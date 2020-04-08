 Це були не баптисти: Дніпропетровська облрада переплутала назву церкви, захід якої спричинив спалах коронавірусу в Першотравенську

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Дніпропетровської облради в фейсбуці.
"У заяві обласної ради від 7 квітня була переплутана назва і йшлося про причетність баптистської організації до спалаху коронавірусу в Першотравенську. У цьому населеному пункті немає баптистської громади, тому приносимо свої вибачення баптистській спільноті", - йдеться в повідомленні.
В облраді уточнили, що в Першотравенську працює християнська церква "Нове покоління", на базі якої створено "Міжнародний біблійний коледж", до якого на навчання приїжджали люди з різних країн світу.
"Саме в цьому середовищі були виявлені випадки захворювань на коронавірус", - йдеться в повідомленні.
"Прошу із розумінням поставитися, але звертаюся до всіх керівників релігійних організацій, в період карантину - утриматися від проведення масових заходів, які несуть загрозу людському здоров’ю. Приношу свої вибачення за неточну інформацію щодо назв організацій", - заявив глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник.
"Нове покоління" - це міжнародний апостольський рух, що налічує понад 450 церков у Європі та США. У Першотравенську функціонує з 1995 року.
Раніше голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник помилково заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.
З 8 квітня місцева влада обмежила виїзд з Першотравенська та в'їзд в місто. У Першотравенську лабораторно підтверджено 21 випадок коронавірусу, загалом у Дніпропетровській області таких випадків - 41.
Поліція встановила 556 осіб, які були на зборах з вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати з особами, які заразилися коронавірусом.
https://newsone.ua/news/politics/zelenskij-oproverh-vozmozhnost-smjahchenija-karantina.html?fbclid=IwAR2hRMY5H5-QbQsFa6XLqX0BgEMF8ochmeov5oRrbjPA9Q0iVv1ymzbmHeo
Вірно, ЗЕ... Я підтримую...
В цьому випадку - підтримую твою позицію!
Бо в умовах відсутності ліків ЄДИНИМ способом протидії поширенню вірусу, є саме (і лише) карантин...
А протидія громадян і прихожан карантину - то є один з основних факторів розростання... епідемії до рівня пандемії... Другим фактором є висока густина населення... третім - номер репродукції вірусу (з перших рук - агресивніший і більш довгоживучий)
Чому Китай, Європа, США - в числі найбільш постраждалих... Бо отримали вірус з перших рук (елітний) в Китаї, в Європі і США - з перших та других рук., і не поспішали з введенням карантину, а густина населення - висока. Українці - майже всі з отримали вірус з других-третіх рук (тобто наступної репродукції - не прямо з Китаю, а від європейців... тобто, вірус міг ослабнути з подальшою своєю репродукцією...
А чому Орда, отримавши вірус з перших-других рук, має відносно незначне поширення? - Бо густина населення ріденька. А от в москві - картина протилежна глибинці ..Та ще й більша чисельність "експедиторів"" вірусу з "крушавелів" , ніж в регіонах. А пофігізму Пуйла з карантином хватає - був на рівні пофігізму Трампуші, Луки... Чому в Нью-Йорку нфікованих набагато і більше, ніж по США - цілому? Бо інтенсивність міжнародних контактів його жителів вища+ засилля китайців+пофігізм трампуші до карантину... Київ - аналогічно...( багато саме відпочивальникіів і їх пофгізм стали основними факторами зросту інфікованих на Київщині) Правда Клічко , хоч і не до кінця продумано, але спрацював вірно- ввів карантин одним з перших...
І якщо моя гіпотеза про те, що кожна наступна репродукція вірусу слабша від попередньої має коротший термін життя, то дійсно можна надіятися, що термін розгулу пандемії, чи час її придушення в Україні - може бути коротшим...
Але карантин слід тримати і посилювати. ЗЕ чинить вірно. Але слід максимально диференціювати транспорт, яким возять на роботу здорових, а яким медики, рідні, знайомі перевозять інфікованих... А також створити спецзагони для доставки їжі і ліків тим хто безвилазно в хаті. Але попередньо ці спезагони вимуштрувати "до блиску" і забезпечити засобами захисту, щоб вони не стали централізованими рознощиками інфекції (як нині і не захищені медики)... ЗЕ дій в цих напрямках...
Норм, 556/2*17000 скока будет?
"Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу"
баптистской общины, поэтому приносим свои извинения баптистской общине" )))"
Бердянськ:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=222698062306554&id=100036990848028
Бапти́зм (от др.-греч. βάπτισμα: крещение; от βαπτίζω - «погружаю в воду»)