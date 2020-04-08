 Зупинка великих підприємств через карантин - це шлях до соціально-економічної катастрофи, - Кушнірук

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.
"Наша влада увійшла в раж карантинно-обмежувальних заходів і вирішила не зупинятися. З різних джерел надходить інформація, що уряд розглядає можливість зупинки діяльності більшості середніх і великих підприємств. А це вже прямий шлях до соціально-економічної катастрофи всієї країни", - написав Кушнірук.
Експерт підкреслив, що велика частина великих і середніх підприємств є не тільки головними платниками податків для державного бюджету, вони є містоутворюючими для місцевих громад, і їхня зупинка порушить економічне життя таких міст. На його думку, це матиме негативні наслідки не тільки для економіки, а й для соціальної стабільності в містах.
На його думку, зупинка великих металургійних підприємств в умовах обвалу зовнішніх ринків призведе до катастрофічних втрат їх доходів і позицій на ринках збуту. У свою чергу держава внаслідок цього недоотримає значні суми коштів від податків, а приплив валюти суттєво зменшиться.
"Про прибуток ці підприємства можуть забути. А отже і уряд про надходження до державного бюджету від податку на прибуток. Крім того, такі підприємства є важливими з точки зору надходжень валютної виручки в країну. В умовах стрімкого скорочення переказів іноземної валюти від наших працівників ми отримаємо ще й значне падіння експортної виручки. Відповідно виникатиме ще більший тиск на курс гривні", - написав Кушнірук.
Нагадаємо, раніше народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава має підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і насамперед - експортоорієнтовані галузі економіки.
На думку народного депутата від партії "Голос" Лесі Василенко, тимчасове звільнення бізнесу від плати за землю господарюючими суб'єктами до 30 квітня 2020 року, що передбачено законом про зміни до Податкового кодексу, є мінімумом, який можна зробити для допомоги підприємцям у нинішніх кризових умовах.
Сьогодні читаю "Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ."
Добре! Молодці!
Але чому саме СБУ? - це ж чистої води шахрайство... Стаття 190 Кримінального Кодексу України. Підслідність за цією статтею - за МВС Авакова! Значить там є ціла армія фахівців... з подібних розслідувань...І чим вони зайняті? І що вони ніколи не заходять в інтернет, ні на які сайти, не знали і не чують про підробку ліків і безподаткову торгівлю ними , яка ВІДКРИТО ПРОЦІВІТАЄ? "Пінкертонам" саме важливе - отримати інформацію... І що , вони нехтують таким надпотужним її джерелом, як інтернет? Чому ж не ловлять, коли для "пінкертонів" ця інформація пливе водоспадом прямо в їх "чисті руки"...?
-То ж так просто: замовте контрольні закупки кожного з "препаратів", затримайте агентів доставки, а далі - як за мотузочком - вийдете на бази зберігання ( а їх кілька, і вони одна в одній - як "матрьошка). Далі на виробників , власників, замовників і "кришувальників"... і так - до самого верху - аж до МВС і на самого Авакова!
Відкрийте майже любий сайт і в ньому вже на протязі років шести знайдете масу повідомлень типу: - "Лікують всі хвороби.." або конкретні, але мов їх - "аптеки скривают" чи "врачи не знают". А дана реклама довжиною сторінок 10, де посилаються на відомих авторитетів-медиків, чи "беруть у них інтерв'ю".
-"Средство не продается в аптеке, купить препарат, можно только на (адреса, чи контактні реквізити) ... Сделаем анонимную доставку в городах Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, ..." А далі - хвороби, які "лікують"
згаданими в статтях, і спеціально виробленим "фуфломіцинами" (підробленими-пустушками)- препаратами.... "не з аптеки"... - поштою, кур'єри, за готівку. Тобто - ще й без сплати податків...( А чому податкова, шнорячи по сайтах, цього не помітила і "амністує" уклоністів?)... як і більшість інтернет-магазинів... Видно гроші в бюджект лишні, на відміну від своєї кишені"А виробники фуфломіцинів отруюють ними людей! І МОЗ цього не знає, не бачить? Тоді чому не протестує ні на КабМіні, ні на РадБезі , не шепне ЗЕ "кляузу" на "конкурентів"? А чому аптеки не ьпротестують проти фальсифікаторів? Бо болісно уяснили, що криша в їхніх "кконкурнентів" дуже високо - аж на Печерських пагорбах Києва!
А чому "не бачить цього Аваков? - бо так задумано за його ж сценарієм?
Добре... А всі ГенПрокурори ніколи не бачили таких "реклам", тоді чому їм не підкажуть? А вони - Авакову...Або - сильніше запитання: а чому СБУ, масово затримуючи фальсифікаторів, не "підкаже" ні главі МВС, ні ГенПрокурору, що МВС "відпочиває"? Можливо тому, що ловлять саме тих, хто збрикнувся і не платить (перестав платити) відомству Авакова?
Відповім: я не вірю, що всі названі субчики чогось не знають. Вірю що всі вони в долі і в настільки потужній, що можна знехтувати і зарплатами. Але не посадами, бо потік зникне... А хто їх призначив і тримає на посадах? - ЗЕ! А що він, його родичі, друзі, знайомі - ніхто не читав таких реклам...? І СБУ йому на вушко не шепнула? А чому на них самі не "купляються"? Бо знають - фуфломіцин... як і те, що кришується підопічними ЗЕ? І хто ж з них буде "підривати бюджет" родичів...?
Отак - зібравши всі ці, висловленні тут запитання, мимоволі отримуєш одну- єдину відповідь : ВСЯ верхівка влади в Україні - організоване злочинне угрупування - ОЗУ!
1. Почніть поповнювати свій гаманець
Коли ви отримуєте заробітну плату або дохід, вам необхідно відразу 30% грошей звідти відкласти. Ви скажете: «мені і так не вистачає грошей», але якщо будете продовжувати жити так як живете, у вас ніколи їх не буде, тому що людині властиво витрачати всі гроші, якщо він не контролює їх.
2. Контролюйте свої витрати
Необхідно завести зошит або в табличку excel, куди вписувати ваші щоденні витрати. Ви повинні розуміти, куди зливається Ваша основна частина грошей, щоб можна було або десь купити ту чи іншу річ дешевше або може взагалі частина речей на які ви бездумно витрачаєте гроші вам не потрібна.
3. Примножуйте багатство
Вам необхідно заплатити собі 10% від доходів, тобто почати щомісяця поповнювати свій гаманець і не чіпати ці гроші. Далі необхідно буде вкласти їх або в бізнес, або в нерухомість і т.д. і нехай вони приносять інші гроші.
4. Бережіть своє багатство від втрат
Це правило говорить, що перед тим як вам вкласти куди-небудь ваші гроші, вам необхідно знати з ким консультуватися і в програшну справу не вкладати. І поради питати у людей професіоналів.
5. Перетворіть своє житло в прибуткове підприємство
Якщо у вас немає власної нерухомості, то швидше за все ви її знімаєте, тим самим частину своїх грошей ви спускаєте в унітаз.
На багато вигідніше буде придбати житло в кредит і платити щомісяця кредит такий же як якщо б ви платили за орендовану квартиру.
6. Забезпечте дохід на майбутнє
Співвідносячи це до ********* світу, вам необхідно 10% від своїх доходів вкладати в інвестиції довгострокові, що принесе вам через 5-10 років або пасивне джерело доходу, або немалу суму, яка буде як подушка безпеки, або грошима, якими також можна управляти і примножувати.
7. Вдосконалюйте вміння заробляти
Це правило говорить про те, що Вам необхідно підвищувати свої навички в сфері фінансів, або навички за допомогою яких ви зможете ще більше заробляти.
8. Благодійність
Десяту частину свого доходу, вам необхідно віддавати на благодійність.
Сподіваюсь, що моє, занадто "чорне" бачення майбутнього, безпідставне і не справдиться...
Но... Так эти Предприятия проще будет захапать...
А то без копрофіла Кушнірука про це незрозуміло.
А дЕрьмак из кожи вон лезет, отрабатывая его.
Вон, даже что-то про законы для МВФ высрался, изображая из себя якобы ответственного политика...тьфу....тошнит от этого дерьма...
НСДАПНСУРП, уверяю, учитывая происходящее и опираясь на исторические прецеденты, на внеочередных выборах, лично ГинденбургЗеленский передаст нашему политбюро всю полноту власти! Мы навешаем лапши на уши Тиссену, Сименсу и КруппуКоломойскому, Порошенко и Ахметову, получим их поддержку, и начнем свой путь к величию! В программе: поджог парламента обезумевшими либералами с последующим справедливым и жестоким правосудием, 300 первых уклоненцев от налогов станут примером для остальных, национализация большинства банков с установлением прогрессивной ставки по кредитованию, устранение акционеров от управления крупными предприятиями, и ограничение отчислений по акциям, создание организаций направленных на улучшение социальных условий - ЛебенсборнИсточник Жизни, Крафт дюрьх ФройдеСила в Радости, ШутцштафельнСечевые Стрельцы, ШтурмабтайлунгСтражи Державы, Дойче арбайтсфронтТрудовой Фронт Украины и другие! Остановим всеобщий кризис, и создадим его нашим врагам! Пора вернуть Великую Украину!