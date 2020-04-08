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 Політика України
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 Більшість українців почуваються щасливими на карантині, - дослідження "Рейтингу"

Більшість українців вважають себе швидше щасливими, ніж нещасними в умовах карантинних заходів, запроваджених у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Психоемоційний стан українців на карантині", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у співпраці з Національною дослідницькою мережею "Pollaris".

"Дуже щасливими себе вважають 19% населення (цей показник зменшився: у 2018 - 36%), швидше щасливими - 57%, не дуже щасливими - 16% і лише 2% - абсолютно нещасні. Що молодший вік - то щасливішими почуваються опитані" , - сказано в пресрелізі, оприлюдненому за результатами дослідження.

70% респондентів вважають, що щастя людини залежить насамперед від внутрішнього стану людини. Водночас, 21% переконані, що щаслива людина чи ні - залежить від зовнішніх обставин.

Відчуття щастя навпаки впливає на відчуття негативних емоцій: що щасливіша людина, то менше у неї виражені показники депресивного, тривожного стану, розлади сну, паніки і втоми. Люди, які вважають себе нещасними, найбільше відчувають усі ці негативні емоції, а найбільш виражена різниця - в показнику відчуття депресії.

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На негативні відчуття також дуже впливає міжособистісна комунікація: що менше опитані проводять часу або спілкуються зі своїми близькими (друзі, родина) - то більше у них виражені негативні психоемоційні стани.

Під час першої хвилі дослідження 27-28 березня було опитано 1660 респондентів, під час другої хвилі 3-4 квітня - 1700 респондентів віком від 18 років і старших. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4%. Інтернет опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187711
 
   
 Топ коментарі
 
тільки дебіл може радіти відсутності роботи. але те, що більшість у нас дебіли, ми вже довели на виборах...
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Я так понимаю, что карантин продлят на год, на основании "исследований?
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все просто. Опрос телефонный. То есть счасливы те, у кого еще есть электричество, чтобы зарядить телефон
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Видимо те, кто голосовал "по приколу" за клоуна и радуются себе на карантине. Они стараются не вникать в проблемы Украины, ибо достаточно посмотреть видосы Нелоха и тупо поверить в каждое его слово.
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"Приколисты"надели маски кроликов, слонов и алкоголиков..,и счастье бъет из всех дыр..
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Я бачу які щасливі обличчя дітей, які місяць сидять в помешканнях і не можуть вийти погуляти на свіжому повітрі. І я хочу почути, що ті "щасливчики" "заспівають" через місяць.
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Ну, наконец то ! Научились врать не моргнув глазом! Теперь мы победим в информационной войне расею!
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и Бекешкиной не стало , увы... (земля ей пухом...), не мешает теперь.
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Я вас умоляю. Большинство, что раньше ничерта полезного не производило в результате своего труда, что сейчас.
Зато сейчас полная свобода от бесполезного труда. Більшість українців почуваються щасливими на карантині, - дослідження "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5346
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ну да, школьники и студенты счастливы, а тем кто думает за что будет жить - прямо светятся от счастья
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Наверное очень нужные и ценные кадры были.
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Ленин с Дзержинским стоят на броневике.
Ленин вещает в толпу:
- Сперва мы сделаем пятидневную рабочую неделю и 8-ми часовой рабочий день, товарищи!
Толпа рабочих: Урраааааа!!!!
- Затем мы сделаем 4-х дневную рабочую неделю и 7-ми часовой рабочий день, товарищи!
Толпа рабочих: Урраааааа!!!!
- А потом мы сделаем 3-х дневную рабочую неделю и 5-ти часовой рабочий день, товарищи!
Толпа рабочих: Урраааааа!!!!
Ленин поворачивается к Дзержинскому: Вот видите, как мы и предвидели, не хотят работать!
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Це ті щасливі, хто втратив роботу і не знає як тепер повернути кредит, бо збанкрутував в результаті карантину? Наприклад, туристичні компанії, готелі, ресторани, малі підприємства з надання якихось послуг. Годі брехати. Замовна брехня. Народ вже навчився відрізняти брехню від правди. Брехня владу не врятує.
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