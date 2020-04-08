 Кабмін демонополізував експорт озброєння і військової техніки, - заступниця голови Мінекономіки Панаіотіді

Про це повідомила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, передає Цензор.НЕТ.
"Демонополізації експорту ОВТ (озброєння і військової техніки. - Ред.) бути! Щойно Уряд проголосував за внесення змін до постанови 1228 і виключив пункт 2 постанови 1228", - розповіла вона.
Раніше Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки.
хошь-ольху рашке,хошь-беспилотники душманам.
Продам усем пупуасам и бушменам!!
🤣🤣
Дякую, що напям'ятали!)))))))))))
Не прикалываюсь!!
))
https://topwar.ru/9065-vtoroe-rozhdenie-trehlineyki-mosina-vintovka-oc-48.html
https://lenta.ru/news/2005/12/08/ppsh/
Запасайтеся набоями, все продадуть!
😎
А как же - торговля вооружениями в Украине - это постоянный "бизнес президентов" - начиная с Кравчука и заканчивая мародером?