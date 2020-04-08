 Кабмін призначив трьох нових заступників міністра охорони здоров'я

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Теряєва має значний досвід роботи у системі охорони здоров’я України, а свою кар’єру починала із роботи лікарем. До сьогоднішнього призначення, вона працювала Директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, ще раніше - Директором Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації; на керівних посадах в КУ "Одеський обласний Центр Екстреної Медичної допомоги і медицини катастроф", а також у Макіївській міській раді. В Міністерстві охорони здоров’я Олена Теряєва відповідатиме зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.

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Світлана Шаталова є досвідченим управлінцем, яка раніше працювала на керівних посадах в Одеській обласній державній адміністрації, на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", а також в компаніях ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України". У Міністерстві охорони здоров’я Світлана Шаталова відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які знаходяться в управлінні відомства.

Ірина Микичак раніше була Першим заступником Міністра охорони здоров’я. З квітня 2017 року по грудень 2019 року вона була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.