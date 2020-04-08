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 Політика України
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Все про:податкова (264) ПДВ (116) митниця (703) Уманський (22) Державна митна служба (29)

 Схеми з ПДВ контролює керівництво податкових і митних органів, - ексміністр фінансів Уманський

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський, який публічно заявив, що через схеми з ПДВ державний бюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, звернувся з відповідними заявами в Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я написав заяви 30 березня. Передав разом із ними інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компаніям, які в них задіяні. Там є коди ЄДРПОУ, видно, через кого і як відбувалися ті чи інші операції, - каже Уманський. - Просив перевірити і дати правову оцінку. Поки у мене немає інформації про відкриття кримінального провадження".

Він також уточнив, що у своїх заявах не вказав жодного прізвища посадових осіб Державної податкової служби і Державної митної служби. "Таких схем не так багато, вони відомі і зрозумілі. Але для того, щоб їх припинити, потрібно поміняти вищий і середній ешелон у податкових і митних органах. Оскільки через контроль керівництва й інформацію, яку вони бачать, таке потурання, по суті, і відбувається. Тому зупинити ці схеми без зміни керівництва неможливо", - вважає він.

На його думку, від уваги співробітників цих служб не вислизає ні копійки недоплачених податків. Як і від тих, хто працює в ДМСУ. Тому за бажання можна відстежити весь ланцюжок - організатора, "скручувальника", транзитерів і кінцевих вигодонабувачів.

Відповідаючи на запитання, чому в цих випадках не спрацювали профілі ризику і система, яка автоматично повинна блокувати податкові накладні, сказав так: "Щоб спрацьовувало, треба прибрати тих, у кого "запотівають" окуляри, і хто робить вигляд, що не бачить цих операцій. Потім регулярно сервери "лягають" і підтираються всі внесені "ліві" проводки. Але, з огляду на той факт, що не всі люди в цих органах скурвились і "сидять" на зарплаті у схемщиків, інформацію мені стали передавати з першого ж дня мого призначення" .

В Офісі генпрокурора "Цензор.НЕТ" повідомили, що заява надійшла, але пообіцяли пізніше надати інформацію про те, за якою статтею відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади голови Міністерства охорони здоров'я України, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Перед тим, як піти з Мінфіну Уманський ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відшкодування ПДВ за перший квартал нижчі, ніж торік, на 5,9 млрд. Збіг чи "магія цифр"? - Уманський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187720
 
 
 Топ коментарі
 
Брехня...коррупцию и контрабанду преЗЕдент победил уже несколько раз... Схемы с НДС контролирует руководство налоговых и таможенных органов, - экс-министр финансов Уманский - Цензор.НЕТ 7123
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Без всяких сумнівів. І ті неприємності мають переважити скандальні заяви. Країна впевнено сповзає у "Квартал".
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Уманский....обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины. /Венедиктовой некогда-она выполняет задание Портнова: "Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов" .Зам Венедиктовой Любович не возникнет из-за компромата: Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий . Баканов занят охраной Коломойского и тоже не рыпнется- он в 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.Так что от заявлений если и будут неприятности, то только у самого Уманского.
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Кажется, украинцы начинают привыкать, что доходы от таможни это личный доход слуг уродов, а то, что после них останется, идет в бюджет.
Во всяком случае, никто не возмущается, не требует расследований； уже даже никого не ообещают наказать и посадить...
Это - главное достижение зеленой шмаркли: приучить народ Украины к тому, что государства больше нет, а есть цирковой аттракцион с вороватыми клоунами, которые вместо зайца из шляпы достают дулю.
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пусть напишет на кого он хотел поменять нинишнее руководство
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А какая разница? То что воруют по 5 лярдов для тебя нормально?
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Зе, или твои шавки расследуют это дело или ты в в доле...
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Уманский....обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины. /Венедиктовой некогда-она выполняет задание Портнова: "Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов" .Зам Венедиктовой Любович не возникнет из-за компромата: Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий . Баканов занят охраной Коломойского и тоже не рыпнется- он в 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн.Так что от заявлений если и будут неприятности, то только у самого Уманского.
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Без всяких сумнівів. І ті неприємності мають переважити скандальні заяви. Країна впевнено сповзає у "Квартал".
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Виявляється, порядні чиновники трапляються, проте налагоджена за останні 20 років злочинна система влади дуже швидко їх позбавляється. І коли генеральна прокурватурша і карманне СБУ справу замне і спустить на гальмах, висловіть "подяку" і нинішньому президенту кловуну-вовану за зразкову спадкоємність.
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Брехня...коррупцию и контрабанду преЗЕдент победил уже несколько раз... Схемы с НДС контролирует руководство налоговых и таможенных органов, - экс-министр финансов Уманский - Цензор.НЕТ 7123
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Як "мило". Ну прям, як при вікторіпьєдоровичі
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Уманский рискует, дает готовую к разработке информацию, но блазень и его правоохранители не слышат и саботируют арест коррупционеров.
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Формула сегодняшней политики: Зеленский=Янукович
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Уманський зробив те, що до нього ніхто не наважувався, вказав кричущі факти корупції на мільярди, що кришуються і контролюються на самих вищих щаблях влади. Проте, дивним чином, це мало кому цікаво. Мовчать усі силовики, генеральна прокуратура, СБУ, НАБУ, мовчить президент. Народу традиційно *****. Навіть на "Цензорі" це мйже нікого не цікавить. Країна скочується в "Квартал".Та власне вона вже там. Приїхали?
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Зеленський їх усіх привів і покриває.Хто вірить що він безкорисний дурачок і нічого з того не має?
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Игорь отчаянно пытается сделать "хорошую мину при плохой игре"
Чем еще можно объяснить такой "блиц криг" на министерскую должность....

Аж ТРИ недели проработал, специалист...
Даже по кол-ву комментариев на цензоре видно. что никто уже не ведется на этот лепет...

Ой как поперек горла стоят Нефедов и Верланов...
Не дают доблестному Ермаку продать такие лакомые должности...
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Как только - экс....так сразу и накажем коррррррупционеров !!!!
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БРЕХНЯ...пороха нет нет корупции...пороха нет нет воровстства..пороха нет бюджет лопается от бабла...зе не ворует....а почему нет бюджета??
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