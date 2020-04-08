 Кабмін просить Раду надати йому право забороняти виїзд і в'їзд в Україну на час карантину

Зокрема, відповідно до схваленого проєкту закону, Кабмін пропонує парламенту в разі оголошення карантину надати уряду право тимчасово обмежувати або забороняти проїзд на територію України іноземних громадян та транспортних засобів з країн, де зареєстровано особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також забороняти виїзд громадян України за кордон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також документ передбачає, що в разі відсутності підстав для госпіталізації осіб, щодо яких є підозра на інфекційну хворобу, а також осіб, які мали контакти з хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу або хворіють на інфекційну хворобу, ці особи мають надавати інформовану згоду на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів, які передбачають, зокрема, згоду на самоізоляцію або ізоляцію протягом терміну, визначеного лікарем.

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Крім того, законопроєкт визначає, що пропуск через державний кордон осіб, які відвідували країни або регіони з місцевою передачею особливо небезпечних інфекційних хвороб, які мають міжнародне значення (крім співробітників дипломатичних і консульських установ, представників офіційних місій, представників організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв і обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажу повітряних і морських суден, членів бригад у потягах і локомотивах, якщо немає підстав вважати, що вони мали контакт з особою, яка хворіє на особливо небезпечну інфекційну хворобу), вважати такими, які мали контакт з хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу, і після надання ними згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів, направляти в спеціалізовані установи на термін, який визначає лікар, після перетину держкордону.

Серед іншого, законопроєкт передбачає, що особи, які порушують карантин, нестимуть відповідальність відповідно до закону України.