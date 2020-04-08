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 Суспільство
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 Якщо державна атестація випускників профтехучилищ припадає на період карантину, вона відбудеться у дистанційній формі, - Міносвіти

Якщо державна кваліфікаційна атестація випускників профтехучилищ припадає на період карантину, заклад повинен організувати її в дистанційній формі.

Як передає Цензор.НЕТ, таке роз'яснення 8 квітня надало Міністерство освіти і науки.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли велика частина учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію і отримати диплом. Щоб вони не втрачали час, ми просимо установи провести атестацію дистанційно і таким чином перевірити знання та вміння випускників", - пояснив заступник міністра відомства Петро Коржевський.

Міністерство також пояснює, як діяти з атестацією випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її в дистанційний формат не можна через особливості професії.

Так, Міносвіти пропонує враховувати оцінки таких учнів із виробничого навчання, яке вони відпрацювали в закладі з майстрами.

Йдеться про оцінювання тільки тих тем, виробнича практика для яких була запланована на час карантину. Це дозволить допустити таких випускників до дистанційної державної кваліфікаційної атестації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187696
 
 
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басла, зєлєбобікі, кончіліся танци
усьо вам будєт пе те у, і с вас довольно

Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч
Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.
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Хороша учеба)) Скоро только в интернете - стрижка, укладка. Ремонт стиральных машинок, строительство дачных домиков и посадка картофеля. Открыл - помотрел, как кто-то кушает, закрыл и уже неголодный)). От жизнь настала, фантастика.
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що там у ПТУ атестувати? Вигоняйте їх скоріше, їм ще потрібно після ваших ПТУ навчитись працювати за спеціальністю!
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Совкая шутка "ПТУ- Помогите тупому устроиться" Хотя для Бубочки это кузница кадров!
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а по итогам вручат дистанционный диплом, намалеванный на экране
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Сварщиков и каменщиков аттестуют дистанционно?
Скоро и дороги у нас будут виртуальными.
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