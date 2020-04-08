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 Святкували повернення друга з Польщі: на Житомирщині 8 осіб заразилися коронавірусом

У Малині Житомирської області компанія зібралася відсвяткувати повернення друга із заробітків у Польщі. В результаті 8 осіб заразилися коронавірусом, місто можуть взяти в санітарне кільце.

Про це розповів на брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, спалах хвороби відбувся через те, що компанія людей відсвяткувала повернення свого товариша з-за кордону і заразилася від нього.

"В Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону і зараз ми маємо спалах – 8 випадків у Малині", - повідомив голова ОДА.

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Водночас прессекретар Бунечка Юрій Мельник уточнив, що святкували повернення з Польщі свого товариша троє людей, які від нього заразилися коронавірусом, потім вони ще мали контакти, кількість яких встановлюється.

Наразі у Малині, де найбільше в області виявлено випадків захворювання на коронавірус, працює спеціальна комісія, а також керівництво Головного управління Нацполіції в області. Вони вивчають ситуацію з дотримання норм карантину.

"Будемо на комісії приймати рішення щодо можливого взяття міст Малин та Бердичів (у Бердичівському районі зафіксовано 7 інфікованих коронавірусом, – ред.) у санітарне кільце з абсолютним обмеженням в’їздів-виїздів до цих міст", - сказав Бунечко.

У Житомирській області за останню добу зафіксовано 13 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Загалом кількість інфікованих становить 27 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187669
 
   
 Топ коментарі
 
Спонсор выпивки просто приехал! Праздновали возвращение друга из Польши: на Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом - Цензор.НЕТ 7963
Когда бухнуть хочется, а не за что...
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Удивляет безграничная тупость людей. Им хоть в лоб, хоть по лбу, а они свое. Как зомби или биороботы.
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да не начали сказываться, а уже минимум три поколения затронуты
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и другим уродам, что к нему поперлись
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нехай придуркі лікуються за свій кошт,я кщо порушили правило карантину...
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