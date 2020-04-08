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 Суспільство
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Все про:дефіцит (42) хліб (11) Петрашко (7) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (22)

 Підстав для дефіциту хліба і хлібобулочної продукції в Україні немає, - міністр Петрашко

В Україні немає підстав для виникнення дефіциту хліба і хлібобулочної продукції, ситуація з експортом продовольчої пшениці під контролем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ніякого дефіциту продукції, пов'язаної з пшеницею, не буде, підстав для цього немає", - зазначив міністр.

За його словами, в країні також немає "посиленого" експорту продовольчої пшениці.

Петрашко повідомив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підписало меморандум з найбільшими зернотрейдерами, в якому закріплені незнижувальні залишки. За оцінками міністерства, в липні (низький сезон перед початком нового експортного МГ) запаси зерна будуть в два рази перевищувати торішній показник.

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"Ми моніторимо ситуацію з експорту/імпорту всіх товарів. Вводимо точкові рішення, де бачимо, що ситуація вимагає реагування, наприклад, щодо гречки і продуктів, де ми частково залежні від імпорту. Працюємо з тими країнами, звідки імпортуємо аграрну продукцію", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187650
 
 
 Топ коментарі
 
...і з масками, кажуть, теж дефіциту не було... на початку 2020

У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/

Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 8473
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Оснований для дефицита масок-тоже не было. Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 7973
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Оснований нет, а дефицит есть!
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його й не може бути. у мене вдома хлібопічка та пару мішків муки
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Маладца,но тебе надо ещё пару...десятков мешков взять.
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не, хватит, благодарю за беспокойство
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Ну тогда мешок пороха не помешает,что-бы держать круговую оборону от голодных соседей)))
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За то есть ох*уевшие барыги и спекулянты, которые наживаются на горе людей. Вот бы кого потрусить... Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 3576
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Трусить должны соответствующие органы. Иначе это - уголовная статья. Знаешь о таком?
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Хорошо, Значит еще не повывозили муку заграницу как маски, и на том спасибо.
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если бьі не повьвозілі, то НАВІЩО ТАКІ ЗАЯВИ від цілого міністра?
А коли це скаже зеля, знайте , що ппц вже настав.
Добре, що трава вже з'явилася. Низькокалорійний раціон покращить і фігури і прочистить мізки.
Тиждень назад Чіжиков- голова ТПП по радіо кволим голоском розказував, що пшеницю експортують до Єгипту і до ін країн, аж фуфайка завертається.
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у тебя на районе дефицит хлеба? переезжай в Украину
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Да при такой цене, какой дефицит? Да, бубочка?
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...і з масками, кажуть, теж дефіциту не було... на початку 2020

У вівторок ввечері, 7 квітня, найновіший літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Еl Аl вилетів з аеропорту «Бориспіль», щоб доставити в Ізраїль яйця, з якими зараз у тій країні дефіцит. - https://texty.org.ua/fragments/100690/foto-dnya-izrayil-vyvozyt-iz-kyyeva-pivmiljona-yayec-u-pasazhyrskyh-sydinnyah-najnovishoho-avialajnera-foto/

Оснований для дефицита хлеба и хлебобулочной продукции в Украине нет, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 8473
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Кстати да яиц в Израиле сейчас нигде нет-знакомая там живёт,рассказывала...
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У нас никогда нет оснований, но почему-то возникает дефицит.
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Кажете, що не буде? От зараз і почнеться паніка!
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Бо ти вже на 2-х мішках сидиш і триндиш - не бери.
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То навіщо про це казати? В Україні впринципі це неможливо,ну хіба що все продадуть.
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Выделяешь и Гуглишшшь!
Раньше за сайт автора здессь банили..
)))
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а про дрожжи не забыли? Они, говорят, тоже нужны. Не только на самогон, как все привыкли.
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Та набої треба поповнювати запаску!!)))
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зато дефицит мозгов явно присутствует - ресурс невосполняемый, корректировке не подлежит
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якщо з часом зникне хліб ви будете знати хто його продав...
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