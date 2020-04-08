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Все про:Київ (7624) пожежа (2071) радіація (67) Чорнобиль (128)

 Радіація в Києві в нормі, - Центр ядерної та радіаційної безпеки. КАРТА

Пожежа в Чорнобильській зоні не призведе до перевищення максимально допустимої концентрації радіоцезію в повітрі столиці.

Про це сказано в повідомленні Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Максимальне значення концентрації радіоцезію (Cs-137) в повітрі в північно-західній частині Києва в середу не перевищить допустимі безпечні показники, прогнозують експерти.

"За прогнозними розрахунками, потенційної концентрації Cs-137 в навколоземному шарі атмосферного повітря північно-західної частини Києва максимальні значення можуть досягти 1,0-2,0 мБк/м3 в період з 13:00 до 15:00 8 квітня 2020 року", - сказано в повідомленні центру.

Радіація в Києві в нормі, - Центр ядерної та радіаційної безпеки 01

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При цьому в ньому наголошується, що, згідно з нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97), допустима концентрація Cs-137 (PC inhal В) встановлена ​​на рівні 800 мБк/м3.

За глобальним даними метеорологічного прогнозу GFS NOAA (США), впродовж дня 8 квітня напрямок вітру в Київській області має мінливий характер.

Як наголошується, співробітники Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки провели низку прогнозних оцінок розповсюдження потенційно забрудненої хмари, причиною якої стала пожежа в Чорнобильській зоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187665
 
 
 Топ коментарі
 
Киев в смоге то ли пожара, то ли Зеленский опять что-то курит, цезия нет.
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Что вы нам тычете один лишь цезий ? А остальные показатели? Кожа лица горит от разражения, словно песком сыпанули - так же было и первые годы после 1986-го когда рванул Чернобыль. Кто тогда был совершеннолетним - хорошо помнит. На улице довольно сильный ветер, пол пятого вечера, а синяя дымка видна невооружённым глазом. Горло першит, в глазах ощутимая резь, есть лёгкая слабость - конечно, сейчас удобно свалить на вирусы, а особенно, когда 16000 поправок в защиту Коломойского. Не удивлюсь, если если чернобыльским поджигателям платилось из денег Бени фициара - великого патриота Украины.
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Спасибо, а то все прямо извелись вопросом - как там радиация?..
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Спите, жители Багдада. В Багдаде всё спокойно.
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Киев в смоге то ли пожара, то ли Зеленский опять что-то курит, цезия нет.
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Хто ж йому той цезій дасть грацця? Бо точно, що скурить...
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а в это время зеленая радиация вместе с шоколадной разъедают основы незалэжности
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Оно за путена.Оно коцап.Но шуганный и уже дрессированный😄
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Почему-то после таких сообщений становится неспокойно............
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Не, эту срань гнало с юга (хоть на схеме нарисовано с востока), а не с севера.
Экологически чистые оксид углерода, циан водорода, хлористый водород, акролеин, окислы азота, без примеси цезия.
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Что вы нам тычете один лишь цезий ? А остальные показатели? Кожа лица горит от разражения, словно песком сыпанули - так же было и первые годы после 1986-го когда рванул Чернобыль. Кто тогда был совершеннолетним - хорошо помнит. На улице довольно сильный ветер, пол пятого вечера, а синяя дымка видна невооружённым глазом. Горло першит, в глазах ощутимая резь, есть лёгкая слабость - конечно, сейчас удобно свалить на вирусы, а особенно, когда 16000 поправок в защиту Коломойского. Не удивлюсь, если если чернобыльским поджигателям платилось из денег Бени фициара - великого патриота Украины.
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Сейчас в западной части Киева просто ...опа, дышать нечем, горизонт и солнце закрыты сизым дымом
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