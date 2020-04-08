 Святкували повернення друга з Польщі: на Житомирщині 8 осіб заразилися коронавірусом

Про це розповів на брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, спалах хвороби відбувся через те, що компанія людей відсвяткувала повернення свого товариша з-за кордону і заразилася від нього.

"В Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону і зараз ми маємо спалах – 8 випадків у Малині", - повідомив голова ОДА.

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Водночас прессекретар Бунечка Юрій Мельник уточнив, що святкували повернення з Польщі свого товариша троє людей, які від нього заразилися коронавірусом, потім вони ще мали контакти, кількість яких встановлюється.

Наразі у Малині, де найбільше в області виявлено випадків захворювання на коронавірус, працює спеціальна комісія, а також керівництво Головного управління Нацполіції в області. Вони вивчають ситуацію з дотримання норм карантину.

"Будемо на комісії приймати рішення щодо можливого взяття міст Малин та Бердичів (у Бердичівському районі зафіксовано 7 інфікованих коронавірусом, – ред.) у санітарне кільце з абсолютним обмеженням в’їздів-виїздів до цих міст", - сказав Бунечко.

У Житомирській області за останню добу зафіксовано 13 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Загалом кількість інфікованих становить 27 осіб.