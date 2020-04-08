 Підстав для дефіциту хліба і хлібобулочної продукції в Україні немає, - міністр Петрашко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ніякого дефіциту продукції, пов'язаної з пшеницею, не буде, підстав для цього немає", - зазначив міністр.

За його словами, в країні також немає "посиленого" експорту продовольчої пшениці.

Петрашко повідомив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підписало меморандум з найбільшими зернотрейдерами, в якому закріплені незнижувальні залишки. За оцінками міністерства, в липні (низький сезон перед початком нового експортного МГ) запаси зерна будуть в два рази перевищувати торішній показник.

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"Ми моніторимо ситуацію з експорту/імпорту всіх товарів. Вводимо точкові рішення, де бачимо, що ситуація вимагає реагування, наприклад, щодо гречки і продуктів, де ми частково залежні від імпорту. Працюємо з тими країнами, звідки імпортуємо аграрну продукцію", - зазначив він.