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 Окупанти провели в Криму навчання: стріляють із танків і бронетранспортерів

В окупованому Криму на полігонах "Опук", "Ангарський" і "Козачий" 8 квітня відбуваються навчання морської піхоти і берегової охорони Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Особовий склад підрозділів берегової оборони виконує вправи контрольних стрільб з озброєння танків Т-72Б3 та бронетранспортерів БТР-82А. Одним з етапів заходу бойової підготовки стало проведення нічних стрільб екіпажами танків Т-72Б3", - сказано в повідомленні пресслужби флоту.

Уточнюється, що морська піхота також стріляла з автоматів АК-74 і ручних протитанкових гранатометів РПГ-7В, а також повідомляється, що всього було задіяно понад 40 одиниць військової техніки.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. Дії агресора є незаконними, підкреслюють у Генштабі України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187689
 
 
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от негодяи рашкованские, даже не удосужились разрешение в министерстве сношений получить, как пить дать ждут очередного железного протеста
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Так надо было запретить заранее, они бы не стреляли.
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Чем больше учений проводят кацапы, тем больше расходов из бюджета, тем быстрее тают их резервы
А ведь сегодня бензоколонка уже по факту банкрот, с такой ценой на нефть она себя не обеспечивает, остались только резервы да надежда на то что нефтюшка подорожает
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Крысчане верещали, что продали Родину, что бы к ним не пришла война!
ЖриТЕ до обсирачки, продажные твари - еще будете пушечным мясом, по всему миру! Окупанти провели в Криму навчання: стріляють з танків і бронетранспортерів - Цензор.НЕТ 3057
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