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Все про:Росія (26816) соціальні мережі (257) ВКонтакте (35) Лозинський Роман (3)

 Нардеп "Голосу" Лозинський вимагає продовжити заборону російських соцмереж в Україні: не можна агресору дозволити заробляти на українцях

"ВКонтакте" й "Одноклассники" відновлять роботу в Україні. Вже через місяць. Разом із сотнями інших заборонених російських сервісів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп фракції "Голос" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні", - говориться в повідомленні.

За словами Лозинського, він сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну, та СБУ.

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"Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора. Ми не маємо права сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях. Кожен зароблений рубль конвертується в нові кулі та залпи "градів" в наших захисників на Сході", - підкреслив він.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133 / 2017, обмежувальні санкції передбачають заборону Інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, "Вконтакте", "Однокласники". Санкції також запроваджено проти ТОВ "Яндекс", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".

Нардеп Голосу Лозинський вимагає продовжити заборону російських соцмереж в Україні: не можна агресору дозволити заробляти на українцях 01
Нардеп Голосу Лозинський вимагає продовжити заборону російських соцмереж в Україні: не можна агресору дозволити заробляти на українцях 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187701
 
 
 Топ коментарі
 
Чувак, тут діло не в кнопочькє, а в совісті.
Бажання спілкуватись з русскімі, з тими, хто вбиває твоїх співгромадян, і намагається взагалі знищити Україну, це ким потрібно бути?
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Не зря 🤢🤡🤥🐲 зельцман в Оман на инструктаж летал
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та агрєсор уже зарабативаєт

Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч
Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.
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да и ваще надо запретить всем думать о расее, подумал, значит скрытый сепаратист
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Не зря 🤢🤡🤥🐲 зельцман в Оман на инструктаж летал
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одним кликом я включаю усе запрещённые кацапские ресурсы. так шо запрет - для тупых лохов. кто считает себя тупым - поднимите руки
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в прошлый раз Петя решил этот вопрос без всякой петиции!
могу поспорить, что зеля это разрешит.
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а как же бубочка будет узнавать новости
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Эти запреты давно уже не проблема. Сейчас в каждом браузере есть кнопочка VPN которая позволяет обходить любую блокировку.
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Чувак, тут діло не в кнопочькє, а в совісті.
Бажання спілкуватись з русскімі, з тими, хто вбиває твоїх співгромадян, і намагається взагалі знищити Україну, це ким потрібно бути?
Нє понял?
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Патриоты на этих сайтах борются с кацапами, а не спилкуются. Разоблачают режим тирана. Открывают глаза на их несчастную жизнь. Сеют среди москалей разлад и вражду.
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Судячі, з результатів голосування 21.04.2019, вже видно, хто умєло сєєт разлад і вражду.
Русскіє це люди, які : «Я іду покавру». Уміло збрехати, це у них генетичне.
Це не ми, простодушні українці, які в більшості вірять своєму співбесіднику
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Благодари этим сайтам, хорошо отслеживается психологический портрет разных личностей (лайки репосты...), что позволяет ФСБ эффективнее работать. В итоге побеждает ОПЗЖ.
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Так вам і в зад один одного мати ніхто не забороняє, головне валянки не знімати.
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и нажимая эту кнопочку ты добровольно даешь согласие на использование любого своего трафика проходящего через этот прокси-сервер, так что на свой страх и риск
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Эти сказки для пенсионеров.
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лолшто? Используя авторизацию через прокси сервер ты на блюдечке предоставляешь эти данные владельцу прокси-машины. А владельцем прокси-машины может быть кто угодно, я могу на виртуалке хоть сотню машин поднять )
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Хватит пугать дедулек Цензора своим бредом. Они же не педофилы какие-нибудь в конце концов.
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бред пишешь ты, особенно по части безопасности бесплатных впнов, в которых трафик шифруется силами самих же владельцев впн-а
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чувак про браузер пишет. а там уже хттпс везде. шифрование внутри впна уже бессмысленное занятие.
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ага, ничего что доля https едва 50% от всего инета?
https://habr.com/ru/post/253521/

Не смеши мои тапки.
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совсем с ума сошел? https траффик криптуется на клиенте и через сокс прокси идет уже криптованный пакет.
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подмена сертификата на прокси сервере? Не-не, не слышал.
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он зеленым не будет. тебя браузер отошлет.
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«Мы не рекомендуем использовать бесплатные публичные прокси.»
Но. Даже. Єслі. То:
«Помните, что Интернет-провайдер может логировать и прослушивать ваш трафик через прокси.».

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VPN тем и отличается от бесплатных прокси что трафик полностью шифруется.
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И сует мне русские сайты. Они разве не заблокированы?)
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хабр не блокированный российский ресурс О_о и никогда им не был.
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А там разве нет путинской пропаганды?
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Нет, ты с луны свалился? это крупнейший русскоязычный IT-ресурс.
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В рашке нет никакого IT. Тем более ресурсов.
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ну конечно. Говоря русскоязычные, я говорю только о рашке, точно так. В других же странах нет русскоязычных. Вообще нуль.
Л-логика.
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Я уже начал думать что вы путинский пропагандист.
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учитывая что 99% юзают бесплатные прокси/впны и только минимум из них догадывается вырубать эту шнягу при покупках, заходах в приват24 и т.д. то они сами же себе стреляют в ногу. Бесплатный сыр только в мышеловке.
Провайдер еще ладно, но вот то что любой школотрон может опубликовать свой прокси, настроить снифер и палить номера кредитных карт и прочие вкусности должно особенно радовать любителей шары.
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еще раз. твой траффик от интернетбанка перехватить не могут так просто как ты думаешь.
что там школьник будет снифить хттпс траффик?
да пожалуйста.
чтобы снять все вопросы попробуй сам поставь себе виртуалку, в ней прокси. и снифь хттпс траффик. как расшифруешь 2048 bit траффик от цензора например, так напиши сюда.
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что значит не могут перехватить если он проходит через прокси сервер? Он уже перехвачен. Осталось его дешифровать.
чтобы снять все вопросы почитай про дешифровку htpps.
https://habr.com/ru/company/pt/blog/267069/

хотя бы это.
И таких дыр миллионы.
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что за бред ты несешь?
данный эксплойт mitm требует:
Для осуществления атаки злоумышленнику необходимо каким-либо образом убедить жертву установить специально изготовленный клиентский SSL-сертификат, ключ от которого известен атакующему. и еще 4 пункта должны совпасть.

вот скажи честно. ты в браузер когда в последний раз добавлял СА сертификат?
проще не заморачиваться и убедить жертву сразу пароль сообщить.

вору тоже чтобы не взламывать дверь можно убедить жертву поставить его замок....

давай проще. если ты поставишь прокси, то мой траффик на цензор сможешь дешифровать? да/нет
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Бєсплатний сир, в платной мишеловкє, за которую, єє хозяін, єщє нє виплатіл крєдіт.
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Не бреши: "...за даними Інтернет-асоціації України, з вересня 2016 року по вересень 2019 року кількість українці, які щодня відвідують "Вконтакте", впала з 54% до 10%. Також за цей час впала і частка українських відвідувачів "Однокласників" з 35% до 10%."
Три роки без російських соцмереж: чим українці замінили "Вконтакте" та "Однокласники"
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Я полностью поддерживаю докладчика. Разрешать украинцам российские сети пока рано.
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Заблоковано тільки декілька російських сайтів, а не всі.
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Это большое упущение. Ошибка, за которую будут расплачиваться будущие поколения.
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Та вже нічого: зроблять, дай Боже, собі "Чебурашку", то буде добре всім. Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах - Цензор.НЕТ 2278
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Не факт. Заходят через VPN, то есть как пользователи из Нидерландов, Франции, Румынии ... Что стало невозможным по этой причине, это реклама в ВК для украинских пользователей (именно по причине невозможности настроить показ рекламы, не настраивать же ее на показ во Франции, Нидерландах...).
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То "нарід" розумнішає, знань набуває, навичок завдяки блокуванню, вірно? Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах - Цензор.НЕТ 1168
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щас зебилы и кацапы набегут, и будут требовать вернуть им одноглазники и мейл сру.
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страна навыбирала себе в нардепы сепаартистов (артистов-сепаратистов)
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если бы на эту тему был референдум, то я бы ответил "да, я за сохранение блокировки российских помоек".
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Жаль, "мудрый" нарид этого не поймёт...
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те люди которые рвали задницы себе по поводу Липецкой фабрики, потом рвали себе тоже место по поводу "вконтактика" - "запрещают свободу слова, а у меня там группа раскрученная, это просто бизнес, продажи".
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Тенденция однако...... Те же самые люди и нынешних к власти привели. Так что не удивляйтесь.
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Я непонел так ЦЭ ЗРАДА чи ПЭРЭМОГА?
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Бинарное мышление - отличительная черта кацапа.
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вГонтакте и Одноглазники озвучены, а об Яндексе ни слова? Ну да, компания же голландская Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах - Цензор.НЕТ 7600
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Как это запретить ? Зильонский и его шобло от сотрудничества с хйлом прибыль и роялти получает. А вы - запретить ...,
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Ахахахахахаа а то шо в Украине Фейсбук и Ютуб российский это не столь важно? Или вы не в курсе все? Даже Гугл российский, украинского тупо НЕТ. Я имею ввиду что представителей этих компаний нет в Укре.
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Россиянам через свои соц.сети проще отслеживать с помощью специальных приложений, психологические портреты разных личностей (лайки , репосты, переписка, прочее...) В итоге побеждает ОПЗЖ.
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А, что, ещё есть в Украине умственно отсталые в своём развитии от рождения, кто пользуется сетями Параши? Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах - Цензор.НЕТ 9547
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Легко пользуются, дурацкий запрет.
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Эти запреты всего лишь полумеры, нужно запретить интернет.
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Зато мы можем позволить Свиночолому торговать шоколадом в Роиссе и платить миллионы налога за землю под Липецким заводом.
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А что, эти кацапские рыгаловки типа одноглазников и вк только на время запретили? Да сидеть на этих прости господи, "ресурсах", как сидеть в обраганной кацапской бухаловке. Себя не уважать.
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А это не тот пид..р с Кировограда который сидел за растрел безоружного Олійника в лісі разом з прокурором та головним міміціонером Кіровограду
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Как так???!!! Зебилы соскучились по одноглазникам.

Особо одаренные дегенераты даже ВПН освоили, чтобы не чувствовать себя оторванными от Сайберии.
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до лампочки запрет. все через впн лазят.
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Гибридную войну проще вести в одной сети, чем во всех сразу! Это раз.
Два: не дать зарабатывать Киевским филиалам на рекламе. Теперь филиалы закрылись, и когда откроют, будет зарабатывать москва.
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