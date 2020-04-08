 Радіація в Києві в нормі, - Центр ядерної та радіаційної безпеки. КАРТА

Про це сказано в повідомленні Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Максимальне значення концентрації радіоцезію (Cs-137) в повітрі в північно-західній частині Києва в середу не перевищить допустимі безпечні показники, прогнозують експерти.

"За прогнозними розрахунками, потенційної концентрації Cs-137 в навколоземному шарі атмосферного повітря північно-західної частини Києва максимальні значення можуть досягти 1,0-2,0 мБк/м3 в період з 13:00 до 15:00 8 квітня 2020 року", - сказано в повідомленні центру.

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При цьому в ньому наголошується, що, згідно з нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97), допустима концентрація Cs-137 (PC inhal В) встановлена ​​на рівні 800 мБк/м3.

За глобальним даними метеорологічного прогнозу GFS NOAA (США), впродовж дня 8 квітня напрямок вітру в Київській області має мінливий характер.

Як наголошується, співробітники Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки провели низку прогнозних оцінок розповсюдження потенційно забрудненої хмари, причиною якої стала пожежа в Чорнобильській зоні.