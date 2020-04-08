 Якщо державна атестація випускників профтехучилищ припадає на період карантину, вона відбудеться у дистанційній формі, - Міносвіти

Як передає Цензор.НЕТ, таке роз'яснення 8 квітня надало Міністерство освіти і науки.
"Зараз ми маємо ситуацію, коли велика частина учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію і отримати диплом. Щоб вони не втрачали час, ми просимо установи провести атестацію дистанційно і таким чином перевірити знання та вміння випускників", - пояснив заступник міністра відомства Петро Коржевський.
Міністерство також пояснює, як діяти з атестацією випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її в дистанційний формат не можна через особливості професії.
Так, Міносвіти пропонує враховувати оцінки таких учнів із виробничого навчання, яке вони відпрацювали в закладі з майстрами.
Йдеться про оцінювання тільки тих тем, виробнича практика для яких була запланована на час карантину. Це дозволить допустити таких випускників до дистанційної державної кваліфікаційної атестації.
басла, зєлєбобікі, кончіліся танци
усьо вам будєт пе те у, і с вас довольно
Oleksiy Goncharenko@GoncharenkoUa 4 ч
Всеукраинская школа онлайн ― это большой пиар-проект не только Зеленского, но и Медведчука.
Зачем посредники? Давайте сразу обращения Путина крутить.
Скоро и дороги у нас будут виртуальными.