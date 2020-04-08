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Все про:пожежа (2071) Денис Шмигаль (212)

 Кабмін пропонує підвищити до 6 тис. грн штрафи за підпал сухої трави, - Шмигаль

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити до 6 тис. грн штрафи за підпал сухостою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд пропонує підвищити штрафи за підпал сухостою. Рік за роком навесні у всіх регіонах дедалі частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Це не тільки створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря", - написав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що відповідальність за такі дії має бути посилена. "Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 грн до 6 тис. грн", - сказав прем'єр.

Раніше відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187680
 
 
 Топ коментарі
 
Минимум 50 000...надо этих уродов наказывать... Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 40
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Нужно "хермерню" автоматически штрафовать за наличие золы на полях и обочинах дорог возле полей, сельсоветы, за отсутствие виновных в поджёгах пустырей и тех-же обочин дорог, и селян, за наличие не только костров, но и следов сжигания растительных остатков на подворях.
А иначе толку не будет!
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Тому що ви крадете кошти за скошування трави і нічого не робите,вони накопичується і горить.Чим більше років накопичується тим страшніша пожежа,кретин.
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Непогашений недопалок і знайдіть ту потвору, яка його викинула з машини
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Т.е. ты за то, шоб палить траву. ОК - одного нашли Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 987
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ПАкАзанія я буду давати в іншому місці
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О, теорія заговору. Ну записуй😁, дитина
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Просто стикалася з випаленою місцевістю і описала випадок
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Дурачок,какое скошування в лесу?Или на лугах?Или на болотах?
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Если серьезно, то тут целый букет статей. И нарушение экологических норм, и жестокое обращение с животными, и уничтожение природных ресурсов... Если по совокупности насчитать, то турма светит полюбЭ.
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можно всех уродов наказывать штрафами, будет выгоднее уродов разводить, чем любой другой экономической деятельностью заниматься.
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Деревня Нарчи в Щучинском районе сгорела почти полностью: 20 домов из 27. Причиной стала попытка местного жителя выжечь сухую траву на своем подворье. Ветер разнес огонь по домам и дворам, большинство из которых были заброшены, сообщает «Белсат».
Сегодня деревня Нарчи напоминает съемочную площадку «Беларусьфильма» для ленты о партизанах и карателях. Одинокие дымоходы на месте бывших домов, обгоревшие деревья, кое-где дым еще поднимается над кучами пепла и почерневшего металлолома.
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Надпись на табличке "Поджигатель домов"

Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7
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та у них дома деревянные, приходилось жить в таком в Белой Руси
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раньше полиция никого не штрафовала на 300 грн
а теперь будет никого не штрафовать на 17000 грн
это сильно поможет?
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можно подумать полиция штрафует-штрафует малолетних дыбилов на 300 грн. а тем всё как с гуся вода. ну, тогда поднимем до 17000. правда , шмыгаль?
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Если бы это правительство предложило бы еще ментам поймать одного - двух поджигателей...
А потом наказать по-максимуму!
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Интересно бы проследить, чем это закончится.
У нас, в районе Ирпеня, столько всем известных стандартных мест для поджигателей, что при желании их можно ловить пачками... Но желания ни у кого нет!
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результат: загаженная и обугленная природа
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Зачем штрафовать, если можно дать от 10 до 15 с конфискацией ?
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лучше до 6333 грывен, шоб було каждому хотя бы по 333
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За неношение маски - от 17 до 34 тысяч, а поджог - всего 6 ?
Сынок Шмыгала часом не пироманьяк (на почве папиной жадности) ?
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ну, правильно, за намордник, ношение которого довольно спорно, 17 штук, а за ******************** - 6....
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Нужно заставлять их сажать деревья, оплачивать саженцы и труд рабочих. Пусть платят как кредит. И еще нужно ввести уголовное наказание для тех, кто выбрасывает мусор в лесах и посадках. Загажено все. Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5143
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предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог..

Ух ты!! Аж сразу 6 тыс. Нужно было пожостче.. например 6100 или вообще 6150... Наплевать, что сгорает по их вине на миллионы...
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50 000 тыщ и не меньше,иначе до быдла не дойдет,а по шесть это только за сжигание мусора. Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1378
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Вот как нужно и не меньше:
У США 15-РІЧНОГО ПІДЛІТКА ЗОБОВ'ЯЗАЛИ СПЛАТИТИ 36 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ШТРАФУ ЗА ЛІСОВУ ПОЖЕЖУ
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