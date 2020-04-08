 Окупанти провели в Криму навчання: стріляють із танків і бронетранспортерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Особовий склад підрозділів берегової оборони виконує вправи контрольних стрільб з озброєння танків Т-72Б3 та бронетранспортерів БТР-82А. Одним з етапів заходу бойової підготовки стало проведення нічних стрільб екіпажами танків Т-72Б3", - сказано в повідомленні пресслужби флоту.
Уточнюється, що морська піхота також стріляла з автоматів АК-74 і ручних протитанкових гранатометів РПГ-7В, а також повідомляється, що всього було задіяно понад 40 одиниць військової техніки.
Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. Дії агресора є незаконними, підкреслюють у Генштабі України.
А ведь сегодня бензоколонка уже по факту банкрот, с такой ценой на нефть она себя не обеспечивает, остались только резервы да надежда на то что нефтюшка подорожает
ЖриТЕ до обсирачки, продажные твари - еще будете пушечным мясом, по всему миру!