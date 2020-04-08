 Смішно спостерігати як люди, які позбавили вкладників їхніх заощаджень, розповідають щось про суверенітет України, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про Коломойського

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У своєму коментарі для Financial Times я сказав, що закон про банки це проукраїнський закон. І тут же вийшов пан Коломойський і заявив що це - антиукраїнський закон. Кому вірити, незрозуміло", - написав Сульжик.
Він зазначив, що новий закон передбачає можливість судити регулятора за корупцію і злочинну недбалість, як це і прийнято в багатьох цивілізованих країнах.
"Володіти банком - це не право, а привілей, ти повинен дотримуватись правил, що встановлюються регулятором. І одне з базових правил: не можна просто брати гроші, які вкладники довірили тобі, і забирати собі, неважливо, назавжди чи "на тимчасове користування"", - написав Сульжик.
"Тому дуже смішно спостерігати, як люди, що позбавили вкладників їхніх заощаджень, і пов'язані з ними політики розповідають щось про суверенітет України і конституцію", - додав він.
За словами Сульжика, "єдине святе", на що зазіхає новий закон - це право безкарно грабувати громадян України.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні.
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку.
Пізніше стало відомо, що народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д.
А сьогодні в Приваті нема жодної людини від Бєні з його часів. Тому "зозуля" Сульжик співає так, як каже його призначенці кажуть.
это не вопрос веры.
это факт, подтверждённый финансовыми документами
2. Документы не шоколадные, а финансовые.
2. состряпанніе для отжатия Приватбанка
Чому Бєня виводив гроші? А тому, що пуйло за проукраїнську позицію замовив його російському шпигуну Пєцє. І на Приват почались інформаційні атаки про націоналізацію. А як може нормально працювати фінструктура в такій невизначній атмосфері? От Бєня і перестахувавсь, вивів частину грошей. Але Пєця з Лєрою і тут нагріли українців. Не було там діри в 150 млрд. Мільярдів 10 рефінансу і банк свій баланс відновив би.
Можна.
Якщо виводити на свою філію.
Саме на свою філію на Кіпрі Приватбанк і виводив.
жоден долар, жоден цінний папір, жодна одиниця банківського золота не може покинути митну територію України без індивідуальної ліцензії НБУ саме на цю операцію
у розгляді чого відмовив лондонський суд ?
де ти цю брехню береш ?
тобі її спеціально хтось надсилає ?
07.04.2020,
11:21
Суд Англии приступит к рассмотрению иска ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова по существу Верховный суд Соединенного Королевства отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и шести британским компаниям в обжаловании решения о рассмотрении в Англии иска ПриватБанка о мошенничестве на сумму свыше $3 млрд.
Бо тільки Беня настільки знахабнів, шо не просто вкрав у вкладників Приватбанку їх гроші, вклав ці брудні гроші в нерухомість в США та ще й вимагає за це компенсації )))
В США відмивання брудних коштів - дуже некошерний злочин.
А, зважаючи на статус Бені в Україні, статус злочинця проти держави США трошки впливає на відношення держави США до держави Україна.
Такие люди не мамонты, никуда они деться не могли.
Но, насколько я помню, вы достаточно взрослый человек, чтоб помнить, какой "разголудженной" была в свое время система МММ.
Как сказал бы Виталий Кличко: "пирамиды" не всегда бывают пирамидальной формы - они могут принимать разные очертания.
Я в стиле Кличка пытался вам рассказать, что пирамиды не всегда в форме пирамиды, но вы продолжаете говорить, что Приват в том виде, как им рулил Беня не был пирамидой. Ладно, никто не может отнять у вас право думать иначе, пока это никому не вредит.
Без газу обійтись легко, без електроенергії теж.
Чувак, пиши фентезі, чи ти й пишеш ?
https://lb.ua/economics/2020/04/07/454692_britanskiy_sud_otklonil_poslednyuyu.html
Суд Лондона: Коломойский и Боголюбов должны оплатить расходы Приватбанка.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/23/652873/
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К .
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Так, что не стоит тут нам из хитрожопого жида создавать образ спасителя страны.
Такий шантаж і схема не могда тривати вічно (виведених 5 ярдів це й так нереально багато), тому МВФ і колективний Захід заставили приструнити Коломойського, націоналізувати банк і відкрили на нього справи в своїх юрисдикціях.
Та сотня інших банків при ПРошенко та Лерки??
Та банк ПРошенко??
Відволікання уваги!
Даю підсказку - є GOOGLE!!
На клаву понатискай..
😂😂
а пропозицій до Кабміну від інших банків з проханням їх націоналізувати в Гуглі немає.
І хоч дівчинкою мене називай, хоч гуглом своїм грайся, а факт є фактом - ти брешеш.
Не хворій!!
😁
А что, есть какие-то сомнения? Из Привата было выведено $5,5 млрд. долларов за границу не за один год, кстати. Незаконно выведено. Кстати, Евросоюз, США, МВФ об этом прекрасно осведомлены. Ну, а ты верь Бене. Любопытно, и сколько стоит твоя вера?
Що цікаве! Клану бариг Порошенка, належить АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) , так от він, як тільки Пеця став пердзидентом, став нарощувати прибуто рік за роком.
От, наприклад: АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 32,793 млн грн, что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин по 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко - 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.
Хочеш сказати, що процвітав тому, Що Петь Барига з компанією друзів такі чесні?
В деталях в ситуації з Хрещатиком не знайомий - але судячи з того, що публікувалось по VІB Бахматюка, навіть по беніному Привату - то там дійсно власниками банку були вкрадені кошти вкладників. Ще раз: вкрали власники; а те, що "пограбувано середнього класу та простих людей" - то це до правоохороних органів. НБУ просто виконав свою функцію: припинив розкрадання, а то попривикали крадуни, що держава має компенсувати баблом скоєні ними злочини... До речі згаданими банками і займаються. Вже в судах.
Порошенко його відмарадьорив за звичкою
Невже не ясно, що не тільки Беню треба брати за помідори, а також і Лєрку Аблігацію, яка ховається в Лондоні, та інших "достойників", які ще й зараз керують НБУ. А там і рило Бариги в цій справі стирчить!
Украине хана... если их не остановить.............................
Говорят, что некоторые суды уже были...Суркисам миллионов 300 после этих судов теперь нужно.
Никто не задумывается, что в банке есть директора, менеджеры..., на которых, о чудо!, тоже нет ни одного уголовного дела.
Подробней. Когда вкладчики лишились сбережений? Закон этот не антиколомойский. Это закон, который отбеливает Гонтареву
2.
"Заместитель председателя НБУ Олег Чурий: На пике кризиса мы имели где-то 100 с лишним миллиардов гривен кредитов рефинансирования, погасили нам около 50 млрд грн. Другие кредиты остались преимущественно в неплатежеспособных банках. Сейчас активы этих банков распродает Фонд гарантирования вкладов. Есть платежеспособные банки, которые брали кредиты и не возвращали их вовремя. Крупнейший из них - ПриватБанк."
Под 30% деньги давали - окуенная помощь!!! И, то есть, банк неплатежеспособным не был...
3.
📢НБУ
Национальный банк Украины осуществляет постоянный мониторинг деятельности ПриватБанка в целом и контроль за выполнением программы рекапитализации частности. Состояние ликвидности банка удовлетворительное.
24.05.2016
4.
📢Катерина Рожкова
Мы планировали, что ПриватБанк на первом этапе возьмет на баланс активы на 31 млрд гривень. Это должно было произойти 1 мая. Но ни первого мая, ни первого июня, ни первого июля этого не произошло. Первый этап нам удалось выполнить только в сентябре (2016-го).
5.
Ликвидность есть, мониторинг есть (в банке вообще физически находились контролёры НБУ - наверное, чтобы ничего не с3,14здили без них).
6.https://finance.i.ua/ Вот здесь как минимум треть банков, названия которых обыватель в жизни не слышал! Это голимые обнальщики, некоторые со времён Януковича. И это после "чистки" банковской системы всем известным "лучшим банкиром мира" - бабой Лерой.
Отдайте мне 20 процентов банка и управляйте им дальше.
2 конверт
Восстановите на моих счетах 50 млрд. гривен.
3 конверт
?????
"Техасцев могут грабить только техасцы". Основа суверенитета.