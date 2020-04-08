EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Економіка
  767  22
Все про:НБУ (674) емісія (2) Смолій (72)

 НБУ не друкуватиме гроші для покриття витрат бюджету, - Смолій

НБУ не планує вдаватися до грошової емісії для того, щоб профінансувати видатки державного бюджету.

Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій під час конференції з представниками "Союзу українських підприємців", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк не планує фінансувати бюджет через операції з державними облігаціями (ОВДП) на первинному або вторинному ринку. Ефекти від прямого фінансування бюджету у вигляді розгортання девальваційно-інфляційної спіралі добре відомі тим українцям, які пам'ятають 90-ті роки. Тому, повертатися до цієї практики немає сенсу", - повідомив Смолій.

При цьому він додав, що Нацбанк і далі використовуватиме наявні у нього інструменти для того, щоб забезпечити цінову стабільність, зокрема регулюватиме розмір облікової ставки, як він робив і раніше.

Смолій зазначив, що зараз Україна просувається в переговорах з МВФ, підтримка якого необхідна для проходження нової економічної кризи.

"Залишилося ухвалити "банківський закон" у другому читанні та зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці кошти одночасно поповнять міжнародні резерви і дозволять профінансувати дефіцит державного бюджету", - додав глава НБУ.

НБУ не друкуватиме гроші для покриття витрат бюджету, - Смолій 01
НБУ не друкуватиме гроші для покриття витрат бюджету, - Смолій 02
НБУ не друкуватиме гроші для покриття витрат бюджету, - Смолій 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187700
 
 
 Топ коментарі
 
Стесняюсь спросить, а Кабмин дефицит бюджета, который планирует в 3 раза увеличить, за счет чего будет покрывать? Бюджет провален, а дополнительные 200 млрд планируется найти в чулке?
 показати весь коментар
 
СМОЛИЮ ВЕРИТЬ- СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на пенсійні виплати у відділеннях пошти готівка кінчається до 12-00
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а зачем их печатать то, когда можно просто нарисовать, как фантик от рошена
 показати весь коментар
 
СМОЛИЮ ВЕРИТЬ- СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Реально у нас Приватбанк и НБУ молодцы.
 показати весь коментар
 
Стесняюсь спросить, а Кабмин дефицит бюджета, который планирует в 3 раза увеличить, за счет чего будет покрывать? Бюджет провален, а дополнительные 200 млрд планируется найти в чулке?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ты не стесняйся и спроси у Кабмина, хотя Смолий и правление НБУ (это не Кабмин) видят, как покрыть этот дефицит без особых катаклизмов.
 показати весь коментар
 
Нацбанк - это один из немногих государственных институтов, которым в настоящее время руководит действительно профессиональная команда, болеющая за Украину.

Что плохого вы увидели в этой новости? Что инфляция, скорее всего, не превысит 10% годовых? Или вы хотите 500% годовых в случае дефолта?
 показати весь коментар
 
 
10-ть %- ну ну, дуже оптимістично - як кажуть перефразуючи - "циплят на грудень і порахуем"
 показати весь коментар
 
 
Елітні нічні Клуби - "Стриптизерші " приватного "жанру" - сьогодні недешеві НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий - Цензор.НЕТ 2526
 показати весь коментар
 
Ну так это и не нужно. Минфин напечатает ОВГЗ. И так как в нынешних условиях есть охлаждение экономики и увеличение безналичных платежей, то уже напечатанной гривны хватит.
 показати весь коментар
 
 
Минфин совсем не регулятор денежно-кредитной политики государства, так что никаких ценных бумаг без отмашки НБУ он на рынок не выведет. Хоть тресни.
 показати весь коментар
 
"НБУ не планує..." просто логіка.якщо МВФ грошей не дасть то плани змінять,дефіцит чим покриють?
 показати весь коментар
 
есть два способа внутренний займ (фактически печатный стано) и внешний (фугу с маслом), или продажа госсобствености!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору