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  2026  29
Все про:озброєння (1216) Кабмін (4045) експорт (193) монополія (26) ОПК (13) Панаіотіді (7)

 Кабмін демонополізував експорт озброєння і військової техніки, - заступниця голови Мінекономіки Панаіотіді

Кабінет Міністрів затвердив зміни до постанови, що регулює правила експорту озброєння і військової техніки.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, передає Цензор.НЕТ.

"Демонополізації експорту ОВТ (озброєння і військової техніки. - Ред.) бути! Щойно Уряд проголосував за внесення змін до постанови 1228 і виключив пункт 2 постанови 1228", - розповіла вона.

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Раніше Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки.

Кабмін демонополізував експорт озброєння і військової техніки, - заступниця голови Мінекономіки Панаіотіді 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187659
 
 
 Топ коментарі
 
то есть теперь душман из оборонпрома.может продавать чего захочет и кому захочет?
хошь-ольху рашке,хошь-беспилотники душманам.
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Ошизеть....... теперь оборот вооружения станет вообще бесконтрольным, чтобы концы нельзя было найти. Вы там что, вообще с дуба рухнули?
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Почему только рашке? Там очередь покупателей выстроится... Индия, Китай, другие азиатские страны, все у кого есть деньги
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ну таки в Афганистан уже летом ермак пути продажи оружия начал искать
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думаю,шо первой будет раха...не потому,шо ей нужно,а потому,шоб не досталось ВСУ
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Постанова с 1999 года. Ничего плохого в самостоятельном экспорте вооружения нет. Тем более при нынешней власти. У которой ни мозгов, ни порядочности просто нет
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то есть теперь душман из оборонпрома.может продавать чего захочет и кому захочет?
хошь-ольху рашке,хошь-беспилотники душманам.
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Оборонпром госпредприятие, которое и так продает все что кому хочет и куда хочет, лишь бы украсть. Это скорее закон, чтобы продавать и не платить налоги. Учитывая "мощности" оборонной промышленности - то продавать особенно нечего, разве что воровать со складов, и продавать.
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Эту тему сочинило еще правительство Гройсмана. Так сказать "лебединая песня" від 17 липня 2019 р. № 634. разница только в том, что планировали разрешить в 2024 году
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Луки, стрелы, бумеранги!
Продам усем пупуасам и бушменам!!
🤣🤣
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разве что дубинки, для производства луков нет кадров.
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Нюю, и дубинки и дубины!
Дякую, що напям'ятали!)))))))))))
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Перед тем как писать чушь, поинтересуйся сколько на военных складах расеи, Беоларуси и Украины винтовок Мосина, ППШ, АК-47. Хватить вооружить половину Африки И цена доступная для любого бедуина
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Агга, в смазке .. точняк!
Не прикалываюсь!!
))
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Ошизеть....... теперь оборот вооружения станет вообще бесконтрольным, чтобы концы нельзя было найти. Вы там что, вообще с дуба рухнули?
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Безконтрольний розпродаж- таки перемога. Для зебуїнів та їх хазяїв
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Енто связано какато с деолигаринзинацией, дебилизицией, федролилизацией, итд итп??
Запасайтеся набоями, все продадуть!
😎
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теперь любая баба лена сможет торговать на международном троещинском рынке не тока семками, но и свежими калашами
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В таком случае - Укроборонпром как организация - станет ненужной.
А как же - торговля вооружениями в Украине - это постоянный "бизнес президентов" - начиная с Кравчука и заканчивая мародером?
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Держава вже заробила на торгівлі зброєю достатньо, нехай і наближені до влади Приватні структури трохи зароблять
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Кабмин должен демонополизировать экспорт ОРГАНОВ Слуг Народа и ЗЕБИЛОВ!
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