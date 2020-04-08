 Сумніваюсь, що законопроект про банки можна назвати "антиКоломойським". Це перекручування з бажанням захистити Гонтареву, - нардеп від "Батьківщини" Цимбалюк

Про це розповів Цимбалюк у коментарі Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб цей законопроект слугував для забезпечення стабільності роботи банківської системи і щоб все-таки Національний банк не був тією структурою, яка має безперечне право видавати ліцензії, позбавляти ліцензії і не виконувати будь-які рішення суду, що є порушенням Конституції", - сказав Цимбалюк.
Нардеп розповів, що його правки до законопроекту спрямовані на те, щоб "законопроект відповідав міжнародним нормам і щоби справді в державу могли зайти інвестори з банківської сфери".
"Саме мої правки стосуються того, щоб Національний банк не мав право безпідставно позбавляти ліцензії, вводити тимчасові адміністрації, і таким чином блокувати роботу будь-якого банку. Також правки стосуються статей, які забезпечують верховенство права, де рішення суддів є обов’язкові до виконання, і в тому числі Національним банком, який не може бути монополістом або окремою державою в державі", - додав Цимбалюк.
Нардеп заперечує, що законопроект можна назвати "антиКоломойським".
"Жодним чином ніде в законопроекті не говориться про "Приватбанк", і тим більше про Коломойського. Через те, я так не вважаю і переконаний, що це є свідоме перекручування з бажанням захистити Гонтареву, яка під час керування знищила більше ста банків, перевести таку діяльність Нацбанку в постійну роботу, ввести в державі зовнішнє управління, коли НБУ буде діяти не в інтересах держави", - сказав Цимбалюк.
Нардеп вважає, що ухвалення законопроекту у редакції першого читання може призвести до того, що Україна втратить суб’єктність. "Тому що одна із складових національної безпеки - це грошова одиниця, яку можуть нівелювати", - додав нардеп.
"Сумніваюсь, що цей закон можна назвати антиКоломойським, або антиПриватівським. Це вимога міжнародних кредиторів, щоби через раду Національного банку впливати повністю на банки України, грошову монетарну політику і не допустити зовнішнього впливу, тобто заходження капіталу світових банків", - сказав Цимбалюк.
Відповідаючи на зауваження про те, що непідписання угоди з МВФ, умовою якого є ухвалення законопроекту про банки, може загрожувати дефолтом, Цимбалюк сказав:
"Держава має відстоювати національні інтереси. І президент, і Офіс президента, і Національний банк, і Кабінет міністрів, Верховна Рада - всі мають працювати над тим, щоб вести професійну дискусію з представниками МВФ як позичальниками. Я не є прихильником попередньої влади, Порошенка і Яценюка, але згадаємо 2014 рік, коли їм вдалося домовитися тоді із МВФ про відстрочку виплати боргових зобов’язань, інша справа на яких умовах. Саме зараз, зважаючи на світову пандемію, влада України має принципово відстоювати цю ідею і МВФ, як ніхто не зацікавлений, щоб ми не дійшли до дефолту. Тому що у разі дефолту, їм теж списуються всі борги. Потрібно вести професійну дискусію, щоб вони відстрочили платежі".
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
- преданно служила Коломойшн и группе Приват...
Ми вже почали забувати ті вибори, але дарма. Зеля переміг як кандидат із мінімальним антирейтингом. У Пеці та Юлі, він був однаковий - фантастичний!!!
У Зеленского серьезно обсуждают возможность кредитования от Китая. Главный автор идеи - Ермак.
С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны.
Шмыгаль откровенно шантажирует области отсутствием бюджетных субвенций в случае непринятия фантазий Зеленского и К по т.н. "стабилизационному фонду".
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
Очередная подлость Зеленского. Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. . ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев. А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
цымбалюк делает вид (ссыт в глаза фанатам моники и йули) - что "долги списывают"..
БРЕД... никто долги НЕ списывает, и Исландии - НЕ списали, она продолжает и сейчас выплачивать свои долги))
Дефолт - это НЕ списание внешних долгов, дефолт - это отказ от ВНУТРЕННИХ обязательств(долгов): от выплаты пенсий, субсидий, зарплат бюджетников и т.п..
А под старые внешние долги - выдаются новые, но под более высокий процент.. ибо идиоты должны платить вдвойне!
Итак, три исландских банка в прямом и буквальном смысле слова кинули 300 тысяч вкладчиков в Великобритании на 5 миллиардов евро и 125 тысяч вкладчиков в Нидерландах на 1,7 миллиарда евро. Вся махинация строилась на примитивном валютно-кредитном арбитраже: исландское правительство в качестве основной стратегии регулирования финансового рынка внутри страны годами использовало inflation targeting, жесткий контроль за инфляцией посредством манипулирования процентной ставкой банковского рефинансирования. Тактика эта хорошо знакома практически всем большим европейским государствам и заключается в следующем: с начала каждого отчетного периода определяется (с помощью финансовой модели, разумеется) величина инфляции, а затем производится корректировка кредитного процента: если реальная инфляция становится выше «целевой», процент повышается, ниже «целевой» - понижается. Характерно, что все вклады граждан Великобритании и Нидерландов были гарантированы Tryggingarsjóður, Исландским фондом гарантий депозитов и инвесторов. Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг впоследствии даже предал публичной огласке телефонные переговоры с министром финансов Исландии Арни Матиесеном, в котором викинг клятвенно подтверждал гарантии своей страны по иностранным вкладам исландских банков.Поскольку размеры исландского кредитного рынка оказались на порядок меньше накопленных за рубежом долговых обязательств (кто бы сомневался!), к лету валютно-кредитный арбитраж накрылся, доходов от процентов, полученных внутри страны, даже с учетом разницы в процентах, перестало хватать на покрытие обязательств перед вкладчиками Великобритании и Нидерландов. Далее произошел схлоп авантюрной тройки, и управление банками в октябре 2008 года перешло к государству.
Исландия на протяжении вот уже трех лет играет в неприличный покер по следующему сценарию:парламент энергично утверждает схемы погашения международных задолженностей, после чегопрезидент отказывается их подписывать (эта карта разыгрывалась уже два раза!);на следующем этапе назначается и проводится референдум (тоже два раза!), на котором исландцы говорят дружное «НЕТ» (в первый раз 93%, во второй - 60%) выплатам по обязательствам;премьер-министр (сначала один, потом другой) выражает глубочайшее сожаление по поводу нежелания своего народа вести себя цивилизованно и назначает новый раунд переговоров;все это время Исландия благополучно использует деньги МВФ, Великобритании, Нидерландов, скандинавских стран, Германии и России (вопреки противоположным утверждениям Дины Страйкер!) для стабилизации национальной валюты и выведения из кризиса своей экономики, которая лишилась ключевого источника всеобщего островного обогащения - пиратских налетов на чужестранцев, предпринятых родными банкирами-викингами;в довершение всего Исландия изо всех сил рвется в Евросоюз (опять же - вопреки противоположным утверждениям Дины Страйкер!), полагая, видимо, что под общим зонтиком удастся заручиться еще более льготными условиями по кредитным выплатам. Хотя они даже в сегодняшнем варианте выглядят неправдоподобно щадяще: рассрочка аж до 2046 года с предоставлением заемных средств для погашения задолженностей под 3 процента годовых!
Сейчас начнутся крысиные бега - кто больше любит папу каламойшу!
т.е, ты поддерживаешь дефолт по сценарию Бени, бойко, медведчука и кремля.. а заодно и деребан земли под шумок дефолта?) браво!))
А ти, закарпатський юстицько, зацікавлений йолоп "в квадраті" (с) І це теж факт.
Но после того, как стало ясно что беня - жлоб и брехло, плучив деньги - начал дефолт (дефолт по еврооблигациям и обязательствам) Приватбанка (а значит и ВСЕЙ винансовой системы Украины) - НБУ начало действовать..
Коаліція разом з зеленожопими покидьками
т.е, ты поддерживаешь дефолт по сценарию Бени, бойко, медведчука и кремля.. а заодно и деребан земли под шумок дефолта?) браво!))
Захист Лєрки -захист ПРошнка, разом все розвалювали..
При чому ти питаєш? При тому, що не розуміє цього тільки дурень "в квадраті" (с)
К бене можно относится по разному, скорее плохо, но этот закон касается всех банков.
Такого нет нигде в мире.
Это очередной нонсенс как и зазват земли.
Що це як не узурпації влади, шлях до тоталітаризму.
Цього ніде в світі в нормальных країнах не має.
Коломойський зробив щось протизаконне? Доводьте його провину, конфісковуйте майно саджайте, але що це таке де одна людина чи декілька людей без законів мають право визначати який банк забрати, а який ні.
МВФ требует вернуть Украине деньги, выведенные с «ПриватБанка» в том числе через офшоры «95 Квартала»
В общей сложности речь идет о сумме 15 млрд «зеленых», из которых 5,5 млрд были выведены из «ПриватБанка», который до национализации принадлежал Коломойскому. Интересно, что часть этих средств была выведена через оффшоры Зеленского.
Комики из «95 Квартала» думали устроить перед МВФ показуху, мол обманут их, транш дадут, а власть вернет по-тихому «ПриватБанк» Коломойскому. Они еще никогда в жизни не имели дело с финансистами уровня Лагард и Липски. Там люди, которых не проведешь, у них все ходы просчитаны.
...Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя.
продолжение: https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
Це не потребу окремого закону над судами.
25.03.2020 г.- 17.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674 533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, провел специальное заседание суда по вопросу определения проведения дальнейших действий в рамках обычного судопроизводства. Суд принял решение выписать специальную повестку-уведомление фигуранту дела RA01 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Суд также принял решение о необходимости проведения судебного допроса фигуранта дела RK02 с указанием министерству юстиции США обеспечить передачу данной повестки фигуранту. Дата следующего заседания будет объявлена позднее.
Украина, общество попало в капкан из которого нет выхода -
такое себе сплошное "казнитьнельзяпомиловать", потому, что МВФ и прочее....
А построившие эту ловушку по подсказке банкирши всех времен и народов - погорелице, живущей себе в Лондоне, и другие теперь только злорадно наблюдают за нашем барахтаньем в этом капкане.
а то шо у янелоха и авакяна дачи в италии не раздражает?