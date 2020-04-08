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Все про:Німеччина (1438) Іспанія (300) Італія (487) карантин (2387) Південна Корея (74) COVID-19 (3306) коронавірус (1937)

 Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини

Вчені з університету Геттінгена стверджують, що реальна кількість заражених коронавірусом у світі набагато більша, ніж зафіксовано в офіційній статистиці. Найточніше, на їхню думку, представлені статистичні дані з Південної Кореї - там виявили близько половини заражених.

Про це сказано в повідомленні на сайті університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доктор Крістіан Боммер і професор Себастьян Фольмер з університету Геттінгена використовували оцінки смертності від COVID-19 і часу хвороби, опубліковані в недавньому випуску The Lancet Infectious Diseases для того, щоб перевірити якість офіційної статистики. Їхні дані показують, що країни зафіксували в середньому тільки близько 6% коронавірусних інфекцій, і реальна кількість інфікованих людей по всьому світу вже могла досягти десятків мільйонів", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 2300 медиків і кваліфікованих доглядальниць інфіковані коронавірусом у Німеччині

У дослідженні враховувався той факт, що в різних країнах рівень смертності пацієнтів з COVID-19 сильно відрізняється. Це може бути пов'язано з тим, що в різних країнах люди по-різному схильні до цього вірусу. У той же час, вважають вчені, відмінності пояснюються швидше різницею в якості зібраних даних.

Попередні дослідження показували, що рівень смерті пацієнтів з коронавірусом становить близько 1,38%. В Італії рівень смертності в цей час становить близько 9,5%. Вчені роблять висновок, що в країні досі було встановлено лише 3,5% інфікованих громадян. В Іспанії цей відсоток становить 1,7%, в США - 1,6%, у Великій Британії - 1,2%. Німеччина, за оцінками вчених, виявила 15,6% інфікованих громадян із загальної кількості.

Читайте: Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3348 осіб, інфікованих - 97,4 тисячі, - South China Morning Post

"На різкому контрасті з цим Південна Корея, мабуть, виявила майже половину від усіх інфікованих SARS-CoV-2. Автори вважають, що на 31 березня 2020 року в Німеччині було близько 460 тисяч інфікованих. Ґрунтуючись на тому ж методі, вони вирахували , що в США понад 10 мільйонів інфікованих, в Іспанії - понад п'ять мільйонів, в Італії - близько трьох мільйонів і у Великій Британії - близько двох мільйонів", - повідомляє університет.

Згідно з офіційними даними інституту Роберта Коха на середу, 8 квітня, в Німеччині коронавірусом заражено 103 тисячі 228 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187674
 
 
 Топ коментарі
 
Удобно ученым - всегда можно взять и подтасовать факты, и сослаться на магическое "мы не знаем" и "плохо изучено".
И этим подтвердить любую теорию, вплоть до того, что Мамонты вымерли от Коронавируса, который завезли Марсиане.
Хочу себе такую как у них работу - сидишь, пьешь чай с умным лицом, фантазируешь, а тебе не маленькие деньги за это платят! Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии - Цензор.НЕТ 4349
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"шанс помереть если заразился 60% - чушь собачья."
Заразилось 1000, 800 перенесло заразу на ногах, даже не заметив (в статистику не попали), 100 - с серьезным соплями(в статистику не попали), 100 попали в больницу и в статистику.
из этих 100 выздоровело скажем 30 умерло 60, и ты сделал гениальный вывод:
Летальность 60%.
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Тут все от человека зависит, очень много людей практически не заметило что больны или уже переболели а для других это смертельно. Это будет длится долго еще до появления вакцины или когда все переболеют.
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Вакцини від мінливого вірусу, від якого не може бути імунітету, а значить, не може бути і вакцини ... https://timenewlife.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html?spref=fb&fbclid=IwAR1vW60-P53kMPzn2YYIs6PZ2zCmPFz9FjpnFGhTV-9iIycjjkptxhNcC6w
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Германские ученые решили превзойти британских?
Господа очевидность)
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Да, нолики сидишь рисуешь, а тебе миллионы в карман капают, которые на борьбу с COVID, отстегивают.
Главное табличку правильную нарисовать "Ученый"
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Получается если в США выявлены всего 1,6% то уже заражено 25 миллионов.
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как заразятся так и вылечатся, большая часть и не заметит
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Удобно ученым - всегда можно взять и подтасовать факты, и сослаться на магическое "мы не знаем" и "плохо изучено".
И этим подтвердить любую теорию, вплоть до того, что Мамонты вымерли от Коронавируса, который завезли Марсиане.
Хочу себе такую как у них работу - сидишь, пьешь чай с умным лицом, фантазируешь, а тебе не маленькие деньги за это платят! Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии - Цензор.НЕТ 4349
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очень много чего нужно уметь. самое трудное - научиться догадываться.
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Ну да, согласен, особенно трудно догадываться о том, чего не знаешь совсем и плохо понимаешь что это вообще такое.
Где учат так хорошо догадываться о неизвестном и не понятном?
Я б сходил на лекции! Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 2810
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нигде, но тестик могу подбросить, если не боишься общаться по e-mail. админам не нравится, когда я выкладываю прямо здесь.
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О, у тебя тестик есть? Ты по тестику на какую ученую степень тянешь? Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 1625
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Лучше спрошу про линию на лбу - она от фуражки? Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 1029
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ты знаешь, кто такой Глеб Капустин? так тебе до его уровня ещё расти и расти, балабон.
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Отдыхай, не все ж строем и с песней ходить стуча сапогами ))
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а если бы молчал, выглядел бы вполне приличным человеком, трусишка. проблемы с бабами?
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Я с командирами эскадронов подводных дирижаблей даже не спорю.
У меня проблемы с дебилами, которые ходят строем и думают что от этого все остальные дурнее их.
Разговор закончен, клоун в погонах. Равнйсь, смирно, разойдись, можно курить ))
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... в медицині ці "теоретики" як кати, але скільки грантів отримують на всяку фігню... в світі, до пандемії, великі гроші йщли на вивчення сексуальних вподобань равликів, безсоння і психоз у сурікатів.... а скілько американських грошей пішло на вивчення теоретичної фізики.....
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у нас официально умерло в полтора раза больше чем выздоровело, по официальным данным. получается, шанс помереть, если заразился, 60%. (летальность это или смертность - хз)
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"шанс помереть если заразился 60% - чушь собачья."
Заразилось 1000, 800 перенесло заразу на ногах, даже не заметив (в статистику не попали), 100 - с серьезным соплями(в статистику не попали), 100 попали в больницу и в статистику.
из этих 100 выздоровело скажем 30 умерло 60, и ты сделал гениальный вывод:
Летальность 60%.
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Ты исследования проводил сколько заразилось, но не попало в статистику???
Или повторяешь бред таких же, которые тоже ничего не исследовали?
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Да. Исследование сделано. Но это засекречены данные СБУ.
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якийсь поц вважає себе розумнішим за професорів Геттінгенського університету
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Багато "поців" з більш відомих Інститутів та лабораторій вважають себе розумнішими, бо сидять та не киздять як ці, бо не володіють фактами!
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А Вы?
Вас не смущает слово "могло" в этом заявлении ученых?
Лично меня терзает вопрос, "могло" оно на сколько процентов?
И на сколько "НЕ могло"?
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если "даже не заметил" то наверное и включать в любую статистику никто нигде не будет. а то что включают - то и имеем. сейчас - 60%. а когда заболевшая тысяча через две-три недели выздоровеет\помрет - проценты соответственно поменяются (или нет).
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прямо вот сейчас летальность НЕ 60%. Летальность неизвестна. 60% это цифра от фонаря. И завтра и послезавтра летальность будет примерно одинакова, мы ее просто НЕ ЗНАЕМ.
Если ты смотришь на луне и видишь ее кусочек, это не значит что остальной луны не существует, ты просто ее не видишь.
Но ты заявляешь что на данный момент всей остальной луны не существует, но она потом появится.
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Ну, вирусов в мире много. И не менее опасных, так что теперь годами на карантин экономики всего мира ставить?
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Почему вот этих ученых не спрашивали? Важно каждое мнение, тем более никто никаких исследований не проводит - просто мнения высказывают!
Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии - Цензор.НЕТ 7967
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Кирилл, репутация не пострадает, потому что я в отличии от балаболов -ученых свои теории коронавируса не выдвигаю.
Нет исследований, нет фактов, нет точной статистки, поэтому выдвигать теории удел тех, кто реально хочет испортить балобольством репутацию. Потом за слова им же будет стыдно!
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хочешь - порть. просто рассуждения твои звучат... очень в духе пролетарских теорий классового превосходства. наука - занятие муторное и совершенно не похоже на публицистику.
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Кирилл, стесняюсь спросить, а кто-то спрашивал у тебя какие-то разрешения, что ты с барского плеча "Хочешь-порть"?
И второй вопрос, а сколько у тебя высших образований, сколько ты языков знаешь и есть ли у тебя ученая степень, что ты мне про науку рассказываешь? Спрашиваю, чтоб знать, может мне нужно перед тобой быстро извинится, узнав о твоем образовании и широчайшем интеллекте по сравнению с моими жалкими 3-мя высшими? ))
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как-то ты акценты не так расставил. не было там барства. просто нежелание продолжать тему.

сведения о моей реальной личности в Сети свечу лишь фрагментарно. могу сказать, что знаю японский. это я уже засветил. а пиписьками померится можно. только немножко не так, как ты хочешь.
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Так тебя никто не звал продолжать. Сам дописываешь после моего поста- сам не хочешь. Лично мне- странно это.
-
А по поводу сведений о тебе лучше не продолжать. Дальше все ясно ))
На будущее - добрый совет, думать что пишешь ))
Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 7972
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такой был замах и такой жидкий слив... Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини - Цензор.НЕТ 817 очень плохо выглядишь. если мужик намекает на поединок, перчатку нужно поднимать.
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Знаешь, когда начиналось про науку, а теперь ты перешел на письки - мне нечего мерять с таким челом... Ты фуражку иногда снимай, она голову передавливает тебе - мозг плохо работать начинает ))
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Не вижу заведомой туфты. У учёных. Вижу идиотизм карантинов.
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Украина заражена в несколько раз больше России:
Total Cases Total Deaths Tests/1M pop
Ukraine 1,668 52 165
Niger 278 11 173
Qatar 2,057 6 14,515 Объективная картина
Russia 8,672 63 6,237 Лже-статистика Cases
April 08, 2020
www.worldometers.info/coronavirus/
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ну так чего удивительного при таком числе вернувшихся заробитчан
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Корону знайшли в аборигенів на острові Пасхи (3500 км по периметру ні душі)
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Я не могу понять: как воспаление легких можно перенести и не заметить?
Или иметь воспаление легких, но не лечиться и оно как бы само собой проходит?
Или подхватил корону и отделался только насморком?
А другой человек умер даже не смотря на применение ИВЛ?
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Воспаление лёгких - это уже тяжёлая форма. В лёгкой форме может быть небольшое повышение температуры, першение в горле... Не думаю, что с воспалением лёгких люди не лечились. Но лёгкую форму вполне могли и не заметить.
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Создается впечатление, что так или иначе мы все переболеем.
Даже, если будем сидеть два месяца дома, нам его может принести с теми же продуктами курьер с легким покашливанием. Молчу уже про сборщиков, которые берут все коробки и пакеты руками, пусть даже и в перчатках.
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Это всё индивидуально.Смертность не превышает 10%.Это обычный грипп,из которого раздули шарик до размеров *********
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