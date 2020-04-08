 ЦВК тестує функцію зміни місця голосування онлайн, - Федоров

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна виборча комісія тестує функцію зміни місця голосування онлайн. Пам'ятаєте, скільки ми сил і часу витрачали на цей процес на президентських виборах? Тепер на наступні вибори народних депутатів і президента можна буде змінити місце голосування за кілька хвилин з дому", - зазначив він.

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Федоров також висловив надію, що на наступних виборах нардепів і президента вже можна буде голосувати онлайн, зазначивши, що Мінцифри вже працює над цією можливістю.