда не сдаст....
Путин не разрешит...
Вместе их и повесят одним днем..... В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 4785
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лучше бы поделился, за что держит Беня Нелоха - а то политикум призывает выбрать Вовку между Беней и РОДИНОЙ , а он проповедником по коронке записался , давно сцены не видел и крышу сорвало
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на растяжке они оба...и тот кто держит,и тот кого держат .

В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 8841
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Беню ?
он что, организовывает внеочередные сессии ?
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Ермак, бойся китайцев кредиты дающих. Уже такое было. Вышло боком.
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Андрюха,как там твой новый мерс,жопку не давит,а то может поменяешь на майбах,большая шишка должна рассекать на приличном автомобиле.
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На фоне этого "решалы" как-то потерялся наш простуженый велогетьман...
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Знающие люди говорят,что это голос простуженого кастрата...Нужно у Ленки уточнить... Найближчим часом відбудеться засідання Ради, де мають бути ухвалені необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8031
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В свое время наработал еще 28 вариантов продолжения...
"Анус напомаженый" - один из самых цензурных...
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нет. БЕню - американцам В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 5808
и "поправки" рассосутся
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а штани витримають , Ігора Валерьевича американцям ...якщо його туди то тут мало кому місця залишиться ...там у його фільмів на всю цю гидоту на п"ять років дивитися вистачить про кожного ...Санта-Барбара відпочиває ...
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я запутался, Ермак чей агент Кремля или МВФ? В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 2928
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Своєї кішені, у першу чергу, а ФСБ, як годиться.
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В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы,

Вот после этого пандемия и карантин прекратится.
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І сліпі прозріють, каліки підуть і корова з вірусом кудись піде.
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Уже "приняли" о банках. Так бенины столько "поправок" туда всунули, что Зеля с Ермаком даже чисел таких раньше не видели.
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потому что выборцы Зебила, мечтали только жрать и срать - как только жрачка у них стала заканчиваться, так и взвыли...
а на Украину они ложили, с большим прибором!
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не знаю, после того как зеленский отправил в тюрьму Антоненко и Кузьменко
я жалею, что проголосовал за этого подонка
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Уважаемая Ольга: вы сами нагнули свою семью. Вы поверили потокам грязной и искусной лжи и клеветы, изрыгаемой ежечасно десятками олигарховских и московитских телеканалов и газет и интернет сайтов. А также вы поверили циничному КВН-овскому лубку шустрых парнишек из Кривого Рога, которым Украина чужая. Они неграмотны и думали, что все легко и просто, абсолютно не понимая, что такое Россия. Они обогащались в России, а их бизнес раскручивался олигархами.
Вы не захотели понять главное: Президент Порошенко спас государственность Украины, смог восстановить украинскую армию и - главное - создал, добился антипутинского фронта государств: США, ЕС, Канады, Японии и других. Сейчас Зеленский разрушает государство Украина.
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вже мав намір нещадно розкритикувати опу за "в донбасі", але... як виявилось, то "цензорята" займаються вільним перекладом... ви очпуїли зовсім???
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Ермак, ты кто такой? Давай досвидание! А точнее, - пошел нах, черт!
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Если у "слуг" не все конченьіе мерзавцьі, то помогут принять закон, которьій позволит перемолоть тьісячи поправок от Бениньіх шавок.

"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" ЗАРЕЄСТРУВАЛА ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИЙ ДОЗВОЛИТЬ СУТТЄВО СКОРОТИТИ РОЗГЛЯД ПРАВОК ДО "АНТИКОЛОМОЙСЬКОГО" ЗАКОНУ - ВОЛОДИМИР АР'ЄВ.
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"При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены"
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Хтось може допомогти перекласти цю абракадабру на людську мову?
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Краще пранці, ті точно не подавляться...
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Вже тільки після однієї заяви про "вбитого" брата вірити Єрмаку за виразом зеків "западло". не кажучи про консультативну раду, поїздку в Оман, відео з братом.
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Кстати да, кроме уголовного дела о продаже должностей на государственном уровне, должно быть открыто еще одно уголовное дело против Ермака - он должен ответить за обвинения Украины в убийстве своего брата!

Если общество это прощелкает - это будет большая ошибка!
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Вони там заплутались, на Порошенка відкрили.
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Может над Свинарчуками? Я ж не против, пусть их хоть вместе судят. Только если объективно Свинарчуки доставали необходимые детали для военной техники, которые нужны были армии, ну и параллельно наваривались на этом. Это конечно их не оправдывает. А Ермак с подельниками просто барыжили должностями. Поэтому наверное у нас так много преступно некомпетентных людей во власти. Логично же что те кто покупает должность идёт туда не работать, ему как минимум нужно отбить вложенное. Так что как по мне случай с Ермаком даже хуже.
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Когда будет возбуждено уголовное дело против Ермака и против его недавно воскресшего брата? В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые для сотрудничества с МВФ законы, - Ермак - Цензор.НЕТ 5479
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А должен проводить встречи со с следователем.
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Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь не позабудь,
не вечны князи - вечна грязь.
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Та гнида, что выполняет задачи кремля:
поставить воду в Крым
поменять конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр
перевести россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца.

Получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.

Уже все понимают кто эта гнида.
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В нас усі президенти сказав фортечленпіано.
А Єрмак ще й міністр закордонних справ, і прокурор.
І хто ж його брата убієнного посадить - його ж немає його вже обійнялись і оплакали.

"Відно Хаєм с того света продолжает дело ето,
слиш Хайм ти лавочку прикрой." - Одесская народная песня.
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то есть поправки собираются отклонять пачкой без рассмотрения... зелибобы уже на себя столько статей навешали, после смены власти будет пир
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Ермак, МММ-щик херов, сухари суши, чучело!
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Руководитель администрации Трампа на встрече с послом Украины отчитался о законопроектах в Сенате по банковским делам! Посол Украины одобрил и выразил поддержку... Найближчим часом відбудеться засідання Ради, де мають бути ухвалені необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9718
Если это фантастика, то почему у нас это норма?
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Коломойський проти Порошенко виграв Коломойський.
Коломойський проти України ------????????????????????
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зе звичайний д@лбайоб, думав що МВФ з ним гратися буде.
ВФ- це не нарід, який серіал "слугу" надивився і балдіє від зєлі. Просиш гроші - то роби так як дядьки з МВФ кажуть, пізьдьониш
А ні - то йди нафуй д@біл, хитрожопx як ти, там уже бачили

Транш МВФ заблокований: дефолт, долар по 35 чи Зеленський впорається
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Андрей Ермак напуган. Ему срочно надо отвлечь людей от обоснованных обвинений окружения Зеленского в коррупции. Он боится за себя. Поэтому и возникает. Обсуждение работы Рады с представителем США должен вести представитель МИД и председатель Рады, но никак не руководитель Офиса президента.
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Поки народ не почне вішати зрадників України,толку не буде.
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Опубликованные Денисом Ермаком оправдания есть по существу признания его вины в торговле должностями. Почему? Во- первых, вызывает недоумение диапазон консультаций, которые проводил Денис Ермак. Тут и агропромышленный комплекс, и создание самолётов (что между ними общего?), и оцифровка геокадастра, и органы местного управления - и нигде не сообщается ничего конкретного, только: "ми обговорювали".
Кто наделил Дениса Ермака полномочиями и где подтверждение его компетентности? Их нет. Конечно, каждый гражданин или несколько граждан могут разработать и подать проект - в письменном виде, с обоснованием, подписями - в любое министерство или учреждение. Где эти проекты в официальных учреждениях? Назовите, пожалуйста! Но Денис Ермак не приводит ни одного примера, ничего конкретного.
Ещё законные вопросы: где находится офис / бюро Національного розвитку? Где можно посмотреть журнал приёма посетителей и протоколы обсуждений? (Так и подмывает спросить господина Дениса Ермака: вы для кого это всё писали? для детей? для абсолютно несведущих и наивных?).
Сайт, на который ссылается Денис Ермак, абсолютно пустой. В тексте много совершенно не относящегося делу, но опущена суть и конкретика.
Вывод. Запись Дениса Ермака абсолютно неубедительна, неправдива, неконкретна, напоминает дымовую завесу, прикрывающую совсем другие цели "обговорювань". Типичная, несомненная коррупция, многократные попытки торговли должностями.
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Який не прогнозований таврісч цейярмак, ще не відсидів за парижі з узгоджувальними сєпарським радами та продажем "теплих" місць, а вже набалакав ще на два строки.
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Господин Ермак, а где же обещанный вами иск в суд против журналистов "Свободы" за якобы ложь о встрече президента Зеленского с Патрушевым?
Или встреча / контакт / договорённости - были?
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