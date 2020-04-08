 Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини

Про це сказано в повідомленні на сайті університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Доктор Крістіан Боммер і професор Себастьян Фольмер з університету Геттінгена використовували оцінки смертності від COVID-19 і часу хвороби, опубліковані в недавньому випуску The Lancet Infectious Diseases для того, щоб перевірити якість офіційної статистики. Їхні дані показують, що країни зафіксували в середньому тільки близько 6% коронавірусних інфекцій, і реальна кількість інфікованих людей по всьому світу вже могла досягти десятків мільйонів", - сказано в повідомленні.
У дослідженні враховувався той факт, що в різних країнах рівень смертності пацієнтів з COVID-19 сильно відрізняється. Це може бути пов'язано з тим, що в різних країнах люди по-різному схильні до цього вірусу. У той же час, вважають вчені, відмінності пояснюються швидше різницею в якості зібраних даних.
Попередні дослідження показували, що рівень смерті пацієнтів з коронавірусом становить близько 1,38%. В Італії рівень смертності в цей час становить близько 9,5%. Вчені роблять висновок, що в країні досі було встановлено лише 3,5% інфікованих громадян. В Іспанії цей відсоток становить 1,7%, в США - 1,6%, у Великій Британії - 1,2%. Німеччина, за оцінками вчених, виявила 15,6% інфікованих громадян із загальної кількості.
"На різкому контрасті з цим Південна Корея, мабуть, виявила майже половину від усіх інфікованих SARS-CoV-2. Автори вважають, що на 31 березня 2020 року в Німеччині було близько 460 тисяч інфікованих. Ґрунтуючись на тому ж методі, вони вирахували , що в США понад 10 мільйонів інфікованих, в Іспанії - понад п'ять мільйонів, в Італії - близько трьох мільйонів і у Великій Британії - близько двох мільйонів", - повідомляє університет.
Згідно з офіційними даними інституту Роберта Коха на середу, 8 квітня, в Німеччині коронавірусом заражено 103 тисячі 228 осіб.
Господа очевидность)
Главное табличку правильную нарисовать "Ученый"
И этим подтвердить любую теорию, вплоть до того, что Мамонты вымерли от Коронавируса, который завезли Марсиане.
Хочу себе такую как у них работу - сидишь, пьешь чай с умным лицом, фантазируешь, а тебе не маленькие деньги за это платят!
Где учат так хорошо догадываться о неизвестном и не понятном?
Я б сходил на лекции!
У меня проблемы с дебилами, которые ходят строем и думают что от этого все остальные дурнее их.
Разговор закончен, клоун в погонах. Равнйсь, смирно, разойдись, можно курить ))
Заразилось 1000, 800 перенесло заразу на ногах, даже не заметив (в статистику не попали), 100 - с серьезным соплями(в статистику не попали), 100 попали в больницу и в статистику.
из этих 100 выздоровело скажем 30 умерло 60, и ты сделал гениальный вывод:
Летальность 60%.
Или повторяешь бред таких же, которые тоже ничего не исследовали?
Вас не смущает слово "могло" в этом заявлении ученых?
Лично меня терзает вопрос, "могло" оно на сколько процентов?
И на сколько "НЕ могло"?
Если ты смотришь на луне и видишь ее кусочек, это не значит что остальной луны не существует, ты просто ее не видишь.
Но ты заявляешь что на данный момент всей остальной луны не существует, но она потом появится.
Нет исследований, нет фактов, нет точной статистки, поэтому выдвигать теории удел тех, кто реально хочет испортить балобольством репутацию. Потом за слова им же будет стыдно!
И второй вопрос, а сколько у тебя высших образований, сколько ты языков знаешь и есть ли у тебя ученая степень, что ты мне про науку рассказываешь? Спрашиваю, чтоб знать, может мне нужно перед тобой быстро извинится, узнав о твоем образовании и широчайшем интеллекте по сравнению с моими жалкими 3-мя высшими? ))
сведения о моей реальной личности в Сети свечу лишь фрагментарно. могу сказать, что знаю японский. это я уже засветил. а пиписьками померится можно. только немножко не так, как ты хочешь.
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А по поводу сведений о тебе лучше не продолжать. Дальше все ясно ))
На будущее - добрый совет, думать что пишешь ))
Total Cases Total Deaths Tests/1M pop
Ukraine 1,668 52 165
Niger 278 11 173
Qatar 2,057 6 14,515 Объективная картина
Russia 8,672 63 6,237 Лже-статистика Cases
April 08, 2020
www.worldometers.info/coronavirus/
Или иметь воспаление легких, но не лечиться и оно как бы само собой проходит?
Или подхватил корону и отделался только насморком?
А другой человек умер даже не смотря на применение ИВЛ?
Даже, если будем сидеть два месяца дома, нам его может принести с теми же продуктами курьер с легким покашливанием. Молчу уже про сборщиков, которые берут все коробки и пакеты руками, пусть даже и в перчатках.