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 Фоторепортаж, Здоров'я
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 У навчальних класах - до 10 осіб, в їдальні за столом - по одному, - карантинні заходи в ЗСУ. ФОТО

В оперативному командуванні "Південь" впроваджено низку заходів у підпорядкованих військових частинах щодо недопущення поширення серед особового складу коронавірусу СOVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У навчальних класах - до 10 осіб, в їдальні за столом - по одному, - карантинні заходи в ЗСУ 01

Відповідно до вимог дотримання карантину всі заходи здійснюються під контролем медичних служб і командування військових частин. Так, під час організації харчування особового складу частин військовослужбовці, кухарі, інші працівники їдальні мають перебувати в захисних масках.

У солдатських їдальнях проведено роботу з позначення розмежувальних ліній на дистанцію два метри між військовослужбовцями, які прибувають для прийому їжі. Крім того, розподілили столи за якими військові обідають по одному.

У навчальних класах - до 10 осіб, в їдальні за столом - по одному, - карантинні заходи в ЗСУ 02

Те саме стосується організації занять у навчальних класах. Кількість слухачів не може перевищувати десять осіб. Відстань між ними залишається в межах двох метрів один від одного. Всі військовослужбовці під час проведення занять перебувають у захисних масках.

Ранкова фізична зарядка проводиться не в складі підрозділу, а у форматі індивідуального виконання вправ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187714
 
   
 Топ коментарі
 
А построение тоже через метр что ли? В учебных классах - до 10 человек, в столовой за столом - по одному, - карантинные мероприятия в ВСУ - Цензор.НЕТ 7973
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А в казармах как,каждому отдельный номер?
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Ни в коем случае! Вот без школы можно точно обойтись. Тем более школы молодцы и красавцы- перешли в он лайн. Дети учатся и здоровы.
Школа точно до сентября может подождать
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А построение тоже через метр что ли? В учебных классах - до 10 человек, в столовой за столом - по одному, - карантинные мероприятия в ВСУ - Цензор.НЕТ 7973
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Так можна відновити навчання і в звичайних школах!
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Ни в коем случае! Вот без школы можно точно обойтись. Тем более школы молодцы и красавцы- перешли в он лайн. Дети учатся и здоровы.
Школа точно до сентября может подождать
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школа штампует рабов, лишает детей самостоятельности, сейчас отличное время для пробы дистанционной формы обучения с большим с наклоном на самостоятельную работу, контроль домашки посредством не менее 40 вариантом заданий (уникально для класса), сдача через сайт учебного заведения (на худой концм электронной почтой), минитестирование каждые три недели (вместо контрольных), устные опросы через скайп или иную прогу!
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даже по физкультуру можно давать задания (упражнения) с выкладываем результата на ютуб
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По одному за стол...это ж обед в четыре захода. Пока 4-я партия дообедает, первую уже на ужин заводить надо
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Так можно школьников и студентов так учить. По 10-15 в классе и ходить в две смены? Не знаю.
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Дуже гарні люстри. Голове економічні. Мабуть з маєтку Януковича, або Порошенка. За скільки віддасте|?
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А в казармах как,каждому отдельный номер?
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В баню тоже ходят теперь по одному?
А строем песни поют с дистанцией 2 метра?
Показуха в нашей армии переживет все - реформы и НАТО
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Я, в своё время, набор специй и салфетки на столе два раза видел - когда комиссия генералов приезжала)))
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меня так вымораживает до сих эти названия ..оперативное командование юг...столько понтов типа группа армий север..та ради бога ...понты...
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