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Все про:закон (883) Коломойський (840) Приватбанк (412) Сульжик (13)

 Смішно спостерігати як люди, які позбавили вкладників їхніх заощаджень, розповідають щось про суверенітет України, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про Коломойського

Володіти банком - це не право, а привілей. Не можна просто брати гроші, які тобі довірили вкладники, і забирати їх собі.

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У своєму коментарі для Financial Times я сказав, що закон про банки це проукраїнський закон. І тут же вийшов пан Коломойський і заявив що це - антиукраїнський закон. Кому вірити, незрозуміло", - написав Сульжик.

Він зазначив, що новий закон передбачає можливість судити регулятора за корупцію і злочинну недбалість, як це і прийнято в багатьох цивілізованих країнах.

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"Володіти банком - це не право, а привілей, ти повинен дотримуватись правил, що встановлюються регулятором. І одне з базових правил: не можна просто брати гроші, які вкладники довірили тобі, і забирати собі, неважливо, назавжди чи "на тимчасове користування"", - написав Сульжик.

"Тому дуже смішно спостерігати, як люди, що позбавили вкладників їхніх заощаджень, і пов'язані з ними політики розповідають щось про суверенітет України і конституцію", - додав він.

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За словами Сульжика, "єдине святе", на що зазіхає новий закон - це право безкарно грабувати громадян України.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку.

Пізніше стало відомо, що народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д.

Смішно спостерігати як люди, які позбавили вкладників їхніх заощаджень, розповідають щось про суверенітет України, - член правління ПриватБанку Сульжик про Коломойського 01Смішно спостерігати як люди, які позбавили вкладників їхніх заощаджень, розповідають щось про суверенітет України, - член правління ПриватБанку Сульжик про Коломойського 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187688
 
 
 Топ коментарі
 
Це Бєня, виходить, пограбував свій власний банк? Хтось повірить в це?


это не вопрос веры.

это факт, подтверждённый финансовыми документами
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коломойский жулик , но 73 % думают иначе , главное не Порошенко
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ЖОДНОГО долара не можна вивести за кордон поза увагою нацбанку.

Можна.

Якщо виводити на свою філію.

Саме на свою філію на Кіпрі Приватбанк і виводив.
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коломойский жулик , но 73 % думают иначе , главное не Порошенко
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Думай про свого пуйла, "канадієць" мальований...
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Не хитай йому зайву хромосому!)))
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Для меня будет праздник, когда США посадят бородатую бабушку! А они посадят, я не сомневаюсь, как подельника Жульки посадили
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Спочатку твого пуйла посадять, цапюра
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Шо, ванятка, разлюбил юльку и осла, перешел на бородатых бабушек?
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З Бєні ліплять верблюда. Це Бєня, виходить, пограбував свій власний банк? Хтось повірить в це?
А сьогодні в Приваті нема жодної людини від Бєні з його часів. Тому "зозуля" Сульжик співає так, як каже його призначенці кажуть.
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Це Бєня, виходить, пограбував свій власний банк? Хтось повірить в це?


это не вопрос веры.

это факт, подтверждённый финансовыми документами
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нет веры шоколадным документам
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1. Это не вопрос веры. Повторяю второй раз специально для тебя, как зебила.

2. Документы не шоколадные, а финансовые.
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1.именно шоколадніе
2. состряпанніе для отжатия Приватбанка
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ты принимаешь какие-то специальные препараты ?
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а розслідування Кролла та розгля справи в Лондонському суді - йому не аргумент.
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ЖОДНОГО долара не можна вивести за кордон поза увагою нацбанку. А тут виводились мільярди і Пєця з Лєрою не при справах? Ага.
Чому Бєня виводив гроші? А тому, що пуйло за проукраїнську позицію замовив його російському шпигуну Пєцє. І на Приват почались інформаційні атаки про націоналізацію. А як може нормально працювати фінструктура в такій невизначній атмосфері? От Бєня і перестахувавсь, вивів частину грошей. Але Пєця з Лєрою і тут нагріли українців. Не було там діри в 150 млрд. Мільярдів 10 рефінансу і банк свій баланс відновив би.
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ЖОДНОГО долара не можна вивести за кордон поза увагою нацбанку.

Можна.

Якщо виводити на свою філію.

Саме на свою філію на Кіпрі Приватбанк і виводив.
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брехня
жоден долар, жоден цінний папір, жодна одиниця банківського золота не може покинути митну територію України без індивідуальної ліцензії НБУ саме на цю операцію
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ты принимаешь какие-то специальные препараты ?
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Не буду грубить, хотя очень хочется, но если я перевожу деньги с одного счета на другой (в Польшу или Украину), мне нужно получать каждый раз лицензию НБУ?
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Вивів десь приблизно пів мільярда доларів. Але аж ніяк не в десять разів більше, як йому закидують.
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звідки твоя інформація, шо лише півмільярда ?
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Лондонський суд відмовив у розгляді, бо цей трансфер в його дочку на Кіпрі був звичайною, технічною транакцією для банка такого маштабу
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Мабуть Штати натиснули. Чому одного Бєню переслідують? Всі інші наші олігархи святі? А тому, що він втрутивсь в геополітику і Україна залишилась живою, хоча вже давно мала піти на шкуродерню. Такого ніхто вголос не скаже, це треба мати на увазі
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Чому одного Бєню переслідують?


Бо тільки Беня настільки знахабнів, шо не просто вкрав у вкладників Приватбанку їх гроші, вклав ці брудні гроші в нерухомість в США та ще й вимагає за це компенсації )))
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Ще й російський шпигун Пєця заплатив вам, продажним трололо за цькування Бєні. Бо інакше навіщо вам те, що там Бєня в вклав в нерухомість в США? Прямо їсти не можете, бо серце крає? Нерухомість в США постраждала? Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 2502
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Бо інакше навіщо вам те, що там Бєня в вклав в нерухомість в США? Прямо їсти не можете, бо серце крає? Нерухомість в США постраждала?

В США відмивання брудних коштів - дуже некошерний злочин.

А, зважаючи на статус Бені в Україні, статус злочинця проти держави США трошки впливає на відношення держави США до держави Україна.
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В свое время, поди, тоже находились люди, которые говорили, что Мавроди не мог ограбить свое детище МММ.
Такие люди не мамонты, никуда они деться не могли.
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Не порівнюйте піраміду МММ з розгалуженою банківською системою Приват, що була фактично монополістом на ринку банківських послуг. Інша справа, що монополії треба націоналізовувати, це правда. Але чому тоді не націоналізують ДТЕК? Рошен? Облгази? Бо це все проросійські олігархи?
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Вопрос почему не разкуркулят монополистов - не ко мне.
Но, насколько я помню, вы достаточно взрослый человек, чтоб помнить, какой "разголудженной" была в свое время система МММ.
Как сказал бы Виталий Кличко: "пирамиды" не всегда бывают пирамидальной формы - они могут принимать разные очертания.
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МММ мала тільки офіси по регіонах і більше ніякого майна. Вони згорнулись за одну ніч. А Приват - прибутковий бізнес. З кожної фіноперації він має відсоток. Тому порівняння не коректні
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МММ был не прибыльным, ок.
Я в стиле Кличка пытался вам рассказать, что пирамиды не всегда в форме пирамиды, но вы продолжаете говорить, что Приват в том виде, как им рулил Беня не был пирамидой. Ладно, никто не может отнять у вас право думать иначе, пока это никому не вредит.
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рошен монополист? я знал что ты идиот, но что бы до такой степени))))
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монополия это когда заходишь в магазин а там одни конфеты рошен)))) 60% отдают предпочтение рошен, потому что товар качественный а не монополия
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Ты определение термина "монополия" знаешь?
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"Ми умрем без конфет...."
Без газу обійтись легко, без електроенергії теж.
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А вот высокий суд Лондона, а так же суд штата Делавер США, не только в это верят, но и утверждают, Что ИгорьВалерич Бенин, просто ОГРАБИЛ вкладчиков, в то время ещё ЕГО банка.. Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 1867
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Поперше Високий суд Лондона відмовивсь від розгляду цієї справи. А Бєніна діяльність в штаті Делавер ніякого стосунку до Привата не має. Там, скоріше, політика. Бо Штати і Раша, схоже, поділили Україну, а Бєня втрутивсь і зіпсував чиїсь плани. Не буду тут суддею, але Бєня відстояв фактично Україну у 2014му, і люди(а не продажні тролі) цьому свідки
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Схоже поділили...Уява і хуцпа в тебе огого.
Чувак, пиши фентезі, чи ти й пишеш ?
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Британский суд отклонил последнюю попытку Коломойского не допустить рассмотрения иска Приватбанка в Лондоне .
https://lb.ua/economics/2020/04/07/454692_britanskiy_sud_otklonil_poslednyuyu.html Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 4688

Суд Лондона: Коломойский и Боголюбов должны оплатить расходы Приватбанка.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/23/652873/ Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 2667

Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К .
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 5144
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Украину отстоял НАРОД. А всё, что делало оно, бородатое, было направленно исключительно на пользу себе самому. Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 7704
Так, что не стоит тут нам из хитрожопого жида создавать образ спасителя страны.
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А хто фінансував навесні фактично всю армію і добробати? Хто організовував логістику? Не можна бути невдячним, бо Бог покарає
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Він не грабував свій банк, а реалізував аферу. Вкладники несуть кошти, кошти виводятся в оффшор або роздаються під завідомо ліві велечезні кредитию А далі починається шантаж держави - або держава (простий люд - робітники, пенсіонери, вчителі - всі українці) знову дають гроші у вигляді рефінансування (show must go on), або Беня положить вес банкывський сектор.

Такий шантаж і схема не могда тривати вічно (виведених 5 ярдів це й так нереально багато), тому МВФ і колективний Захід заставили приструнити Коломойського, націоналізувати банк і відкрили на нього справи в своїх юрисдикціях.
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А де під час афери були кращий нацбанкір та СБУ?
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Ця вся історія триває дуже довго (ще з часів Ющенка, коли доларові депозити залучали під 17% річних). Торги та шантаж типу «буде дефолт», «гривні кінець», «всі банки ляжуть» - це нормальний процес для Коломойського. Порошенко також кілька разів пробував вирішити це питання на початках своєї каденції. Але вдалося покінчити з аферою тільк після залучення Заходу. Були проведені банківські стрес-тести, міжнародний аудит, дана гарантія підтримки з боку ФБР, МВФ, Лондона та Вашингтона (Європа, як завжди, вирішила не втручатись і залишилась осторонь).
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Тобто аферами займавсь тільки Бєня в Україні за всі три десятки років Незалежності? І це тільки Бєня привів країну на перше місце в Європі по корупції? Лише рік пробувши на посаді губера Дніпропетровської області? Ви вже зрозуміли, що вас, продажного троля, видно, як роялю у кущах?
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Дійсно, бЄня свої гроші не "краде" - він їх приумножуЄ ...- а от він "гоїв", він їх "випилисосив" філігранно - так , не без прогалин законодавчої, та прожажності -корумпованості, всіх фінмоніторингових та того ж НБУ та СБУ...- озолотились всі , а за шабаш розплатилась Україна яік Держава- а значить ВСІ хто формуе ВВП та Бюджет Країни ...Що не розуміти Крім того це підтверджено і Високим ЛОндонським...
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він не пограбував власний банк. Це банк був влаштований за принципом піраміди, шоб обікрасти таких як ти і я. Просто в певний момент він вивів всі гроші з нього і лишив пусту коробку, а вкладників пошив у дурні. Притому що приватбанк був лідером внутрішніх запозичень у держави. Не можу навіть представити скільки десятків мільярдів доларів цей жидок вкрав з привату
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Там трохи не так. Там була політика. Бєнін Приват став фактично монополістом на ринку банківських послуг. А це вже був фактично реальний вплив на всю державну систему. Тобто Бєня міг шантажувати керівництво держави, бо від його банку залежала фінансова стабільність цілої країни. Як це можуть дозволити Штати? От вони Бєню і замовили. Так склалось, що і пуйлу теж Бєня став поперек дороги, бо зруйнував його плани на "новоросію"
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А банк "Фінанси та Кредит" Живаго??
Та сотня інших банків при ПРошенко та Лерки??
Та банк ПРошенко??
Відволікання уваги!
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а какой из перечисленных тобой банков писал в НБУ челобитную с просьбой войти в собственники ?
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Дівчинко, розумію, зараз в сьомому класі вимушені канікули..
Даю підсказку - є GOOGLE!!
На клаву понатискай..
😂😂
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Гугл є,

а пропозицій до Кабміну від інших банків з проханням їх націоналізувати в Гуглі немає.

І хоч дівчинкою мене називай, хоч гуглом своїм грайся, а факт є фактом - ти брешеш.
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Шмарклі підітри і бувай, малолєтка!!
Не хворій!!
😁
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та ти просто взірець дорослого та виваженого чоловіка.
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С голоса Зеленского ничего умного не споешь, а Сульжик говорит по делу.
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Ведиктова сьогодні відкрила - підписала, та передала на досудове до ДБР ще одне - чергове по Порошенко...- а що відносно цього мЄга Афеста бЄні - а ГПУ, СБУ....
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Венедиктова - антукраинская ставленица Ермака и Портнова. И Коломойского, естественно.
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Там где Беня - там и украина, точнее не скажешь Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 7561
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Есть тут учителя средней школы? Если есть отзовитесь.
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" Це Бєня, виходить, пограбував свій власний банк? Хтось повірить в це?"

А что, есть какие-то сомнения? Из Привата было выведено $5,5 млрд. долларов за границу не за один год, кстати. Незаконно выведено. Кстати, Евросоюз, США, МВФ об этом прекрасно осведомлены. Ну, а ты верь Бене. Любопытно, и сколько стоит твоя вера?
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Справа в тому, що з тих 105 приватних банків, які ліквідували Барига та Сатанівська, далеко не всі були банкротами. Як приклад банк "Хрещатик". Це не було банкротство 105 банків, це було пограбування середнього класу та простих людей, які тримали вклади в цих банках.

Що цікаве! Клану бариг Порошенка, належить АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) , так от він, як тільки Пеця став пердзидентом, став нарощувати прибуто рік за роком.

От, наприклад: АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 32,793 млн грн, что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко - 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.
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А в чому лож? Що банк Хрещатик не був банкротом, а його ліквідували? Ч брехня те, що банк компанії Бариги МІБ при тому, що всі інші банки ледь виживали, процвітав і пахнув? Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 5705
Хочеш сказати, що процвітав тому, Що Петь Барига з компанією друзів такі чесні? Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 8763
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Бот, Гонтарєва всі ліквідації погоджувала з людьми зі Світового Банку (а ще точніше - під їх контролем). Кожній ліквідації передувала тека документів, основним з яких була відмова банку повернути НБУ попередній рефінанс відповідно до укладеного договору. І "Хрещатик" - не виключення...
В деталях в ситуації з Хрещатиком не знайомий - але судячи з того, що публікувалось по VІB Бахматюка, навіть по беніному Привату - то там дійсно власниками банку були вкрадені кошти вкладників. Ще раз: вкрали власники; а те, що "пограбувано середнього класу та простих людей" - то це до правоохороних органів. НБУ просто виконав свою функцію: припинив розкрадання, а то попривикали крадуни, що держава має компенсувати баблом скоєні ними злочини... До речі згаданими банками і займаються. Вже в судах.
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Не виставляй себе дурнем перед людьми. Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 7815
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Коломойський самостійно створив банк, який за своєю потужністю виявився одним із стовпів України
Порошенко його відмарадьорив за звичкою
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Тут нечего говорить. Банк - это тот же фонд МММ, такая же финансовая пирамида, только с законными финансовыми инструментами, которые позволяют банку получать прибыль не только путем отнятия денег у вкладчиков, а пустив их в оборот. Если банк не полусает прибыль от денег вкладчиков - он ничем не отличается от пирамиды Мавроди. Коломойский превратился в того же Мавроди. Мавроди проворовался и отсидел. Коломойский проворовался и не отсидел, по мафиозным договоренностям он передал пирамиду государству, государство влило в эту пирамиду кучу бабла. А теперь приходит этот вор и хочет банк назад. Вы дебилы? Про такое не разговаривают, а бьют в дюндель.
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каломойшу и его зеленую проститутку вову - на нары!
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Взагалі, хоч хтось задумався над таким ланцюжком подій: ПРИВАТБАНК просить у НБУ рефінанс (позику для стабілізації), сумарно напросив 50 млрд. грн. (!!!), як сказав Шлапак, НБУ спокійно дає, власники банку по фальшивих документах виводять ці гроші за кордон (НБУ спокійно спостерігає за цим), а потім, коли 50 млрд. вже виведені, націоналізує банк.

Невже не ясно, що не тільки Беню треба брати за помідори, а також і Лєрку Аблігацію, яка ховається в Лондоні, та інших "достойників", які ще й зараз керують НБУ. А там і рило Бариги в цій справі стирчить!
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Гон@он и Беня, и Зеля, и все это Зелёное говно, и те, кто это выбрал. Гореть в аду. Гон@оны!!!
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Поздно, поздно - слуги уродов и касястые дамы, уже взяли деньги..
Украине хана... если их не остановить.............................
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Зря сульжик наезжает на беню, надо понимать, беня вышел из ссср, где все поголовно были воры, директор завода, или председатель колхоза считали доверенные им предлриятия своей вотчиной, и так по нисходящей до рядового рабочего, и беня ничем не хуже, воровство происхоло автоматом, по совковым, неписанным законам, а этот сульжик поздно родился и не успел оторвать жирный кусок.
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А мне смешней наблюдать, как вам очень "смешно наблюдать, как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, и связанные с ними политики рассказывают что-то про суверенитет Украины" и при этом остаются не только на свободе , но и при должностях.Это типа ржака? И менять эту ситуацию вы никогда не будете, потому что мне на ум приходит только два действия, которые я могу совершить с деньгами лично - это уничтожить их или зарыть. Все остальные действия с деньгами возможны, как минимум при участии двух сторон .А сторон там гораздо больше. Так что фразы - Коломойский что-то там взял, что-то вывел.. на половину недосказанны. С ваших слов у нас НБУ , как автомат с бесплатной газировкой, подошёл , набрал кредитов сколько хотел и отнёс пешком в Америку... Айда брать!)
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Если он забрал эти деньги,то почему его никто не судит и не отбирает его имущество в пользу им обворованных?
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ще раз: справа - в судах! Конфіскацію можна провести лише за рішенням суду!
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А вот и нет,выконавча служба забита представлениями на арест имущества предпринимателей от гфс и держпрци,где решений судов нет и близко.
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так это вам не мелочь по карманам тырить, тут нужен вердикт высокого суда Лондона или федерального суда присяжных США.
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Как же они деньги на счетах у людей понаконфисковывали?
Говорят, что некоторые суды уже были...Суркисам миллионов 300 после этих судов теперь нужно.
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Ну некоторые представляют себе это так: Коломойский с Боголюбовым под покровом ночи пробирались в хранилище Приватбанка, набивали полные карманы бабла и летели за кордон выгружать.
Никто не задумывается, что в банке есть директора, менеджеры..., на которых, о чудо!, тоже нет ни одного уголовного дела.
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счастливый сульжик очень доволен положением. . дел у пана. все складывается хорошо.. отжатого бабла вдоволь
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===люди, лишившие вкладчиков их сбережений===

Подробней. Когда вкладчики лишились сбережений? Закон этот не антиколомойский. Это закон, который отбеливает Гонтареву
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Детский конструктор.Купи Сульжик и собери жулик.Ты, шо сказать то хотел в меру упитанный и просветлённый?Ты на рожу свою посмотри!Неизвестно где,под чьей жопой тебе её разогрели до степени горения Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском - Цензор.НЕТ 7444
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1. Перед отъёмом они докапитализировали банк примерно на 30 млрд.грн (зачем???).
2.
"Заместитель председателя НБУ Олег Чурий: На пике кризиса мы имели где-то 100 с лишним миллиардов гривен кредитов рефинансирования, погасили нам около 50 млрд грн. Другие кредиты остались преимущественно в неплатежеспособных банках. Сейчас активы этих банков распродает Фонд гарантирования вкладов. Есть платежеспособные банки, которые брали кредиты и не возвращали их вовремя. Крупнейший из них - ПриватБанк."
Под 30% деньги давали - окуенная помощь!!! И, то есть, банк неплатежеспособным не был...
3.
📢НБУ
Национальный банк Украины осуществляет постоянный мониторинг деятельности ПриватБанка в целом и контроль за выполнением программы рекапитализации частности. Состояние ликвидности банка удовлетворительное.
24.05.2016
4.
📢Катерина Рожкова
Мы планировали, что ПриватБанк на первом этапе возьмет на баланс активы на 31 млрд гривень. Это должно было произойти 1 мая. Но ни первого мая, ни первого июня, ни первого июля этого не произошло. Первый этап нам удалось выполнить только в сентябре (2016-го).
5.
Ликвидность есть, мониторинг есть (в банке вообще физически находились контролёры НБУ - наверное, чтобы ничего не с3,14здили без них).
6.https://finance.i.ua/ Вот здесь как минимум треть банков, названия которых обыватель в жизни не слышал! Это голимые обнальщики, некоторые со времён Януковича. И это после "чистки" банковской системы всем известным "лучшим банкиром мира" - бабой Лерой.
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1 конверт.
Отдайте мне 20 процентов банка и управляйте им дальше.
2 конверт
Восстановите на моих счетах 50 млрд. гривен.
3 конверт
?????
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Поставьте лайки те, кто хочет, чтобы бородатая бабушка стала нерукопожатой фигуранткой уголовного дела в США, а её активы арестованы?Спасибо.
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Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины,

"Техасцев могут грабить только техасцы". Основа суверенитета.
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