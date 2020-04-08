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 Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено воїна ОС, - пресцентр

Упродовж 8 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв підрозділи Об'єднаних сил: поблизу Павлополя (20 мін із мінометів калібру 82 мм), Мар'їнки (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів) і Старогнатівки (зі стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь біля Новоолександрівки (17 мін 120-го калібру), Оріхового (з міномета калібру 82 мм) і Зайцевого (зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї) .

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Всі злочинні дії російських найманців отримали адекватну відповідь з боку українських військовослужбовців, прицільним вогнем по опорних пунктах противника рішуче відкидали будь-яку ворожу активність. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на всіх трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною, дотримується режим "Тиша".

Випадків захворювання коронавірусною інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 7 квітня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187709
 
   
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Выздоравливай поскорее, дружище! Хотя, судя по тому, что над моим огородом сегодня на всех парах неслась вертушка на Днепр, все будет не так просто и не так быстро. Но главное, что солдат в надежных руках медиков из Мечникова, а значит, все закончится успешно.
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено воїна ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3185
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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