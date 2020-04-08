EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном, Здоров'я
  14400  321
Все про:Путін (16475) коронавірус (1937)

 "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії

Президент РФ Володимир Путін приписав Росії війни з печенігами і половцями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Кремля це сталося під час наради з керівниками суб'єктів Російської Федерації з питань протидії поширенню коронавірусної інфекції.

"Все минає, і це мине. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін.

Як відомо Київська Русь вела війни з племенами печенігів (до середини XI ст.) і половців (XI-XIII ст).

Читайте також: Референдум про "путінські" поправки до Конституції Росії відклали через коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187721
 
   
 Топ коментарі
 
болотные черти вас мокшанские мучили, а не печени и половцы !

ишь, замахнулся на РУСЬ "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории - Цензор.НЕТ 6158
 показати весь коментар
 
10-12 век. Место нынешнего Мацквабада. Москали борются с печенегами и половцами. "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 124
"І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 4223
 показати весь коментар
 
белая горячка их мучила и до сих пор никак отпустить не хочет...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
а чё не делды воевали "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 5843 или уже победобесие не в моде "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 9426
 показати весь коментар
 
походу карлик таки двинулся окончательно.. теперь еще войну какимто печенегам обьявил
 показати весь коментар
 
 
Россия это вторая половина правления Петра 1 ( а до этого Московия данник Крымского хана) А печенеги и половцы дальше чем полу степные районы не ходили да и были до нашествия монголов ( и совершали набеги на север максимум до Путивля, Киева, Чернигова , когда это было севернее этих городов на болотных кочках селилась мокша, весь и мурома. Ну и ляпнул.. Я думал на это способен только Жирик.
 показати весь коментар
 
Половцы и печенеги! Пора, ей Богу, чего-то решать с Володей!

"І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 6920
 показати весь коментар
 
 
Половці - це ******** Дніпро. До сучки Катьки це козацьке поселення звалось ПОЛОВИЦЕЮ. І межі поселення сягали всього центрального Дніпра аж до Нагорки. Тобто це була столиця половців. І сьогодні, як і старовину, Дніпро є форпостом проти навали дикунів зі сходу. З Дніпропетровської обл. загиблих в АТО найбільша кількість. Чи це не є характерним?
 показати весь коментар
 
 
На Калці, доречі, половці, печеніги і поляни були в одному війську. Проти Чингіс хана. Але неузгодженість свою справу зробила. Тоді Україна програла. Маємо зробити висновки і бути єдиними, щоб перемагати.
 показати весь коментар
 
 
Чувак,за последние 20 лет,я сомневаюсь,що молодые москали знают про печенегов и половцев.Скорее больше,про тебя многоходовочника,покорителя норок китайских писцов "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 8386
 показати весь коментар
 
 
Когда печенеги с половцами терзали Украину-Киевскую Русь, мокши по болотам вместе с жабами квакали из под коряг. Это же надо, оно себя к Руси приписывает, ***** недолуге.
 показати весь коментар
 
 
Ну да конечно. Давайте все заспамим. Мы ведь кроме этого ничего не умеем. На самом деле тяжело смотреть на Украину в такой трудный час. Бесконечные дрязги и свары. Вы вообще понимаете что вы творите?
 показати весь коментар
 
Спамлять користувачі. Червоний трикутник під коментарем дозволяє обрати функцію
 показати весь коментар
 
 
Так.Мы поддерживаем Вейшнорию.И потом в три ствола с Польшей, мы будем мочить кремль,до восстания Лжедмитрия "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 2761
 показати весь коментар
 
 
кажуть,з 6-ти путіних помер лише 1. 1 здоровий,2 на карантині,2 вилікувались.. "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 230
 показати весь коментар
 
 
Млядь, так он сам этим признал, что без Украины у эрэфии нет достойной истории.
 показати весь коментар
 
 
и печенеги, и половцы, и все остальные говорят: сдохни, мразь плешивая!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Лично меня коробит от НАВАЛЬНОГО, крымнашист ещё тот....Но сразу видно, что этот ЛЕХА - СЛАВЯНИН, тоесть славянских кровей... Высокий,статный, щетинистый, стройный, голубоглазый....

У вепса Путин, от таких Навальных сразу кондрашка начинает... Видно что Путин Леху даже генетически не переваривает, даже фамилию боится его произносить...Наверное понимает, что на фоне Навального, он чукчей выглядит... Конечно, он постоянно талдычит про славян, древнерусское государство и все такое...памятники Владимиру ставит...Но в душе этот вепсюк ненавидит все славянское...вот поэтому, в его окружении одни неславяне...типо Вайно,Шойгу, Собянина, Матвиенко(дев. ТЮТИНА), мордвина Гундяева, Кадырова, Алины Кабаевой
 показати весь коментар
 
 
Сказачний#долбойоб !!! Я прослужив в СА від ЗАБВО до ЛЄНВО. Прості москалі а також "с вєрхнім абразованієм" такої пурги не несли. Максимум для них було це заваєвание Сибири, Сєвєра, Кавказа і любімий Пйотр 1. А так в основному "пабєділі нємцев" і "у нас самие мощние ракети" - отака от "национальная гордость вєлікоросов". А ця куйня про русь-усрусь недавно зявилась, якийсь дебільний неопанславізм. Короче=уйня на постном масле от куйла, котру ще 200р тому прохавали і висрали
 показати весь коментар
 
Ваащета мардва, печенеги и половцы были народами Волжской Булгарии и Хазарии и уместе нападали на Русь. "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 4736 "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 4736 "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 4736
 показати весь коментар
 
Скажіть цьому дебілу, що ніякої Росії при Половцях не було!
 показати весь коментар
 
 
Уж что-что, а поговорить старик Кабаев любит ... советская школа диалектического софизма всегда поражает наличием громадного объёма лишних слов и фраз. А в сочетании с отсутствием конкретных дел очень занимательное времяпрепровождение, особенно во время самоизоляции
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору