 Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини

Про це сказано в повідомленні на сайті університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доктор Крістіан Боммер і професор Себастьян Фольмер з університету Геттінгена використовували оцінки смертності від COVID-19 і часу хвороби, опубліковані в недавньому випуску The Lancet Infectious Diseases для того, щоб перевірити якість офіційної статистики. Їхні дані показують, що країни зафіксували в середньому тільки близько 6% коронавірусних інфекцій, і реальна кількість інфікованих людей по всьому світу вже могла досягти десятків мільйонів", - сказано в повідомленні.

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У дослідженні враховувався той факт, що в різних країнах рівень смертності пацієнтів з COVID-19 сильно відрізняється. Це може бути пов'язано з тим, що в різних країнах люди по-різному схильні до цього вірусу. У той же час, вважають вчені, відмінності пояснюються швидше різницею в якості зібраних даних.

Попередні дослідження показували, що рівень смерті пацієнтів з коронавірусом становить близько 1,38%. В Італії рівень смертності в цей час становить близько 9,5%. Вчені роблять висновок, що в країні досі було встановлено лише 3,5% інфікованих громадян. В Іспанії цей відсоток становить 1,7%, в США - 1,6%, у Великій Британії - 1,2%. Німеччина, за оцінками вчених, виявила 15,6% інфікованих громадян із загальної кількості.

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"На різкому контрасті з цим Південна Корея, мабуть, виявила майже половину від усіх інфікованих SARS-CoV-2. Автори вважають, що на 31 березня 2020 року в Німеччині було близько 460 тисяч інфікованих. Ґрунтуючись на тому ж методі, вони вирахували , що в США понад 10 мільйонів інфікованих, в Іспанії - понад п'ять мільйонів, в Італії - близько трьох мільйонів і у Великій Британії - близько двох мільйонів", - повідомляє університет.

Згідно з офіційними даними інституту Роберта Коха на середу, 8 квітня, в Німеччині коронавірусом заражено 103 тисячі 228 осіб.