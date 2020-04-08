 МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Міністерство рекомендує тимчасово дотримуватися таких рекомендацій під час проведення ритуальних обрядів:
- до обрядів перед похованням, у разі крайньої необхідності, може допускатись не більше ніж 10 осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
- не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;
- під час обряду між присутніми має бути безпечна дистанція у 1,5 метра;
- поцілунки тіла померлої особи забороняються, оскільки існує пряма можливість інфікування.
- поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;
- органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання.
Для медичних працівників, які безпосередньо контактують з тілами, діють такі правила:
- Обов'язкове використання засобів індивідуального захисту: рукавичок, водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами.
- Під час розтину тіла обов'язкове використання водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами або комбінезону, окуляр або захисного щитка, респіратору з класом захисту не нижче FFP2, медичної одноразової шапочки.
- Під час транспортування тіла до моргу обов'язкове використання засобів індивідуального захисту, які унеможливлюють можливість інфікування через контакт з фізіологічними рідинами. Контакти з тілом мають бути мінімізовані.
- При транспортуванні до крематорію або місця поховання рекомендується застосовувати непроникні герметичні пакети-мішки для тіла.
- Для приміщення де перебувала померла особа рекомендується звичайне прибирання приміщень з подальшим проведенням заключної дезінфекції.
Через полгода-год всем расскажут что ето ЕСТЬ...
Но всем было плевать.