 Найближчим часом відбудеться засідання Ради, де мають бути ухвалені необхідні для співпраці з МВФ закони, - Єрмак

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Були обговорені питання співпраці України з МВФ. Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де мають бути ухвалені необхідні закони для початку реалізації нової програми співпраці з Фондом", - говориться в повідомленні.
Також керівник Офісу президента поінформував американського дипломата про ситуацію на Донбасі та стан переговорів з урегулювання конфлікту.
Як повідомлялося, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності". Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
скоро и Ермак будет за трибуной землю есть и каяться
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
неужели соврали?
Путин не разрешит...
Вместе их и повесят одним днем.....
он что, организовывает внеочередные сессии ?
"Анус напомаженый" - один из самых цензурных...
и "поправки" рассосутся
Вот после этого пандемия и карантин прекратится.
а на Украину они ложили, с большим прибором!
я жалею, что проголосовал за этого подонка
Вы не захотели понять главное: Президент Порошенко спас государственность Украины, смог восстановить украинскую армию и - главное - создал, добился антипутинского фронта государств: США, ЕС, Канады, Японии и других. Сейчас Зеленский разрушает государство Украина.
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" ЗАРЕЄСТРУВАЛА ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИЙ ДОЗВОЛИТЬ СУТТЄВО СКОРОТИТИ РОЗГЛЯД ПРАВОК ДО "АНТИКОЛОМОЙСЬКОГО" ЗАКОНУ - ВОЛОДИМИР АР'ЄВ.
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Хтось може допомогти перекласти цю абракадабру на людську мову?
Если общество это прощелкает - это будет большая ошибка!
не вечны князи - вечна грязь.
поставить воду в Крым
поменять конституцию Украины с особыми статусами днр+лнр
перевести россию из статуса оккупанта в наблюдателя миротворца.
Получит тайно звезду героя росссии.
Станет предателем Украины.
Уже все понимают кто эта гнида.
А Єрмак ще й міністр закордонних справ, і прокурор.
І хто ж його брата убієнного посадить - його ж немає його вже обійнялись і оплакали.
"Відно Хаєм с того света продолжает дело ето,
слиш Хайм ти лавочку прикрой." - Одесская народная песня.
Если это фантастика, то почему у нас это норма?
Коломойський проти України ------????????????????????
ВФ- це не нарід, який серіал "слугу" надивився і балдіє від зєлі. Просиш гроші - то роби так як дядьки з МВФ кажуть, пізьдьониш
А ні - то йди нафуй д@біл, хитрожопx як ти, там уже бачили
Транш МВФ заблокований: дефолт, долар по 35 чи Зеленський впорається
Кто наделил Дениса Ермака полномочиями и где подтверждение его компетентности? Их нет. Конечно, каждый гражданин или несколько граждан могут разработать и подать проект - в письменном виде, с обоснованием, подписями - в любое министерство или учреждение. Где эти проекты в официальных учреждениях? Назовите, пожалуйста! Но Денис Ермак не приводит ни одного примера, ничего конкретного.
Ещё законные вопросы: где находится офис / бюро Національного розвитку? Где можно посмотреть журнал приёма посетителей и протоколы обсуждений? (Так и подмывает спросить господина Дениса Ермака: вы для кого это всё писали? для детей? для абсолютно несведущих и наивных?).
Сайт, на который ссылается Денис Ермак, абсолютно пустой. В тексте много совершенно не относящегося делу, но опущена суть и конкретика.
Вывод. Запись Дениса Ермака абсолютно неубедительна, неправдива, неконкретна, напоминает дымовую завесу, прикрывающую совсем другие цели "обговорювань". Типичная, несомненная коррупция, многократные попытки торговли должностями.
Или встреча / контакт / договорённости - были?