 Окупанти провели в Криму навчання: стріляють із танків і бронетранспортерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Особовий склад підрозділів берегової оборони виконує вправи контрольних стрільб з озброєння танків Т-72Б3 та бронетранспортерів БТР-82А. Одним з етапів заходу бойової підготовки стало проведення нічних стрільб екіпажами танків Т-72Б3", - сказано в повідомленні пресслужби флоту.

Уточнюється, що морська піхота також стріляла з автоматів АК-74 і ручних протитанкових гранатометів РПГ-7В, а також повідомляється, що всього було задіяно понад 40 одиниць військової техніки.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. Дії агресора є незаконними, підкреслюють у Генштабі України.

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