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Все про:банки (393) Коломойський (840) Батьківщина (406)

 Сумніваюсь, що законопроєкт про банки можна назвати "антиколомойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк

Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк не вважає законопроєкт №2571-д щодо запобігання скасуванню націоналізації або ліквідації банків "антиколомойським". Він розповів, що 89 його поправок стосуються того, щоб Національний банк не мав право безпідставно позбавляти ліцензії банки та блокувати їхню роботу.

Про це розповів Цимбалюк у коментарі Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб цей законопроєкт слугував для забезпечення стабільності роботи банківської системи і щоб все-таки Національний банк не був тією структурою, яка має безперечне право видавати ліцензії, позбавляти ліцензії і не виконувати будь-які рішення суду, що є порушенням Конституції", - сказав Цимбалюк.

Нардеп розповів, що його правки до законопроєкту спрямовані на те, щоб "законопроєкт відповідав міжнародним нормам і щоби справді в державу могли зайти інвестори з банківської сфери".

"Саме мої правки стосуються того, щоб Національний банк не мав право безпідставно позбавляти ліцензії, вводити тимчасові адміністрації, і таким чином блокувати роботу будь-якого банку. Також правки стосуються статей, які забезпечують верховенство права, де рішення суддів є обов’язкові до виконання, і в тому числі Національним банком, який не може бути монополістом або окремою державою в державі", - додав Цимбалюк.

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Нардеп заперечує, що законопроєкт можна назвати "антиКоломойським".

"Жодним чином ніде в законопроєкті не говориться про "Приватбанк", і тим більше про Коломойського. Через те, я так не вважаю і переконаний, що це є свідоме перекручування з бажанням захистити Гонтареву, яка під час керування знищила більше ста банків, перевести таку діяльність Нацбанку в постійну роботу, ввести в державі зовнішнє управління, коли НБУ буде діяти не в інтересах держави", - сказав Цимбалюк.

Нардеп вважає, що ухвалення законопроєкту у редакції першого читання може призвести до того, що Україна втратить суб’єктність. "Тому що одна із складових національної безпеки - це грошова одиниця, яку можуть нівелювати", - додав нардеп.

"Сумніваюсь, що цей закон можна назвати антиКоломойським, або антиПриватівським. Це вимога міжнародних кредиторів, щоби через раду Національного банку впливати повністю на банки України, грошову монетарну політику і не допустити зовнішнього впливу, тобто заходження капіталу світових банків", - сказав Цимбалюк.

Відповідаючи на зауваження про те, що непідписання угоди з МВФ, умовою якого є ухвалення законопроєкту про банки, може загрожувати дефолтом, Цимбалюк сказав:

"Держава має відстоювати національні інтереси. І президент, і Офіс президента, і Національний банк, і Кабінет міністрів, Верховна Рада - всі мають працювати над тим, щоб вести професійну дискусію з представниками МВФ як позичальниками. Я не є прихильником попередньої влади, Порошенка і Яценюка, але згадаємо 2014 рік, коли їм вдалося домовитися тоді із МВФ про відстрочку виплати боргових зобов’язань, інша справа на яких умовах. Саме зараз, зважаючи на світову пандемію, влада України має принципово відстоювати цю ідею і МВФ, як ніхто не зацікавлений, щоб ми не дійшли до дефолту. Тому що у разі дефолту, їм теж списуються всі борги. Потрібно вести професійну дискусію, щоб вони відстрочили платежі".

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187705
 
 
 Топ коментарі
 
Это новый анекдот? Нелох защищает Гонтареву.......... Ребята, вы там в Батькивщине совсем уже с катушек слетели?
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БЮТ - підстилки Коломойського. вже не знають як Бєню врятувати, почали Гонтареву приплітати... Чого її? давайте відразу - піндосів!
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вот на этом вопросе подвисают ВСЕ почитатели зелоха и бабы йули))
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Жулька его пинком под зад отправила давать интервью
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Именно мои правки касаются того, чтобы Национальный банк не был вправе безосновательно лишать лицензии, вводить временные администрации, и таким образом блокировать работу любого банка.-"другими словами каждый куй ,крутит на свой струй" лишь бы дефолт накрутить и суд не имеет права и Нац банк,как регулятор тоже
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Ідіть ви в сраку з своїм дефолтом! Що, один Беня фінансову систему країни до цього довів? А члени Наглядової ради НБУ, а його Правління, як той Дуремар НЄ ПРІЧОМ?
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Цей громадянин Ізраілю з 2018р переховуючись від Американського правосуддя в Україні, продвигає ідею дефолту для її населення, яке вважає лохами.
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До чого довив .? С финансовой системой страны сейчас всэ ОК . !! А вот если закон не примут тогда будет - пц ,, и пидэш у сраку ты .. Довбень , снимись с ручника ,, ты что , действительно этого нияк не допэтраеш .?? .!! Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 248 .
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странно, а моника зелох хвалился что ДО него - НБУ был сильным.. как и экономика Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8245
Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9122
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Що б ви не свистіли, та очевидно, що ви ради бабала коломойського готові приректи українців на голод. Жюля втілює в життя свій стогін про "пів вареничка, зубАжіння"
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А я то думаю нахрена слуги коломойского 100500 поправок внесли? А это потому, что он очень полезен ему, как рашке санкции.
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"ни один танк, не должен выехать из боксов, ни один солдат не должен выйти из казарм и стрелять в сторону расейских войск! Украина не должна оказывать сопротивления кремлю - мы мирная страна!"(ю.тимошенко, март 2014 года
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..паРашник .. такі БАЙКИ будеш розказувати в заглибленому КП фсб паРаші .. в той момент Часу .. це БУЛО саме ДОЦІЛЬНЕ рішення .. підтримане цивілізованою Спільнотою .. ПШОЛ Вон ..
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Ты редкий дебил и кацапский прихвостень
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Юлька легла под Беню. Вот это неожиданность.
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Сколько тут порохоботов - ахереть ...
Наверное 99% всей банды порохоботов тут выпасаются и рогами землю роют , шобы Пепу отбелить и Лерку Инфляцию .

Выйдешь в народ - картина котроверсивная . Спросил 100 случайных прохожих , кого оне ненавидят больше Лерку или Беню . Беню тоже мало кто любит - но найти таких ещё можно .
Кто не проклинает Лерку Инфляцию , как и Улянку Смерть вообще под микроскопом невозможно . Ну разве что в штабе ПЕСа !
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Опохмелись , дурко .! Допился до чёртиков,, такую х... несёшь . ! Ужас . Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 3305 .
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А ты проверь - выйди на Крещатик с табличкой типа Гонтарева это класс ... пройдись от Майдана до Бессарабки без единого тумака или помидора в спину ...
Тут и у Пороха антирейтинг выше даже чем у Бойко , а у Лерки он вообще 99% !
Но этим украинцы не особо оригинальны -- есть народы , которые политиков и госрегуляторов , при которых девальвация нацвалюты достигала даже не украинских 300% , а в 10 раз меньше (40%) -- их по двадцать лет проклинают ...
40% девальвации - по всем определениям это национальная трагедия !
А тут украинцы за 3-5 месяцев стали получать в доларах в 3 раза меньше . Так ведь если только это . А рост тарифов в 5 - 10 раз ?!
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Зачем мне Майдан , если я и у себя в Полтаве свободно обсуждаю тему Гонтаревой , и никто на меня не кидается . Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 8451 . Да ,бывает дискутируем , спорим даже ( в основном с упоротыми абынепорошенковцами ) , но шоб кидались , ни разу этого небыло . Не думаю что в Киеве как то иначе .. Ты несёшь бред , поэтому и не обижайся . А тумаков я и сам ещё в состоянии выписать . .
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А ещё в Брюсселе , в Ницце , в Праге ...
Ну а на рахунок Київа ... цікавий ти дядечку , бо спроба "підколоти" рівня дітячого садочка не зараховується .
Чи фантазії не висточа , уявити , як можно жити в різних країнах й спілкуватися на 3х й більше мовах ?!

Я ось не уявляю , як можно заходити в інтернет , користуватися досягненнями ********* технологій й при тому вірити в софкоїдні байки , та перебувати у стані мизиків часів середньовіччя !!!
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Юля всегда делала все чтобы убить Украину
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Аферистка тимошенница шифруется своими лакеями и продолжсет антигосударственную деятельность.
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..Шановні ..зверніть УВАГУ ..скільки тролів ШАКАЛІВ ЗЛОДІЙСЬКОГО племені + паРаші в УНІСОН гавкають проти Лідера Українців Ю.В.Тимошенко ... робіть ВИСНОВКИ - сіоністська БАНДА соросятини= паРаша об"єднані одною МЕТОЮ знищити Україну і ЗАХОПИТИ Наші РЕСУРСИ - Св.Землю , стратегічні підприємства .. ЗНИЩИТИ Людей любими способами ..а тепер огляніться скільки Агентури ПРОДАЖНИХ ублюдків .. та КОРИСНИХ ідіотів їм підігрують .. БУДЬТЕ ПИЛЬНІ..Чим займалися порошенко і Ко ( свинарчуки гладковські кононенки гелетеї .. і ) + яценюк-стіна- маямі 5 років 2014 - 2019 -- ЧИМ ? .. офшорами ..ГРАБУНКОМ ..140 млрд дол ВИВЕДЕНО в офшори ( оціка світфін.аген) .. до 10 млн Українців подалися в Світи за заробітком ..за період вашої каденції .... СТВОРИЛИ теплу ВАННУ для повернення ПР . Ви довели Суспільну Свідомість Українців до стану ..коли від ВАС в дикому ШАРАХАННІ .. вибрали Зе сіоністську БАНДУ - ЛОГІЧНЕ продовження ВАЛЬЦМАНАТУ .. що ви граєте кіна гей би критикуючи Зе ..кого дурите УБЛЮДКИ ... вступіться по- Миру .. до-поки ...пригадайте ІСТОРІЇ єврейських погромів ..починаючи з 2 тис до Нашої ери - по ХХ ст .. і ГОЛОВНЕ їх причини ....ЖАДНІСТЬ УБЛЮДСТВО злодійського племені .. якщо здатні - ВКЛЮЧІТЬ інстинкт самозбереження ...
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пэтя лерка и все шобла отжала банк у владельца а плебсу приятно. особенно порохоботы. радуются за барина. чудики. завтра за вашим нажитым придут. ведь выть начнете
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Чучело, иди отсель, водки нет. К тебе Лозаренко прийдет а юля будет хихикать
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Лазоренко проти агента російських спецслужб Порошенко просто дитина.

За 10 років з України нелегально вивели майже $ 117 млрд
Рекордна сума була виведена в 2012 році - $ 21 млрд
https://dt.ua/ECONOMICS/za-10-rokiv-z-********-nelegalno-viveli-mayzhe-117-mlrd-193625_.html
Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк - Цензор.НЕТ 3863
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А щоб ви там показилися з тим законом. Хоча це видно і по кількості поправок.
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Мы так Вам верили , пани Тимошенко , как даже и не верили себе . пшл нх .
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От Юли и ее партии начинается рвотный рефлек.
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Срочно в аптеку - может 3 полоски быть !
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Т.е по мнению Бзюлькиного подкаблучника Зеленский лично обеспокоился судьбой Гонаревой? Самое смешное, что адепты Бахини будут всерьз обсуждть этот сюр!
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В час найзапекліших боїв за Іловайськ Порошенко створював офшор на Віргінських островах
https://24tv.ua/v_chas_nayzapeklishih_boyiv_za_ilovaysk_poroshenko_stvoryuvav_ofshor_na_virginskih_ostrovah_n673493

....
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Не бреши! ВСЕМИ документами занимались его юристы, поручение которым он дал в ИЮНЕ!
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Ю.Тимошенко: Чому влада продає народу України газ по 200$,коли на сьогодняшній день в Європі газ коштує 83$ за кубічнй метр?

https://www.facebook.com/watch/live/?v=611141226399662&notif_id=1586365982075024&notif_t=live_video_share
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Сегодняшний газ в хранилищах закупался на ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА начиная с 260 баксов (его еще 15 млрд в хранилищах) и брехливая жулька об этом отлично знает и манипулирует охлосом)))
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Т.е. -- три года назад ?
Ну 260 баксов в ЕС было года 3 назад .
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Ты вообще-то в курсе , для чего проектировались эти ПГХ ?!
Каков его функционал ?

Или как у лоха представление , шо ПГХ это что-то вроде овощной базы , только для газа ?!

Рассказывай про "хранилища" байки кому-нить из ПТУ ...
А я те , в отличии от бухгалтерской-вудеркиндервафли Коболева и спросоня нарисую технологическую схему усредненной компрессорной станции .

Послушай , обыватель , ПГХ это только буфер и резерв , поэтому никакой дебил не будет выкачивать газ из ПГХ пока нет аварийного или планового отключения нескольких ниток магистрального газопровода .
Выкачка из я ПГХ это всегда останов турбогенераторов и компрессоров и часто перемыкание линейных кранов в реверсном режиме . Запускается другие контуры в неоптимальном режиме больших нагрузок и потерь мощности .

Это только другой бухгалтер Ющ мог утверждать , что с его куцими знаниями пневматики и гидравлики мог утверждать , что Украина могла на газе ПГХ от января да мая прожить .
В ПГХ может быть полно газа , а хоть на год , как и в сважинах ... Но попробуй выкачай , да ещё за пару месяцев весь газ из скважины ...
Это вам не овощебаза , шо завёл электрокар на склады и выгреб всё под ноль .
А тут выбрал 10% и сразу давление упало в разы !!!
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А Гонтаревой , которая вполне себе НЕплохо жила до своей должности в НБУ, нужно ПАМЯТНИК поставить за то, что решилась вычистить эти авгиевы конюшни банков-пирамид!
Их вороватые владельцы и проплачивают этот банкет в 16000 поправок,угрожая дефолтом Украины.
Им абсолютно на-рать на ВСЕХ граждан Украины как сейчас, так и тогда, когда они у доверчивых лохов изымали бабло якобы под 20% годовых и выводили его за кордон! Но виновата, конечно, Гонтарева!
Где вас таких тупых берут?
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ЮВТ наилучший вариант , который тупое население прогавило,
теперь зеленский накормит лохов баснями ярмака ...
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капительманша такой же тупой и гнилой вариант, как и зечмо!
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ця куча смердячого лайна під назвою "баткевщетина"тільки й те робить, що гниє та спускає сморід, щоб на нею звертали увагу, толку більше ніякого як і від жульки -симулянтки, хоча добре шкодить довкіллю України
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