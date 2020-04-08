 У Києві горить 2 тис. кв. м. складу лакофарбових матеріалів, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська, 9 виникло займання дров із поширенням на одноповерхову складську будівлю для зберігання лакофарбових матеріалів на площі 500 кв. О 15:35 площа пожежі становить 2000 кв.м.", - сказано в повідомленні

Попередньо жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 65 пожежників і 16 одиниць техніки ДСНС.