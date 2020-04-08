 Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено воїна ОС, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв підрозділи Об'єднаних сил: поблизу Павлополя (20 мін із мінометів калібру 82 мм), Мар'їнки (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів) і Старогнатівки (зі стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь біля Новоолександрівки (17 мін 120-го калібру), Оріхового (з міномета калібру 82 мм) і Зайцевого (зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї) .
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Всі злочинні дії російських найманців отримали адекватну відповідь з боку українських військовослужбовців, прицільним вогнем по опорних пунктах противника рішуче відкидали будь-яку ворожу активність. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на всіх трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною, дотримується режим "Тиша".
Випадків захворювання коронавірусною інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 7 квітня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля