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 Політика України
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Все про:Кабмін (4045) кадри (177) Мінздоров'я (1441)

 Кабмін призначив трьох нових заступників міністра охорони здоров'я

Кабінет Міністрів призначив Олену Теряєву першим заступником міністра охорони здоров'я, а також Світлану Шаталову та Ірину Микичак заступниками міністра охорони здоров'я. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 8 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Теряєва має значний досвід роботи у системі охорони здоров’я України, а свою кар’єру починала із роботи лікарем. До сьогоднішнього призначення, вона працювала Директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, ще раніше - Директором Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації; на керівних посадах в КУ "Одеський обласний Центр Екстреної Медичної допомоги і медицини катастроф", а також у Макіївській міській раді. В Міністерстві охорони здоров’я Олена Теряєва відповідатиме зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.

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Світлана Шаталова є досвідченим управлінцем, яка раніше працювала на керівних посадах в Одеській обласній державній адміністрації, на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", а також в компаніях ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України". У Міністерстві охорони здоров’я Світлана Шаталова відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які знаходяться в управлінні відомства.

Ірина Микичак раніше була Першим заступником Міністра охорони здоров’я. З квітня 2017 року по грудень 2019 року вона була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187687
 
 
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три дебила - это сила Кабмин назначил трех новых заместителей министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 7360
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Да хоть десять будет заместителей, где эффективность? Одни брехни. Почему никто не может организовать работу скорой помощи,чтобы как положено госпитализировали тяжелых людей в больницы, чтобы они не умирали от пневмонии в 30 лет.
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переставили кровати в борделе. Теперь всё будет хорошо.
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Мало. Надо ещё 30-ть. И всем зарплату по 150 тыс /мес. И главные критерии , чтобы не старше 21 года были. Женского полу. И не крокодилы... все остальное не важно... страна полыхает - гуляй рванина. Наступило время возможностей урвать себе и внукам на этом пожарище казломойскому и его слугам )))
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А эти с Одессы трухановские или чьи будут?
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я даже знаю, как их зовут: лебедь, рак и щука
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