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 Політика України
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Все про:ВР (7431) кордон (1448) Кабмін (4045)

 Кабмін просить Раду надати йому право забороняти виїзд і в'їзд в Україну на час карантину

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді надати уряду право тимчасово забороняти проїзд на територію України іноземних громадян з країн, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також забороняти виїзд громадян України за кордон.

Зокрема, відповідно до схваленого проєкту закону, Кабмін пропонує парламенту в разі оголошення карантину надати уряду право тимчасово обмежувати або забороняти проїзд на територію України іноземних громадян та транспортних засобів з країн, де зареєстровано особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також забороняти виїзд громадян України за кордон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також документ передбачає, що в разі відсутності підстав для госпіталізації осіб, щодо яких є підозра на інфекційну хворобу, а також осіб, які мали контакти з хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу або хворіють на інфекційну хворобу, ці особи мають надавати інформовану згоду на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів, які передбачають, зокрема, згоду на самоізоляцію або ізоляцію протягом терміну, визначеного лікарем.

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Крім того, законопроєкт визначає, що пропуск через державний кордон осіб, які відвідували країни або регіони з місцевою передачею особливо небезпечних інфекційних хвороб, які мають міжнародне значення (крім співробітників дипломатичних і консульських установ, представників офіційних місій, представників організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв і обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажу повітряних і морських суден, членів бригад у потягах і локомотивах, якщо немає підстав вважати, що вони мали контакт з особою, яка хворіє на особливо небезпечну інфекційну хворобу), вважати такими, які мали контакт з хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу, і після надання ними згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів, направляти в спеціалізовані установи на термін, який визначає лікар, після перетину держкордону.

Серед іншого, законопроєкт передбачає, що особи, які порушують карантин, нестимуть відповідальність відповідно до закону України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187647
 
 
 Топ коментарі
 
чёт подобное, помнится, уже обсуждалось. адекватные депутаты вовремя хай подняли и разъяснили, что это называется узурпация власти Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина - Цензор.НЕТ 4144
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А не замахнуться нам на Вильяма, так сказать Шекспира Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина - Цензор.НЕТ 7484
или и тут ОСТАПА понесло Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина - Цензор.НЕТ 1775
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чёт подобное, помнится, уже обсуждалось. адекватные депутаты вовремя хай подняли и разъяснили, что это называется узурпация власти Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина - Цензор.НЕТ 4144
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А не замахнуться нам на Вильяма, так сказать Шекспира
или и тут ОСТАПА понесло Кабмин просит Раду дать ему право запрещать выезд и въезд в Украину на время карантина - Цензор.НЕТ 1775
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Смеялись с Мордора?,так вот там даже не приняли такого закона,авиа международные да,закрыли,внутрение там летают кстати
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Давно нужно было закрывать границы для иностранцев. Поздно кинулись.
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Правильно уж раз вернулись нехрен назад ехать. У нас сейчас как раз острая нехватка бойцов в ООС наблюдается.
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Аааааа... это сладкое слово "запрет". А можно МЫ будем запрещать? Нет, МЫ! Ой, а что бы нам еще запретить....
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Мда. Аппетит приходит во время еды, не так ли?
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Ага, при каждом въезде карантин обнуляется (((. И отсчет начинается заново.
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Дебилы гребанные! Объясните как выезд гражданина Украины может ухудшить эпидемиологическое состояние в стране.
Вас судить нужно за узурпацию власти и установление диктатуры. А также за 200 000 въехавших без обсервации и карантина.
Если выживем то висеть вам на фонарных столбах очень може быть реальный итог!
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Так ви вже ж "заборонили"! Як то ви те без "права" змогли?
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Для начала нужно все партии запретить кроме СН. А потом и выезд - только по разрешению партбюро. Слава Богу опыт уже есть.
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Вот наши гастарбайтеры и попались в мышеловку .Как говорил мне украинский пограничный генерал- десятому закажешь в Польшу ездить.
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Кабмин проснулся. Еще в марте президент заявил,что закрывает границы и дал три дня,чтобы все желающие вернулись.После этого, уже десятки тысяч вернулись и продолжают. Заигралась власть с этим карантином.
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А СОСКА Валерия Шкаброва (Мельничук), которой 24 года и год назад она окончила НАУ, получила должность в наблюдательном совете "Укрзализныце" с окладом в 160 тысяч гривен, и ее хахаль министр инфраструктуры Владислав Криклий тоже требуют?
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У декого коротка пам'ять. В сезоні 2009-10 рр. в Україні від свинячого грипу померло 1125 людей, було шпиталізовано 345 тисяч. Кому цікаво - погугліть. Але тоді при владі в Україні були значно притомніші люди з імунітетом до настрашнішого вірусу - вірусу узурпації влади.
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