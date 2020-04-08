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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (7624) пожежа (2071) ДСНС (2365)

 У Києві горить 2 тис. кв. м. складу лакофарбових матеріалів, - ДСНС. ФОТО

У Києві триває ліквідація пожежі на складському приміщенні в Дарницькому районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Києві горить 2 тис. кв. м. складу лакофарбових матеріалів, - ДСНС 01

"О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська, 9 виникло займання дров із поширенням на одноповерхову складську будівлю для зберігання лакофарбових матеріалів на площі 500 кв. О 15:35 площа пожежі становить 2000 кв.м.", - сказано в повідомленні

Попередньо жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 65 пожежників і 16 одиниць техніки ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187673
 
 
 Топ коментарі
 
что то подозрительно, то радиационный лес, то кабели в центре столицы, то лакокрасочный.. и всё связано с опасностью особенно для инфицированых и легочных больных, а не диверсии ли это в помощь коронавирусу?
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Кличко хотел делом заняться. Тушить будет или хай горит - Кличко пиво пьет?
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Ашо тут удивительного - ясна, сушь, вот и горит то, шо плохо стоит
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Не потушат наверное.....нечем....токо ждать когда выгорит
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По-моему пора вводить запрет на продажу спичек и зажигалок.
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А чей мангал? Кому-то шашлычков захотелось во время карантина?
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Кличко хотел делом заняться. Тушить будет или хай горит - Кличко пиво пьет?
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Вообще-то Аваков должен тушить, при чем тут Виталя? Но Авакову не до того, много надо в социальных сетях писать...
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что то подозрительно, то радиационный лес, то кабели в центре столицы, то лакокрасочный.. и всё связано с опасностью особенно для инфицированых и легочных больных, а не диверсии ли это в помощь коронавирусу?
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Это могут быть диверсии в помощь противникам нынешней власти.
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Ліс в Чорнобильській зоні. Більше 100 га. Покришки, вночі 4 квітня на вул. Автотранспортній, 6 підпалили невідомі, як і лакофарбовий склад, в Дніпровському районі. Вчора, повідомив Цензор-нет, навколо столиці горять три торфовища, - ДСНС. Не дуже багато випадковостей? І всі одночасно. З цим перегукується і пошкодження вандалами експонатів виставки "Століття нескорених", присвяченої Революції Гідності, на Майдані Незалежності. Про це повідомила Пресслужба Нацмузею Революції Гідності. Виставка, розташована на майдані Незалежності, присвячена боротьбі українців за свободу та гідність у різні історичні періоди.
Повідомляється, що невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. Поліція заявила що експонати розтрощив ВІТЕР!!! Унікальне природне явище, в тиху погоду, вночі, в окремій точці Києва піднявся ніким не зафіксований ВІТЕР, наробив лиха і зник...
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Це "взрив" "інтєлєхтуальної їнєрХії" кварталу,став причиною загоряння лакофарбових виробів.
Навіть ці низькоорганізовані біохімічні сполуки невитримують маразму зебілятора. У Києві горить 2 тис. кв. м. складу лакофарбових матеріалів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6029
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Если в Раде подано 16000 "поправок", чтобы не приняли закон по Коломойскому,
то кто заинтересован в создании максимального хаоса ?
Как записано к Катехизисе коломойского в ссср (в гугле есть) - или наша власть, или хаос.
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