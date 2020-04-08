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Все про:Дніпропетровщина (685) карантин (2387) релігія (270) церква (423) баптисти (5) COVID-19 (3306) коронавірус (1937)

 Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську

Дніпропетровська облрада уточнила назву релігійної організації, зустріч членів якої спричинила спалах коронавірусу в Першотравенську. Йдеться про церкву "Нове покоління".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Дніпропетровської облради в фейсбуці.

"У заяві обласної ради від 7 квітня була переплутана назва і йшлося про причетність баптистської організації до спалаху коронавірусу в Першотравенську. У цьому населеному пункті немає баптистської громади, тому приносимо свої вибачення баптистській спільноті", - йдеться в повідомленні.

В облраді уточнили, що в Першотравенську працює християнська церква "Нове покоління", на базі якої створено "Міжнародний біблійний коледж", до якого на навчання приїжджали люди з різних країн світу.

"Саме в цьому середовищі були виявлені випадки захворювань на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Дніпропетровській області обмежили в'їзд і виїзд із Першотравенська. ВIДЕО

"Прошу із розумінням поставитися, але звертаюся до всіх керівників релігійних організацій, в період карантину - утриматися від проведення масових заходів, які несуть загрозу людському здоров’ю. Приношу свої вибачення за неточну інформацію щодо назв організацій", - заявив глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник.

"Нове покоління" - це міжнародний апостольський рух, що налічує понад 450 церков у Європі та США. У Першотравенську функціонує з 1995 року.

Також читайте: Поліція встановила 556 осіб, які могли контактувати з хворими на COVID-19 у Першотравенську

Раніше голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник помилково заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.

З 8 квітня місцева влада обмежила виїзд з Першотравенська та в'їзд в місто. У Першотравенську лабораторно підтверджено 21 випадок коронавірусу, загалом у Дніпропетровській області таких випадків - 41.

Поліція встановила 556 осіб, які були на зборах з вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати з особами, які заразилися коронавірусом.

Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську 01Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187651
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине зарегистрировано очень много непонятных церквей, которые безнаказанно собирают деньги с населения.
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Ложечки нашлись, а горечь осталась(с).
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В Украине зарегистрировано очень много непонятных церквей, которые безнаказанно собирают деньги с населения.
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Не несли бы лошье, не собирали бы такие охотники за лохами.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ СПРОСТУВАВ МОЖЛИВІСТЬ ПОМ'ЯКШЕННЯ КАРАНТИНУ
https://newsone.ua/news/politics/zelenskij-oproverh-vozmozhnost-smjahchenija-karantina.html?fbclid=IwAR2hRMY5H5-QbQsFa6XLqX0BgEMF8ochmeov5oRrbjPA9Q0iVv1ymzbmHeo

Вірно, ЗЕ... Я підтримую...

В цьому випадку - підтримую твою позицію!

Бо в умовах відсутності ліків ЄДИНИМ способом протидії поширенню вірусу, є саме (і лише) карантин...

А протидія громадян і прихожан карантину - то є один з основних факторів розростання... епідемії до рівня пандемії... Другим фактором є висока густина населення... третім - номер репродукції вірусу (з перших рук - агресивніший і більш довгоживучий)

Чому Китай, Європа, США - в числі найбільш постраждалих... Бо отримали вірус з перших рук (елітний) в Китаї, в Європі і США - з перших та других рук., і не поспішали з введенням карантину, а густина населення - висока. Українці - майже всі з отримали вірус з других-третіх рук (тобто наступної репродукції - не прямо з Китаю, а від європейців... тобто, вірус міг ослабнути з подальшою своєю репродукцією...

А чому Орда, отримавши вірус з перших-других рук, має відносно незначне поширення? - Бо густина населення ріденька. А от в москві - картина протилежна глибинці ..Та ще й більша чисельність "експедиторів"" вірусу з "крушавелів" , ніж в регіонах. А пофігізму Пуйла з карантином хватає - був на рівні пофігізму Трампуші, Луки... Чому в Нью-Йорку нфікованих набагато і більше, ніж по США - цілому? Бо інтенсивність міжнародних контактів його жителів вища+ засилля китайців+пофігізм трампуші до карантину... Київ - аналогічно...( багато саме відпочивальникіів і їх пофгізм стали основними факторами зросту інфікованих на Київщині) Правда Клічко , хоч і не до кінця продумано, але спрацював вірно- ввів карантин одним з перших...

І якщо моя гіпотеза про те, що кожна наступна репродукція вірусу слабша від попередньої має коротший термін життя, то дійсно можна надіятися, що термін розгулу пандемії, чи час її придушення в Україні - може бути коротшим...

Але карантин слід тримати і посилювати. ЗЕ чинить вірно. Але слід максимально диференціювати транспорт, яким возять на роботу здорових, а яким медики, рідні, знайомі перевозять інфікованих... А також створити спецзагони для доставки їжі і ліків тим хто безвилазно в хаті. Але попередньо ці спезагони вимуштрувати "до блиску" і забезпечити засобами захисту, щоб вони не стали централізованими рознощиками інфекції (як нині і не захищені медики)... ЗЕ дій в цих напрямках...
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Та яка різниця,нехай одужують якнайшвидше!
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Ложечки нашлись, а горечь осталась(с).
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дезинформация во время пандемии - аутора фтопку!
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Не пофиг ли какие из фанатиков решили, что их бог(а не врачи и самодисциплина) их защитит
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Із сайту цієї церкви: "Мы убеждены в том, что церковь «Новое Поколение» в состоянии обеспечить Вам реальную встречу с Богом.".
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Це як ? Як Аль Капоне ?

"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу" Это были не баптисты: Днепропетровский облсовет перепутал название церкви, мероприятие которой вызвало вспышку коронавируса в Першотравенске - Цензор.НЕТ 5249
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встретятся с богом если бабло перестанут нести, во вторник не принесут так в среду и встретятся.
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А у нас любая непонятная религиозная организация почему-то называется "баптисты". Хотя, баптисты вполне легальное протестантское течение.
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Нєєє, у нас будь-яка незрозуміла релігійна організація називається "штунди"!
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Зато в церкви апостола Мунтяна не будет заражений..."апостола" за наркоту в Таиланде упаковали)))
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Главное не церковь, а то, что облсовет спьяну перепутал.
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Лучше бы они оказались прихожанами церкви "Свидетели конца эпохи бедности на 73%"......
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Какая разница ? В церкви Бога нет , там бизнес . Он должен быть в голове , в первую очередь .
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Люди с Богом в черепушках сидят в психушках.
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прикольно - "В этом населенном пункте нет
баптистской общины, поэтому приносим свои извинения баптистской общине" )))"
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21 век, третье тысячелетие, космос, генная инженерия ... Какая нах религия? Люди, очнитесь! Надо вера? Верьте в себя, в родных, близких, друзей.
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Третье тысячилетие,а люди погрязли в грехах и пороках не хуже,чем в преждние века.И прогресс не уменьшает зло,измены,ложь,кражи.Сигареты и спиртое также держит в рабстве миллионы.Людям нужен Бог,нужно освобождение от этого,жальчто часто не там его ищут.Аферисты были всегда и везде.
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Людям нужен не бог, а адекватные родители воспитывающие своих детей, а не шляющиеся на всякие сборища в места-рассадники всех мыслимых и не мыслимых болячек. Вы когда-нибудь в своей жизни видели дезинфекцию внутри церкви? Не влажную уборку, а именно дезинфекцию?
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Конечно делают,если есть необходимость."Адекватные родители"-не соблюдающие библейские принципы для жизни-зачастую шляються "на всякие сборища,в места-рассадники всех мыслимых и не мыслимых болячек".Мы живет не на Луне,и видим вокруг что происходит.
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а кому нужен ваш космос? Для чего он лично вам?Порносайты со спутников принимать?
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Для обладателя такого ника, вопрос закономерный.
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Тебе не нравится мой ник, закономерная каналья? Для особо одарённых повторяю - космос нужен таким как ты онанистам и бездельникам, торчащих в телевизоре и смартфоне.
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Средний возраст "Нового поколения" лет 70 Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську - Цензор.НЕТ 4809
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Раза в два три моложе. Те шо под 70 московскому сатанату молятся.
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Це був не Олександр: Цензор сплутав людей.
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Взяли и обидели такого чоловика! Он теперь в жизни не простит путену такой подставы Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську - Цензор.НЕТ 2862
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Дело в том, что все прихожане Церквей уповают на Волю Божью. В Киеве и Киевской области не прекращаются массовые собрания верующих. Но Аваков боится ссориться со штундой
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Какое отличие. Веруны все одинаковы. Карантин не каратин они куда-то прут
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Организаторов и ведомых баранов надо оштрафовать.
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Хватит нам голову морочить, баптисты это под прикрытием вывески "Те же яйца вид сбоку" названия меняют по пять раз в год чтобы новых дураков заманивать.
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а на носу Пасха. Это и будет последней каплей.
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Та побійтеся Бога ! рпц движнячить по всій Україні без усіляких карантинів,і ніякій патрульці діла немає !
Бердянськ:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222698062306554&id=100036990848028
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Баптистів тероризували в Лугандоні. Багато вірян було вбито. Тому не треба на них. Слово "баптизм" від слова хрещення.
Бапти́зм (от др.-греч. βάπτισμα: крещение; от βαπτίζω - «погружаю в воду»)
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Цих сект і так задохолєри. Якщо влада не додумалася позбутися їх (принаймні скоротити їхню чисельність), то, може хоч вірус з тим справиться.
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