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 При Мінветеранів під час карантину працюватиме оперативний штаб координації надання допомоги

При Міністерстві ветеранів України на період карантину створено оперативний штаб координації надання допомоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб підписав наказ "Про створення оперативного штабу при Міністерстві у справах ветеранів України з питань координації надання допомоги під час пандемії коронавірусної інфекції на території України", - сказано в повідомленні.

Оперативний штаб буде щодня моніторити звернення ветеранів війни та членів сімей загиблих воїнів щодо задоволення їхніх життєвих потреб і надання їм побутових послуг, зазначили в пресслужбі. Наради штабу будуть проходити щодня в режимі відеоконференцій.

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До складу оперативного штабу увійшли 14 представників громадських організацій та об'єднань.

Крім того, на сайті Мінветеранів створюється окрема сторінка щодо координації роботи оперативного штабу, де у вільному доступі буде зібрана звітна інформація з приводу надання допомоги ветеранським середовищем та уся доступна і правдива інформація щодо боротьби з короновірусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187679
 
 
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У дебила бесараба,главаря нового он знатный штабист-матершинник.
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