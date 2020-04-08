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 Суспільство
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 Дружині воїна-розвідника потрібна допомога в лікуванні тяжкої недуги, - ветеран ЗСУ Рудь

Ветеран 95-ї ОДШБ Вадим Рудь оприлюднив інформацію, що дружині воїна-розвідника ЗСУ потрібна допомога в лікуванні важкої хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Рудь зазначив: "Добрий день! Сталася біда: в одного прекрасного воїна з розвідбату, та й просто Людини з великої літери, захворіла дружина хворобою нирок. Потрібна операція. Розвідбат постійно скидається грошима, але навіть їм ця сума не підйомна. Будемо раді допомозі. Будь-якій - ліками, знижками на ліки і просто добрим словом і молитвою.

Номер картки 5375414118316438".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187676
 
 
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На вказану карту перевести гроші через Приват24 неможливо. Через те що карта не Приватбанка треба вказувати ПІБ отримувача. А вони невідомі...
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Там просто комісія зніметься 5 грн.
Я написала Вадим Рудь.
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Не так часто здесь, на Цензоре, публикуются просьбы о помощи.
Лично я доверяю этой информации и поставила в Привате шаблон на 50 грн.
Остается только менять реквизиты.
50 грн. - не деньги (ну...относительно, конечно, но думаю, что для большинства читателей и писателей - точно!), а кому-то действительно это реальная помощь на операцию, на пополнение счета волонтерам, на нужды штаба сопротивления капитуляции...
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