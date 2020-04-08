 Кабмін демонополізував експорт озброєння і військової техніки, - заступниця голови Мінекономіки Панаіотіді

Про це повідомила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, передає Цензор.НЕТ.

"Демонополізації експорту ОВТ (озброєння і військової техніки. - Ред.) бути! Щойно Уряд проголосував за внесення змін до постанови 1228 і виключив пункт 2 постанови 1228", - розповіла вона.

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Раніше Мінекономіки підготувало постанову про демонополізацію експорту озброєння і військової техніки.