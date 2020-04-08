 Якщо державна атестація випускників профтехучилищ припадає на період карантину, вона відбудеться у дистанційній формі, - Міносвіти

Як передає Цензор.НЕТ, таке роз'яснення 8 квітня надало Міністерство освіти і науки.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли велика частина учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію і отримати диплом. Щоб вони не втрачали час, ми просимо установи провести атестацію дистанційно і таким чином перевірити знання та вміння випускників", - пояснив заступник міністра відомства Петро Коржевський.

Міністерство також пояснює, як діяти з атестацією випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її в дистанційний формат не можна через особливості професії.

Так, Міносвіти пропонує враховувати оцінки таких учнів із виробничого навчання, яке вони відпрацювали в закладі з майстрами.

Йдеться про оцінювання тільки тих тем, виробнича практика для яких була запланована на час карантину. Це дозволить допустити таких випускників до дистанційної державної кваліфікаційної атестації.

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