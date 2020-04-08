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 Політика України
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Все про:Новіков (105) Порошенко (11650) Венедіктова (102) Офіс генерального прокурора (209)

 Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату"

Генпрокурор Ірина Венедіктова внесла відомості в ЄРДР щодо можливих протиправних дій п'ятого президента України Петра Порошенка під час призначення суддів Верховного суду України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає "Цензор.НЕТ".

Розслідування розпочато на підставі звернення працівників Верховного Суду України про можливі неправомірні дії глави держави, повноваження якого припинені, й інших осіб при виданні указів президента України від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного суду".

"Зазначені дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України", - говориться в повідомленні.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України 7 квітня 2020 року проведення досудового розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

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За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, це "спроба загорнути в нову обгортку ту абсолютно провальну ситуацію, яка була напередодні відставки прокурора Рябошапки".

"Це однозначно продовження тренда політичних переслідувань. У той момент, коли Венедіктова була в.о. глави ДБР і коли це місце займав Труба - це все одна і та ж історія", - зазначив Новіков.

"Було опубліковано проєкти підозри, які Венедиктова намагалася переконати Рябошапку підписати. Він називав їх (проєкти підозри. - Ред.) юридичним трешем. Я можу з ним тільки погодитися. Спроба переводити в кримінальну площину питання конституційних повноважень президента з приводу призначень суддів - це треш", - підкреслив адвокат.

Новиков заявив, що ця спроба буде неуспішною, бо правового змісту там немає. "Це намагання дискредитувати Верховний Суд і суддів Верховного Суду. Деякий невизначений час ми не будемо знати, хто ті співробітники Верховного Суду, які подали заяву. ... Це дискредитує Верховний Суд і всередині країни, і на міжнародному рівні. Це є спробою встановити контроль над Верховним Судом і над суддями", - зазначив він.

"Це означає, що на тлі розвитку "справи Привату" Офіс президента отримує додаткові важелі контролю над правосуддям в Україні. Незалежно від того, як цю ситуацію коментуватимуть Венедіктова й інші люди, це має саме такий вигляд", - заявив він.

Новіков також нагадав, що Венедіктова намагалася скласти іспити на посаду судді Верховного Суду і в неї це не вийшло. "Людина, яка не потрапила до Верховного Суду за конкурсом, відкриває кримінальну справу щодо того, як були призначені люди, які цей конкурс пройшли", - підкреслив він.

У свою чергу адвокат Ігор Головань заявив: "Хотів би звернути увагу на той факт, що згідно із законом, а там згадується на сайті Генеральної прокуратури, що провадження зареєстровано також за статтею 364 ККУ. Але стаття 364 ККУ підслідна виключно Національному антикорупційному бюро. Більш того, заборонено передавати підслідні НАБУ провадження для розслідування іншими органами досудового розслідування".

"Венедіктова відверто незаконно передала відверто протиправне провадження своїм колишнім підлеглим у ДБР, яке представляє собою спеціалізовану організацію для здійснення незаконних кримінальних проваджень і політичних переслідувань. Ми вже звернулися з клопотанням до генпрокурора припинити порушення закону і передати це провадження в НАБУ, де воно має бути закрите негайно", - додав Головань.

Адвокати п'ятого президента також зауважили, що відстоюватимуть свою позицію в судовому порядку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187677
 
 
 Топ коментарі
 
На экзамене, что недавно провалила Венедиктова у нее тоже было такео монументальное лицо?
Раніше Венедіктова балотувалася на посаду судді ВСУ, але провалила участь у конкурсі, отримавши бал менше мінімально допустимого.
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у зележопых явно медвежья болезнь - обсираются по 5 раз на дню уже год...
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твой цадик хочет мне заплатить?
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вот поэтому очень хорошо Петру Лексеевичу посидеть в камере...

1. подумает о своих шырли-мырли с Ахметовами, Кернесами и Трухановами, и последствиях этого для Украины...

2. Это поможет свернуть шею Блазню....

сплошной профит.... Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 9489
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а Ермаку не хорошо? Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 9123
уродцы вы, зебобики, оправдывающие любую подлость и мерзость служек - фу, паскудство. Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 5130
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Ермаку вообще нужно на виселицу...., он заменил Медведчука порошенко зеленскому...
При порошенко медведчук укрепился, расцвел и скупил телеканалы...
Кореша они были ....
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При Порошенко, Мертветчук сидел тихонько под шконкой и не отсвечивал...
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скупал по ТВ каналу каждые пол.года и ездил каждый месяц на Московию как к себе домой...
Имел бизнес по всей Украине и встречался по ночам с порошенко...
Забыл....?
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Какое он имел влияние на власть, забыл?
И кто ему мог запретить что то покупать? Порошенко?
Так почему же от Зеленского теперь ничего не зависит, когда раньше от Порошенко зависело ВСЁ?
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Встречался по ночам с Порошенко, серьезно?
Может с белошвейкой? Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 8878
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разговор ни о чем...
ты знаешь что пишешь ерунду, я знаю что ты знаешь, мы оба знаем....
найди себе какого нибудь зебила или пороходрачилу им мозг и выжигай....

Пока дружище...
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Мародер дозволив літати медведчуку літати в х уйлососію напряму хоча у нас закрите сполучення.
і от тобі зустрічі мародера спадкового із убивцею Стуса

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/
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ирмекя просто повесят.
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Тепер соєвий має постати в новому образі, не лише пакувальника макаронів, але й невинно переслідуваного. )))
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А Порох так старався ,лякав всіх з трибуни ВР дефолтом голосував за дерибан землі ,а Зеля його кидонув .
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Это в твоем зебанатском мозгу кто то старался и кто то кинул) вы как ничего Порошенке не сделали за год и так и не сделаете -просто будут выборы, во втором туре которых ПАП обойдет бойка-мертветчука)
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Шановна пані ,я ніколи не був ні порохоботом і не зелеботом і ніколи не голосував за цих персонажів і поцілуйте свого пороха в одне місце і ще трошки історії, може ви не пам"ятаєте, колись Порох разом з мертветчуком засновували СДПУ (о) , був міністром економіки в першому уряді Азірова ,так що ці мерзотники варті один одного.
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Та ні - на фоні зе-гниди Порох виглядає ангелом...
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Я з вами згідний, в тому плані що він щось робив корисне для України, а не тільки шкодив як зеля. Але після того як Порошенко пішов на договорняки з владою, вважати його опозиційним політиком не можна.
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Який договорняк? А що, краще дефолт? І ви ukrainec? Та ви вата ватна. Ви хочете повернути Україну в рашку. Подонок.
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Я думаю ви помиляєтесь, це всього лише черговий спектакль для зе-бидла щоб тримати зебидло в тонусі. Я ще відразу після виборів говорив, що в них за душою нема нічого крім порохофобії розігнаної російськими, медвечуківськими та коломойськими ЗМІ, тому вони цю жвачку будуть жувати ще дуже довго.
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Ватный ты длббще, Порох- государственник и патриот,не последний экономист ,рынок земли нужен стране ,особенно с такими поправками !
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Вот вам и реальность Зеленого клоуна,назначить Генеральным прокурором человека ,который в свое время даже не прошел конкурсный отбор на судью Верховного суда..
Блевать хочется...Просто твари !!!!.
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Слов нет, зеленые твари уже ничего не бояться
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особенно умиляет-ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Получается, что Порошенко, будучи высшим должностным лицом страны, совершает некие противозаконные деяния для захвата власти у президента Порошенко.
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Попробуй объясни это 40% оставшихся зебилов, нихрена не выйдет.
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ну Ви мабуть не в курсі, про три гілки влади: законодавчу, виконавчу і судову. Наприклад судову прихопити під контроль мабуть вигідно.
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на винницких болотах?
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Хороша новина для України.
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ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины" Источник: https://censor.net.ua/n3187677

Зєлє це роздрукуйте і повісте всюди, де воно хоч раз проходить. На всіх стінах та дверях кабміну розвісьте та у Раді, щоб ці турбопринтерові та різні інші "узеленські" розуміли, що їх чекає.
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конченые даунята и зебилята у вас должностями барыжат не особо шифруясь, а эти шота под петю там дальше копают.
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Порохоботи з усіх змін позбігались? )))
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ага. сегодня их цадик обеднеет на двойной оплате.
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Помечтай))) Я зелебобиков в спам опускаю задаром)))
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чому досі спадковий панамський злодій мародер і брехун не в тюрмі?
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Розкажіть нам про панамські злочини. Нудно, хоч порегочемо
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дорегочетеся коли вашого соєвого спонсора із ікони оголосять США в міжнародний розшук
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Глухо. Лише смердіти вмієте. Дрпоможу з фактами. В Панамі закрили справу проти Порошенка, за відсутністю складу злочину. Там чекають на шефа венідіктової. "Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту фальсификации, клеветы во время судебного производства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений" А в Америці слідчі чекають на дружбана портнова, беню коломойського
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отут Петро і влип по повній
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Пороху даже в + рейтинг все эти дела от зелЕного поднока и марадера зеЛи
рейтинг зеЛи летит на дно.его и его банду ждет ростов
пусть еще заводят Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 336
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А голосування за дерибан землі разом з зеленоїдами теж в плюс ?
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Якраз дерибану Порошенко і не допустив. Тому й скільки правок від Медведчука та Тимошенко.
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Да , робяты ! Акула оказалась синим китом.Пора посыпать голову пеплом и пить горькую...
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Здается мне что эта власть без крови не уйдет, как и власть дваждынесудимого.
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Венедиктова открыла уголовное производство против Порошенко Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 6008

Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 1354

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...дерьмо случается, когда говнокомандующий подбирает на свалке кадры ещё тупЕе и беспринципнее чем он сам, наделяет олигофренов властью и платит им шальное бюджетное и небюджетное бабло.. понятно, что дебилам, калифам на час, сносит крышу, как и этой чорноротой ведьме
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Я уж после совместного голосования по продажи Украины МВФ, был в полной уверенности что договорились. Теперь два варианта:
или разыгрывают "многоходовочку"- Зе старается начать "посевные" в глазах своего электората,но- "вы же знаете наши суды... - они его, сволочи продажные, оправдали... Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Порошенка. Адвокати заявляють, що це спроба дискредитувати Верховний Суд на тлі розвитку "справи Привату" - Цензор.НЕТ 3343 ". Петя в свою очередь, кричит про узурпацию и давления на полит.конкурентов и по-итогу оправдывается в суде за счет "неопровержимых доказательств" в своей "невинности".
Или Петя сам сидит сейчас в ах@е от этой новости и готовит план "Б" на случай если всё "по-взрослому"и придётся валить из Украины,желательно под под именем Mr. Petro Incognito.
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Пусть посадят пэдро. Хуже от этого никому не будет. Зато он со страху может чего ляпнет про олигархов. Пора их уже выводить из Украины как чернильные пятна. Прижились упыри. И крышуют друг-друга лесятилетими.Гешефтят. - Мрази.
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