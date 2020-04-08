 Дружині воїна-розвідника потрібна допомога в лікуванні тяжкої недуги, - ветеран ЗСУ Рудь

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Рудь зазначив: "Добрий день! Сталася біда: в одного прекрасного воїна з розвідбату, та й просто Людини з великої літери, захворіла дружина хворобою нирок. Потрібна операція. Розвідбат постійно скидається грошима, але навіть їм ця сума не підйомна. Будемо раді допомозі. Будь-якій - ліками, знижками на ліки і просто добрим словом і молитвою.
Номер картки 5375414118316438".
Я написала Вадим Рудь.
Лично я доверяю этой информации и поставила в Привате шаблон на 50 грн.
Остается только менять реквизиты.
50 грн. - не деньги (ну...относительно, конечно, но думаю, что для большинства читателей и писателей - точно!), а кому-то действительно это реальная помощь на операцию, на пополнение счета волонтерам, на нужды штаба сопротивления капитуляции...