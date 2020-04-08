 Сумніваюсь, що законопроєкт про банки можна назвати "антиколомойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк

Про це розповів Цимбалюк у коментарі Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб цей законопроєкт слугував для забезпечення стабільності роботи банківської системи і щоб все-таки Національний банк не був тією структурою, яка має безперечне право видавати ліцензії, позбавляти ліцензії і не виконувати будь-які рішення суду, що є порушенням Конституції", - сказав Цимбалюк.
Нардеп розповів, що його правки до законопроєкту спрямовані на те, щоб "законопроєкт відповідав міжнародним нормам і щоби справді в державу могли зайти інвестори з банківської сфери".
"Саме мої правки стосуються того, щоб Національний банк не мав право безпідставно позбавляти ліцензії, вводити тимчасові адміністрації, і таким чином блокувати роботу будь-якого банку. Також правки стосуються статей, які забезпечують верховенство права, де рішення суддів є обов’язкові до виконання, і в тому числі Національним банком, який не може бути монополістом або окремою державою в державі", - додав Цимбалюк.
Нардеп заперечує, що законопроєкт можна назвати "антиКоломойським".
"Жодним чином ніде в законопроєкті не говориться про "Приватбанк", і тим більше про Коломойського. Через те, я так не вважаю і переконаний, що це є свідоме перекручування з бажанням захистити Гонтареву, яка під час керування знищила більше ста банків, перевести таку діяльність Нацбанку в постійну роботу, ввести в державі зовнішнє управління, коли НБУ буде діяти не в інтересах держави", - сказав Цимбалюк.
Нардеп вважає, що ухвалення законопроєкту у редакції першого читання може призвести до того, що Україна втратить суб’єктність. "Тому що одна із складових національної безпеки - це грошова одиниця, яку можуть нівелювати", - додав нардеп.
"Сумніваюсь, що цей закон можна назвати антиКоломойським, або антиПриватівським. Це вимога міжнародних кредиторів, щоби через раду Національного банку впливати повністю на банки України, грошову монетарну політику і не допустити зовнішнього впливу, тобто заходження капіталу світових банків", - сказав Цимбалюк.
Відповідаючи на зауваження про те, що непідписання угоди з МВФ, умовою якого є ухвалення законопроєкту про банки, може загрожувати дефолтом, Цимбалюк сказав:
"Держава має відстоювати національні інтереси. І президент, і Офіс президента, і Національний банк, і Кабінет міністрів, Верховна Рада - всі мають працювати над тим, щоб вести професійну дискусію з представниками МВФ як позичальниками. Я не є прихильником попередньої влади, Порошенка і Яценюка, але згадаємо 2014 рік, коли їм вдалося домовитися тоді із МВФ про відстрочку виплати боргових зобов’язань, інша справа на яких умовах. Саме зараз, зважаючи на світову пандемію, влада України має принципово відстоювати цю ідею і МВФ, як ніхто не зацікавлений, щоб ми не дійшли до дефолту. Тому що у разі дефолту, їм теж списуються всі борги. Потрібно вести професійну дискусію, щоб вони відстрочили платежі".
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
Наверное 99% всей банды порохоботов тут выпасаются и рогами землю роют , шобы Пепу отбелить и Лерку Инфляцию .
Выйдешь в народ - картина котроверсивная . Спросил 100 случайных прохожих , кого оне ненавидят больше Лерку или Беню . Беню тоже мало кто любит - но найти таких ещё можно .
Кто не проклинает Лерку Инфляцию , как и Улянку Смерть вообще под микроскопом невозможно . Ну разве что в штабе ПЕСа !
Тут и у Пороха антирейтинг выше даже чем у Бойко , а у Лерки он вообще 99% !
Но этим украинцы не особо оригинальны -- есть народы , которые политиков и госрегуляторов , при которых девальвация нацвалюты достигала даже не украинских 300% , а в 10 раз меньше (40%) -- их по двадцать лет проклинают ...
40% девальвации - по всем определениям это национальная трагедия !
А тут украинцы за 3-5 месяцев стали получать в доларах в 3 раза меньше . Так ведь если только это . А рост тарифов в 5 - 10 раз ?!
Ну а на рахунок Київа ... цікавий ти дядечку , бо спроба "підколоти" рівня дітячого садочка не зараховується .
Чи фантазії не висточа , уявити , як можно жити в різних країнах й спілкуватися на 3х й більше мовах ?!
Я ось не уявляю , як можно заходити в інтернет , користуватися досягненнями ********* технологій й при тому вірити в софкоїдні байки , та перебувати у стані мизиків часів середньовіччя !!!
За 10 років з України нелегально вивели майже $ 117 млрд
Рекордна сума була виведена в 2012 році - $ 21 млрд
https://dt.ua/ECONOMICS/za-10-rokiv-z-********-nelegalno-viveli-mayzhe-117-mlrd-193625_.html
https://24tv.ua/v_chas_nayzapeklishih_boyiv_za_ilovaysk_poroshenko_stvoryuvav_ofshor_na_virginskih_ostrovah_n673493
....
https://www.facebook.com/watch/live/?v=611141226399662¬if_id=1586365982075024¬if_t=live_video_share
Ну 260 баксов в ЕС было года 3 назад .
Каков его функционал ?
Или как у лоха представление , шо ПГХ это что-то вроде овощной базы , только для газа ?!
Рассказывай про "хранилища" байки кому-нить из ПТУ ...
А я те , в отличии от бухгалтерской-вудеркиндервафли Коболева и спросоня нарисую технологическую схему усредненной компрессорной станции .
Послушай , обыватель , ПГХ это только буфер и резерв , поэтому никакой дебил не будет выкачивать газ из ПГХ пока нет аварийного или планового отключения нескольких ниток магистрального газопровода .
Выкачка из я ПГХ это всегда останов турбогенераторов и компрессоров и часто перемыкание линейных кранов в реверсном режиме . Запускается другие контуры в неоптимальном режиме больших нагрузок и потерь мощности .
Это только другой бухгалтер Ющ мог утверждать , что с его куцими знаниями пневматики и гидравлики мог утверждать , что Украина могла на газе ПГХ от января да мая прожить .
В ПГХ может быть полно газа , а хоть на год , как и в сважинах ... Но попробуй выкачай , да ещё за пару месяцев весь газ из скважины ...
Это вам не овощебаза , шо завёл электрокар на склады и выгреб всё под ноль .
А тут выбрал 10% и сразу давление упало в разы !!!
Их вороватые владельцы и проплачивают этот банкет в 16000 поправок,угрожая дефолтом Украины.
Им абсолютно на-рать на ВСЕХ граждан Украины как сейчас, так и тогда, когда они у доверчивых лохов изымали бабло якобы под 20% годовых и выводили его за кордон! Но виновата, конечно, Гонтарева!
Где вас таких тупых берут?
теперь зеленский накормит лохов баснями ярмака ...