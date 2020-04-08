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 Позачергове засідання Ради, швидше за все, відбудеться 13 квітня, - нардеп "Голосу" Железняк

Позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, швидше за все, відбудеться в понеділок, 13 квітня, заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Позачергове засідання Ради, швидше за все, відбудеться в понеділок. Таблиця до законопроєкту буде зведена до п'ятниці, тобто чекати розгляду законопроєкту про банки до цього часу не варто", - сказав він "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомлялося, в законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187653
 
 
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Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал, что в принятии закона о продаже земли было прежде всего заинтересовано правительство, потому что это должно обеспечить рост ВВП Украины от 1% в первый год до 3% на пятый год реализации. Об этом чиновник сказал в интервью «Главкому».

По словам Высоцкого, в Меморандуме МВФ, в первую очередь, речь идет о структурных реформах в Украине.

«Такие реформы нужны Украине. МВФ не требовал земельной реформы», - отметил чиновник Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/-v-pravitelstve-postavili-zelenskogo-v-neudobnoe-polozhenie-mvf-ne-treboval-nikakoy-zemelnoy-reformy-671662.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
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Правительство - слуги олигархов. Поэтому заинтересованы в скупке земли именно олигархи.
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Это не скупка, это продолжение 90-х просто изъятие и дальнейшая перепродажа для транснацеональных корпораций.
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Еще один прозревший на тему - почему до этого кредиты были, несмотря на отсутствие рынка земли. Да и никакого роста ВВП не будет, государственные земли все равно остались под запретом на продажу, Это именно то, на что делали ставку не пойми чьи слуги. В МВФ требовали принять закон по банкам, зная прекрасно, что к власти пришли шулеры и все равно положат на лопатки банковскую систему, которую с трудом вычистили.
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То чрезвычайное хотят вводитЬ, карантин...но слуги уроды работать на страну не спешат. Это же не ночью землю проавать...ну там по социалке законы, но лохторат, пенсионеры подождут. Это же элита, они ублюдки себя берегут. Вот с Куршавелем маху дали сцуки.
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а ну ка повтори свой балаганчик,
а ну-ка повтори свой балаганчик!
Возьму и повторю, возьму и повторю,
возьму и повторю свой балаганчик!
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