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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації з безпечного захоронення померлих від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Міністерство рекомендує тимчасово дотримуватися таких рекомендацій під час проведення ритуальних обрядів:

  • до обрядів перед похованням, у разі крайньої необхідності, може допускатись не більше ніж 10 осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
  • не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;
  • під час обряду між присутніми має бути безпечна дистанція у 1,5 метра;
  • поцілунки тіла померлої особи забороняються, оскільки існує пряма можливість інфікування.
  • поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;
  • органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання.

Також читайте: Обов'язкової вимоги кремації померлих від COVID-19 немає: це вирішують органи самоврядування з родичами, - МОЗ

Для медичних працівників, які безпосередньо контактують з тілами, діють такі правила:

  • Обов'язкове використання засобів індивідуального захисту: рукавичок, водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами.
  • Під час розтину тіла обов'язкове використання водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами або комбінезону, окуляр або захисного щитка, респіратору з класом захисту не нижче FFP2, медичної одноразової шапочки.
  • Під час транспортування тіла до моргу обов'язкове використання засобів індивідуального захисту, які унеможливлюють можливість інфікування через контакт з фізіологічними рідинами. Контакти з тілом мають бути мінімізовані.
  • При транспортуванні до крематорію або місця поховання рекомендується застосовувати непроникні герметичні пакети-мішки для тіла.
  • Для приміщення де перебувала померла особа рекомендується звичайне прибирання приміщень з подальшим проведенням заключної дезінфекції.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187663
 
 
 Топ коментарі
 
Министров можно в общую могилу и разровнять, а вот президента нужно кремировать, чтоб не ожил.
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А масок в аптеке нет . Отлично , читайте рекомендацию .
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что и требовалось доказать - "Природний" ( ключевое) "Вирус" Минздрав утвердил рекомендации по погребению умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 9804 - живее всех живых...
Через полгода-год всем расскажут что ето ЕСТЬ...
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Министров можно в общую могилу и разровнять, а вот президента нужно кремировать, чтоб не ожил.
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Плохие мысли . За него 73% . Пусть до конца осознают .
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У таких как ты ,дрыщущих зеленкой, невроз на бзыке в 73% ?
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действительно, странная конструкция. Интересно, какая была аргументация у ее создателей?? МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4896
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Представители американского разведывательного сообщества предупреждали Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре 2019 года

Но всем было плевать.
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основная рекомендация - сжигать из огнемёта три квартала вокруг умершего
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А ОМАНСКИЙ ОСЁЛ уже кремировал своих родителей? А Ляшко?
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