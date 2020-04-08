 Підстав для дефіциту хліба і хлібобулочної продукції в Україні немає, - міністр Петрашко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
"Ніякого дефіциту продукції, пов'язаної з пшеницею, не буде, підстав для цього немає", - зазначив міністр.
За його словами, в країні також немає "посиленого" експорту продовольчої пшениці.
Петрашко повідомив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підписало меморандум з найбільшими зернотрейдерами, в якому закріплені незнижувальні залишки. За оцінками міністерства, в липні (низький сезон перед початком нового експортного МГ) запаси зерна будуть в два рази перевищувати торішній показник.
"Ми моніторимо ситуацію з експорту/імпорту всіх товарів. Вводимо точкові рішення, де бачимо, що ситуація вимагає реагування, наприклад, щодо гречки і продуктів, де ми частково залежні від імпорту. Працюємо з тими країнами, звідки імпортуємо аграрну продукцію", - зазначив він.
А коли це скаже зеля, знайте , що ппц вже настав.
Добре, що трава вже з'явилася. Низькокалорійний раціон покращить і фігури і прочистить мізки.
Тиждень назад Чіжиков- голова ТПП по радіо кволим голоском розказував, що пшеницю експортують до Єгипту і до ін країн, аж фуфайка завертається.
У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Раньше за сайт автора здессь банили..
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