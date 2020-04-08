 Дружині воїна-розвідника потрібна допомога в лікуванні тяжкої недуги, - ветеран ЗСУ Рудь

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Рудь зазначив: "Добрий день! Сталася біда: в одного прекрасного воїна з розвідбату, та й просто Людини з великої літери, захворіла дружина хворобою нирок. Потрібна операція. Розвідбат постійно скидається грошима, але навіть їм ця сума не підйомна. Будемо раді допомозі. Будь-якій - ліками, знижками на ліки і просто добрим словом і молитвою.

Номер картки 5375414118316438".