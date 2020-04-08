 У Києві горить 2 тис. кв. м. складу лакофарбових матеріалів, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська, 9 виникло займання дров із поширенням на одноповерхову складську будівлю для зберігання лакофарбових матеріалів на площі 500 кв. О 15:35 площа пожежі становить 2000 кв.м.", - сказано в повідомленні
Попередньо жертв і постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучено 65 пожежників і 16 одиниць техніки ДСНС.
Повідомляється, що невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. Поліція заявила що експонати розтрощив ВІТЕР!!! Унікальне природне явище, в тиху погоду, вночі, в окремій точці Києва піднявся ніким не зафіксований ВІТЕР, наробив лиха і зник...
Навіть ці низькоорганізовані біохімічні сполуки невитримують маразму зебілятора.
то кто заинтересован в создании максимального хаоса ?
Как записано к Катехизисе коломойского в ссср (в гугле есть) - или наша власть, или хаос.