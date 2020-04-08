 Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату"

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає "Цензор.НЕТ".
Розслідування розпочато на підставі звернення працівників Верховного Суду України про можливі неправомірні дії глави держави, повноваження якого припинені, й інших осіб при виданні указів президента України від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного суду".
"Зазначені дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України", - говориться в повідомленні.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України 7 квітня 2020 року проведення досудового розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.
За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, це "спроба загорнути в нову обгортку ту абсолютно провальну ситуацію, яка була напередодні відставки прокурора Рябошапки".
"Це однозначно продовження тренда політичних переслідувань. У той момент, коли Венедіктова була в.о. глави ДБР і коли це місце займав Труба - це все одна і та ж історія", - зазначив Новіков.
"Було опубліковано проєкти підозри, які Венедиктова намагалася переконати Рябошапку підписати. Він називав їх (проєкти підозри. - Ред.) юридичним трешем. Я можу з ним тільки погодитися. Спроба переводити в кримінальну площину питання конституційних повноважень президента з приводу призначень суддів - це треш", - підкреслив адвокат.
Новиков заявив, що ця спроба буде неуспішною, бо правового змісту там немає. "Це намагання дискредитувати Верховний Суд і суддів Верховного Суду. Деякий невизначений час ми не будемо знати, хто ті співробітники Верховного Суду, які подали заяву. ... Це дискредитує Верховний Суд і всередині країни, і на міжнародному рівні. Це є спробою встановити контроль над Верховним Судом і над суддями", - зазначив він.
"Це означає, що на тлі розвитку "справи Привату" Офіс президента отримує додаткові важелі контролю над правосуддям в Україні. Незалежно від того, як цю ситуацію коментуватимуть Венедіктова й інші люди, це має саме такий вигляд", - заявив він.
Новіков також нагадав, що Венедіктова намагалася скласти іспити на посаду судді Верховного Суду і в неї це не вийшло. "Людина, яка не потрапила до Верховного Суду за конкурсом, відкриває кримінальну справу щодо того, як були призначені люди, які цей конкурс пройшли", - підкреслив він.
У свою чергу адвокат Ігор Головань заявив: "Хотів би звернути увагу на той факт, що згідно із законом, а там згадується на сайті Генеральної прокуратури, що провадження зареєстровано також за статтею 364 ККУ. Але стаття 364 ККУ підслідна виключно Національному антикорупційному бюро. Більш того, заборонено передавати підслідні НАБУ провадження для розслідування іншими органами досудового розслідування".
"Венедіктова відверто незаконно передала відверто протиправне провадження своїм колишнім підлеглим у ДБР, яке представляє собою спеціалізовану організацію для здійснення незаконних кримінальних проваджень і політичних переслідувань. Ми вже звернулися з клопотанням до генпрокурора припинити порушення закону і передати це провадження в НАБУ, де воно має бути закрите негайно", - додав Головань.
Адвокати п'ятого президента також зауважили, що відстоюватимуть свою позицію в судовому порядку.
1. подумает о своих шырли-мырли с Ахметовами, Кернесами и Трухановами, и последствиях этого для Украины...
2. Это поможет свернуть шею Блазню....
сплошной профит....
уродцы вы, зебобики, оправдывающие любую подлость и мерзость служек - фу, паскудство.
При порошенко медведчук укрепился, расцвел и скупил телеканалы...
Кореша они были ....
Имел бизнес по всей Украине и встречался по ночам с порошенко...
Забыл....?
И кто ему мог запретить что то покупать? Порошенко?
Так почему же от Зеленского теперь ничего не зависит, когда раньше от Порошенко зависело ВСЁ?
Может с белошвейкой?
ты знаешь что пишешь ерунду, я знаю что ты знаешь, мы оба знаем....
найди себе какого нибудь зебила или пороходрачилу им мозг и выжигай....
Пока дружище...
і от тобі зустрічі мародера спадкового із убивцею Стуса
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/
Блевать хочется...Просто твари !!!!.
Зєлє це роздрукуйте і повісте всюди, де воно хоч раз проходить. На всіх стінах та дверях кабміну розвісьте та у Раді, щоб ці турбопринтерові та різні інші "узеленські" розуміли, що їх чекає.
рейтинг зеЛи летит на дно.его и его банду ждет ростов
пусть еще заводят
или разыгрывают "многоходовочку"- Зе старается начать "посевные" в глазах своего электората,но- "вы же знаете наши суды... - они его, сволочи продажные, оправдали... ". Петя в свою очередь, кричит про узурпацию и давления на полит.конкурентов и по-итогу оправдывается в суде за счет "неопровержимых доказательств" в своей "невинности".
Или Петя сам сидит сейчас в ах@е от этой новости и готовит план "Б" на случай если всё "по-взрослому"и придётся валить из Украины,желательно под под именем Mr. Petro Incognito.