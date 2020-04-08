 Нардеп "Голосу" Лозинський вимагає продовжити заборону російських соцмереж в Україні: не можна агресору дозволити заробляти на українцях

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп фракції "Голос" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.
"Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні", - говориться в повідомленні.
За словами Лозинського, він сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну, та СБУ.
"Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора. Ми не маємо права сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях. Кожен зароблений рубль конвертується в нові кулі та залпи "градів" в наших захисників на Сході", - підкреслив він.
Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133 / 2017, обмежувальні санкції передбачають заборону Інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, "Вконтакте", "Однокласники". Санкції також запроваджено проти ТОВ "Яндекс", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".
Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч
Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.
могу поспорить, что зеля это разрешит.
Бажання спілкуватись з русскімі, з тими, хто вбиває твоїх співгромадян, і намагається взагалі знищити Україну, це ким потрібно бути?
Нє понял?
Русскіє це люди, які : «Я іду покавру». Уміло збрехати, це у них генетичне.
Це не ми, простодушні українці, які в більшості вірять своєму співбесіднику
https://habr.com/ru/post/253521/
Не смеши мои тапки.
Читаем, учимся.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/identity/ad-fs/deployment/configure-a-computer-for-the-federation-server-proxy-role
Но. Даже. Єслі. То:
«Помните, что Интернет-провайдер может логировать и прослушивать ваш трафик через прокси.».
https://www.iphones.ru/iNotes/VPN-18-05-2017
Еще в копилку.
Л-логика.
Провайдер еще ладно, но вот то что любой школотрон может опубликовать свой прокси, настроить снифер и палить номера кредитных карт и прочие вкусности должно особенно радовать любителей шары.
что там школьник будет снифить хттпс траффик?
да пожалуйста.
чтобы снять все вопросы попробуй сам поставь себе виртуалку, в ней прокси. и снифь хттпс траффик. как расшифруешь 2048 bit траффик от цензора например, так напиши сюда.
чтобы снять все вопросы почитай про дешифровку htpps.
https://habr.com/ru/company/pt/blog/267069/
хотя бы это.
И таких дыр миллионы.
данный эксплойт mitm требует:
Для осуществления атаки злоумышленнику необходимо каким-либо образом убедить жертву установить специально изготовленный клиентский SSL-сертификат, ключ от которого известен атакующему. и еще 4 пункта должны совпасть.
вот скажи честно. ты в браузер когда в последний раз добавлял СА сертификат?
проще не заморачиваться и убедить жертву сразу пароль сообщить.
вору тоже чтобы не взламывать дверь можно убедить жертву поставить его замок....
давай проще. если ты поставишь прокси, то мой траффик на цензор сможешь дешифровать? да/нет
Три роки без російських соцмереж: чим українці замінили "Вконтакте" та "Однокласники"
вместе сделали
Особо одаренные дегенераты даже ВПН освоили, чтобы не чувствовать себя оторванными от Сайберии.
Два: не дать зарабатывать Киевским филиалам на рекламе. Теперь филиалы закрылись, и когда откроют, будет зарабатывать москва.