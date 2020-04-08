 Безвідсоткове кредитування, звільнення від сплати податків і оренди, - Комітет ВР з гуманітарної політики розробив заходи щодо підтримки сфери культури

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав глава Комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (СН), передає Цензор.НЕТ.

"Культура та креативні індустрії. Що це в розпал епідемії коронавірусу? Вигук у пустелі, чи може кола по воді? У мене складається таке враження, коли я бачу ставлення деяких чиновників до цих питань. І дійсно, всього менше 0,5% витрат держбюджету становлять ці галузі. Але, щоб було зрозуміло, поговоримо мовою цифр. У цих сферах задіяно понад 1 млн людей, робочі місця більшості з яких зараз під загрозою звільнення, бо падіння доходів цих галузей, згідно березневого дослідження, складає понад 50%. Але це не все. Це ще понад 4% ВВП всієї країни. Тобто найбільше зростання зі сфер у загальній доданій вартості. Більше за будівництва", - розповів він.

"Дві цифри: 0,5% витрат та 4% доходів. І це не рахуючи ефекту через доходи споживання. Вже мовчу про сферу послуг, яка останнім часом складає левову частку доходів бюджетів великих міст. Мова йде про малі та середні підприємства, половина з них – мікробізнес. Водночас, коли ми говоримо про країни Європи, у цей самий час передбачено понад 50 млрд євро допомоги креативним індустріям у Німеччині та сотні мільйонів у Франції. Фінансування галузі напряму за визначених умов – у Данії, Австрії та багатьох інших країнах. Чому вони такі розумні – тому що такі багаті. Чому ми такі бідні – тому що, очевидно, щось не розуміємо", - додав нардеп.

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"А тепер не мовою цифр, а на усім зрозумілим нам прикладах. Це фільми та телепрограми, які ви дивитесь на карантині. Книги та сайти, які ви читаєте. Картини, які висять у ваших домівках, чи глечики для молока. Прикраси. Архітектура. А ще фестивалі, музеї, театри та галереї, за якими ви скучили. Не кажу вже про ресторани та всю сферу розваг і послуг. Тобте те, що складає колір та смак нашого життя. Хтось хоче, щоб це зникло? Нас не чують? Ми проти! А отже будемо говорити голосно. Тому ми зібралися сьогодні комітетом в онлайн, аби знайти вихід із ситуації. Обговорили пакет пропозицій на підтримку культури, креативних індустрій та значною мірою сфери послуг, напрацьованих мною на основі звернень представників креативних індустрій. Вони передбачають зміни в декількох законах, як сфери відання нашого комітету, так і податкового, економічного та бюджетного. Що ми пропонуємо – тимчасові норми до 31.12.2020 року. Основні з них опубліковані на сайті комітету. Посилання додаю", - пояснив Ткаченко.

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"Було прийняте рішення створити спільну міжфракційну робочу групу разом з представниками Міністерства культури та інформаційної політики. Результати обговорень ляжуть в основу єдиного пакету законопроектів, який буде подано на розгляд позачергового засідання Верховної Ради. Також на комітеті обговорювались заходи щодо прямої фінансової підтримки, надання пільгових кредитів, тимчасове звільнення від оплати оренди та проблема збалансування державного бюджету через запропоновані зміни. В наступні два дні група збереться для напрацювання. Наша мета – вийти на міжфракційне погодження пакету законів направлених на підтримку культури і креативних індустрій", - резюмував нардеп.

Згідно з повідомленням на сайті комітету пропонується таке:

Креативні індустрії та заклади культури звільнятимуться від сплати ПДВ на послуги, податку на прибуток та ПДФО, що дозволить збільшити обсяг обігових коштів. Також передбачено відміну орендної плати землі та податку на нерухоме майно. Для кінотеатрів передбачено звільнення від орендної плати на період карантину та 3 місяці після його закінчення. Організатору гастрольного заходу надається право перенести оголошену дату його проведення на строк, що не перевищує дев’ять місяців. При цьому кошти, отримані організатором від продажу квитків поверненню не підлягають, а квитки продані на такий гастрольний захід є чинними для нової дати проведення гастрольного заходу. Але якщо захід скасовано, то кошти мають повернутися. Ініційовано захист видатків державного бюджету щодо культури та мистецтва, оплати праці працівників культури. Тобто вони не можуть бути зменшені. Ініційовано зміни до Державного бюджету України на 2020 рік щодо державного субсидування 100% вартості витрат Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на електричну енергію.

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Окрім того пропонується розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в креативних індустріях, де передбачити, зокрема, такі заходи:

Не перерозподіляти видатки розвитку на закупівлю книг для поповнення фондів, невідкладні протиаварійні капітальні роботи, у тому числі капітальний ремонт, реконструкції та реставрації, та закупівлі обладнання безпекового характеру. Дозволити Українському культурному фонду передбачати у договорах про надання гранту, можливість попередньої оплати на строк не більше шести місяців протягом поточного та наступного бюджетного періоду у обсязі, визначеному рішенням головного розпорядника бюджетних коштів Внести відповідні зміни дозволивши закладам культури до 1 січня 2021 року суми орендних платежів у розмірі 70 або 30 відсотків орендної плати не перераховувати до державного бюджету, а залишити таким закладам культури для відшкодування збитків, пов’язаних із недоотриманням доходів. Встановити відсоток фінансової підтримки закладів культури у розмірі 100%. Встановити критерії та передбачити одноразову фінансову підтримку для самозайнятих осіб та суб’єктів господарювання. Критерії будуть напрацьовані окремо. За умови, якщо не буде скорочення працівників, передбачити безвідсоткове кредитування суб’єктів господарювання в розмірі тримісячного обороту такого суб’єкта господарювання. Передбачити здійснення компенсації частини відсотків по банківським кредитам для суб’єктів господарювання, у штаті яких офіційно працевлаштовані не менше, ніж 50 осіб, і які під час карантину не проводили скорочень працівників, або ж створять щонайменше 50 робочих місць після закінчення карантину.





