 Смішно спостерігати як люди, які позбавили вкладників їхніх заощаджень, розповідають щось про суверенітет України, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про Коломойського

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У своєму коментарі для Financial Times я сказав, що закон про банки це проукраїнський закон. І тут же вийшов пан Коломойський і заявив що це - антиукраїнський закон. Кому вірити, незрозуміло", - написав Сульжик.

Він зазначив, що новий закон передбачає можливість судити регулятора за корупцію і злочинну недбалість, як це і прийнято в багатьох цивілізованих країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скасування ринку землі та правок до законів про ФОПи, перегляд медреформи, - нардеп Поляков назвав умови відкликання частини поправок до "антиКоломойського" законопроєкту

"Володіти банком - це не право, а привілей, ти повинен дотримуватись правил, що встановлюються регулятором. І одне з базових правил: не можна просто брати гроші, які вкладники довірили тобі, і забирати собі, неважливо, назавжди чи "на тимчасове користування"", - написав Сульжик.

"Тому дуже смішно спостерігати, як люди, що позбавили вкладників їхніх заощаджень, і пов'язані з ними політики розповідають щось про суверенітет України і конституцію", - додав він.

Читайте також: Чекаємо від комітету точну кількість поправок до закону про банки, частину може бути враховано редакційно, - "слуга народу" Корнієнко

За словами Сульжика, "єдине святе", на що зазіхає новий закон - це право безкарно грабувати громадян України.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку.

Пізніше стало відомо, що народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д.