 "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Кремля це сталося під час наради з керівниками суб'єктів Російської Федерації з питань протидії поширенню коронавірусної інфекції.
"Все минає, і це мине. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін.
Як відомо Київська Русь вела війни з племенами печенігів (до середини XI ст.) і половців (XI-XIII ст).
У вепса Путин, от таких Навальных сразу кондрашка начинает... Видно что Путин Леху даже генетически не переваривает, даже фамилию боится его произносить...Наверное понимает, что на фоне Навального, он чукчей выглядит... Конечно, он постоянно талдычит про славян, древнерусское государство и все такое...памятники Владимиру ставит...Но в душе этот вепсюк ненавидит все славянское...вот поэтому, в его окружении одни неславяне...типо Вайно,Шойгу, Собянина, Матвиенко(дев. ТЮТИНА), мордвина Гундяева, Кадырова, Алины Кабаевой