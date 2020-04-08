 Кабмін пропонує підвищити до 6 тис. грн штрафи за підпал сухої трави, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд пропонує підвищити штрафи за підпал сухостою. Рік за роком навесні у всіх регіонах дедалі частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Це не тільки створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря", - написав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що відповідальність за такі дії має бути посилена. "Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 грн до 6 тис. грн", - сказав прем'єр.
Раніше відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду.
А иначе толку не будет!
Сегодня деревня Нарчи напоминает съемочную площадку «Беларусьфильма» для ленты о партизанах и карателях. Одинокие дымоходы на месте бывших домов, обгоревшие деревья, кое-где дым еще поднимается над кучами пепла и почерневшего металлолома.
а теперь будет никого не штрафовать на 17000 грн
это сильно поможет?
А потом наказать по-максимуму!
У нас, в районе Ирпеня, столько всем известных стандартных мест для поджигателей, что при желании их можно ловить пачками... Но желания ни у кого нет!
Сынок Шмыгала часом не пироманьяк (на почве папиной жадности) ?
Ух ты!! Аж сразу 6 тыс. Нужно было пожостче.. например 6100 или вообще 6150... Наплевать, что сгорает по их вине на миллионы...
У США 15-РІЧНОГО ПІДЛІТКА ЗОБОВ'ЯЗАЛИ СПЛАТИТИ 36 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ШТРАФУ ЗА ЛІСОВУ ПОЖЕЖУ