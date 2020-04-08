 Нацагентство держслужби рекомендує надати можливість держслужбовцям, які досягли 60 років, працювати віддалено

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці Нацагентсва з питань держслужби

"Державні службовці, які досягли 60-річного віку, визначені як особи, що потребують самоізоляції. Відповідні зміни внесено до постанови уряду "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в повідомленні пресслужби Нацагенства держслужби.

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