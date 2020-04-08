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Все про:вибори (4934) голосування (348) ЦВК (890) Федоров Михайло (50)

 ЦВК тестує функцію зміни місця голосування онлайн, - Федоров

Центральна виборча комісія (ЦВК) тестує функцію зміни місця голосування онлайн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна виборча комісія тестує функцію зміни місця голосування онлайн. Пам'ятаєте, скільки ми сил і часу витрачали на цей процес на президентських виборах? Тепер на наступні вибори народних депутатів і президента можна буде змінити місце голосування за кілька хвилин з дому", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах

Федоров також висловив надію, що на наступних виборах нардепів і президента вже можна буде голосувати онлайн, зазначивши, що Мінцифри вже працює над цією можливістю.

ЦВК тестує функцію зміни місця голосування онлайн, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187666
 
 
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давно пора внести в ассортимент блуждающее место голосования с возможностью голосования в любой точке миграции
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теперь не нужен будет подвоза избирателей на автобусе к участку..
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Та тепер і "ісПіратєлі" нах нікому непотрібні!

Намалюють 72 як пити дати!
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Страна в смартфоне. Бабушкам , не умеющим пользоваться, помогут
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Всё - не нужно будет избирателей напрягаться принимать решение за кого голосовать - за него всё продумают и проголосуют.

Вот она - истинная забота об избирателе!!!
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