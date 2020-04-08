 При Мінветеранів під час карантину працюватиме оперативний штаб координації надання допомоги

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб підписав наказ "Про створення оперативного штабу при Міністерстві у справах ветеранів України з питань координації надання допомоги під час пандемії коронавірусної інфекції на території України", - сказано в повідомленні.

Оперативний штаб буде щодня моніторити звернення ветеранів війни та членів сімей загиблих воїнів щодо задоволення їхніх життєвих потреб і надання їм побутових послуг, зазначили в пресслужбі. Наради штабу будуть проходити щодня в режимі відеоконференцій.

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До складу оперативного штабу увійшли 14 представників громадських організацій та об'єднань.

Крім того, на сайті Мінветеранів створюється окрема сторінка щодо координації роботи оперативного штабу, де у вільному доступі буде зібрана звітна інформація з приводу надання допомоги ветеранським середовищем та уся доступна і правдива інформація щодо боротьби з короновірусом COVID-19.