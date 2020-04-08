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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2336) Єрмак Андрій (234) Єрмак Денис (54) Штанько (1)

 Фігуранти записів Лероса Штанько і Шумський: Для брата Єрмака зібрали близько $100 тис. Заяви в НАБУ вже написали

Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які на так званих "плівках Єрмака" разом з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом проводили співбесіди кандидатів на держпосади, заявляють, що написали заяви в Національне антикорупційне бюро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Штанько і Шумський розповіли в інтерв'ю Bihus.Info.

"До сотні тисяч доларів були передані (брату глави ОП Андрія Єрмака. - Ред.) Денису. Гроші передавалися Денису для того, щоб він - він не був посадовою особою - щоб він рухав проєкт. Чи була це неправомірна вигода - нехай встановлюють слідчі" , - стверджує Штанько.

При цьому він говорить, що перші 10 тисяч отримав і сам Андрій Єрмак: "Це був перший кандидат, і я це чув особисто. Людина на Держгеокадастр". За словами Штанька, йдеться про Олександра Луцького, який нібито заплатив 10 тисяч доларів за те, щоб бути призначеним на главу Держгеокадастру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ймовірний автор відео з братом Єрмака Штанько: Я записів не робив, звідки вони взялися, не знаю. ВІДЕО+ФОТО

Штанько і Шумський також повідомили, що в неділю, 5 квітня, їх вже допитали в НАБУ.

"Ми написали заяви про вчинення злочину і  нас допитали з цього приводу", - заявив Штанько.

За їхніми словами, в їхніх заявах викладені "факти шахрайства та ознаки корупції" і стосуються вони Андрія та Дениса Єрмаків.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187672
 
   
 Топ коментарі
 
Баканов розбереться з цими чортами..Фигуранты записей Лероса Штанько и Шумский: Для брата Ермака собрали около $100 тыс. Заявления в НАБУ уже написали - Цензор.НЕТ 7501
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Никто и не сомневался -- разве что наш Гарант не от мира сего которому ермак друг ??? Таких друзей за хрен и на кичу !!! Скажи кто твой друг и я скажу кто ты !!! Пора как то или взрослеть или умнеть Фігуранти записів Лероса Штанько і Шумський: Для брата Єрмака зібрали близько $100 тис. Заяви в НАБУ вже написали - Цензор.НЕТ 8550
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він вже і не подорослішає і не порозумнішає. він в кварталі своєму так і завис..
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А яким чином тут Петро Олексійович?
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То чого ти виперся- сиди "запарєбріком".
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То ким же треба бути, щоб програти пану Зеленському? Я навіть й слів таких не знаю!)
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«..:пану Зеленському»))))-хватить анус зализувати. Як гівно пархате на смак?
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Тобі, як фахівцю з вилизування дупи, напевно видніше. То як воно? Хоча- мені це геть нецікаво!
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Авжеж- стрілку на дуполизів наводжу!)))
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Невдовзі там будеш ти зі своїм "солнцеликим".
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О- мерщій мчи хазяїна спасати:
Генеральним прокурором 6 квітня 2020 року на підставі звернення працівників Верховного Суду України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих неправомірних дій Президента України

https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270571

Бо без платні залишишся!
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Не намагайся це збагнути- тобі зайва хромосома заважає!

МЧАТИ, мчу, мчиш, недок. 1. неперех. Пересуватися, переміщатися з великою швидкістю. Вітер мчить шалено із півночі, мов тікає від погоні пріч (Л. Укр., І, 1951, 305); Там, де зорі огнисті, мчить ракета в космічній імлі... (Сос., Так ніхто.., 1960, 9);//Швидко їхати. Мчить колгоспний віз, а кіньми править дядько Кирило (Коп., Хата хлопчика.., 1957, 8); Поверталися додому пізно ввечері. Шляхом мчали машини, а на них співали колгоспники (Зар., Світло, 1961, 93); // Швидко бігти. Настя, нашвидку переодягнувшись, вже мчала до Соні (Вас., Вибр., 1954, 273); Останніми мчали на четвертий поверх Кіра з Руфою, намагаючись перестрибнути більше східців (Коп., Десятикласники, 1938, 92); // Швидко, бурхливо текти. Весною, коли тала вода бурхливими потоками мчить у ріки, рівень води в них різко підвищується (Фіз. геогр., 5, 1956, 43); Попід стрімкими кручами, запінена, мчала на південь річка (Десняк, Опов., 1951, 29).
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идиотизму нет предела, стоило организаторам замутить кастинг и флэшмобы ток-шоу министр на час, как их тут же стали рекламировать по всей стране
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вот идиоты......мог бы сказать , что токо за минет договаривался!....деньги конечно большие, но просто шлюхи оч дорогие!)))
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В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах такие 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.

Посмотрим - дойдет ли это дело до суда...

Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
Дипломированных юристов во власти полно. А в стране справедливости нет
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Ну то кажи вже, чи ти паузу тримаєш?
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зелебют,опять вылез,Давно тебя чмыря не было.Видно у зедебилов все хорошо,скоро на родину обетованную.
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Ога, вчор один писав «я ізраільтянін украінскага праісхаждєнія»!))) цікава інтерпретація поняття «алія».
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То не вилазь- повітря чистішим буде, невже ніяк не збагнеш?)))
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Что, задрот, дядя Беня денюжку подкинул, чтоб твоё хлебало не закрывалось?
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"Запарєбріковоє", тобі чого? Горілки тут немає! Нехай щастить!)
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Украинский язык не делает тебя человеком, отрыжка зелёная!
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Сейчас крыша мычать о дружбе и показывать видосики начнет.
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токо непонятно - зе-гнида то ли мычит, то ли сипит...
но звуки явно не человеческие...
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Дійсно смішно. Ш+Ш лайк до карми. Справа - пшик)))
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Осел уже сказал , что Ермак , белый и пушистый , точнее Друг , а Лерос Аферист . Это дословно от 03.04.2020. 15-40 по Киеву , на встрече с малой фракцией Фігуранти записів Лероса Штанько і Шумський: Для брата Єрмака зібрали близько $100 тис. Заяви в НАБУ вже написали - Цензор.НЕТ 1553 Интересно шо по этому поводу Мендель звизданет Фігуранти записів Лероса Штанько і Шумський: Для брата Єрмака зібрали близько $100 тис. Заяви в НАБУ вже написали - Цензор.НЕТ 479
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Значит деньги брали у очень серьезных людей, если решили, что сдать Ермаков меньшее из зол.
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запахло жаренным у команды ермаков, готовы всех вытянуть и плакать на ТВ, не виноватая Я.
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Денис Ермак, как то очень длинно. Лучше будет ДЕРМАК))
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Бутусов!И ты эту мерзость пропускаешь?
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