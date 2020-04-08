 По допомогу з безробіття офіційно звернулося 364 тисячі осіб, - Мінекономрозвитку

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу 8 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.
"Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися в центр зайнятості - ред.) становить 13%. Але ми очікуємо зростання кількості безробітних", - повідомив Петрашко.
Він зазначив, що зараз в уряді працюють над тим, щоб спростити процедуру офіційної реєстрації безробітних і планують оперативно виплачувати таким безробітним державну допомогу.
Пройдет ещё 1-2 недели и народ начнет закипать: лирика и весна - это хорошо, но кушать-то хочется..
Пример. Два бомжа на остановке собирают чинарики. Грязные с торбами с помоек и разумеется без масок. В нескольких метрах наряд полиции. И что? Да НИЧЕГО. Что с бомжей собьешь, кроме заразы? Вот так и живем...
Ещё беда - многие любят работать за чёрную з/п в конверте, соответсвенно понимают, что при попытке встать на учёт эти проделки сразу вскроются и им откажут. Так что они даже и не пытаются ...
Третий момент- самозанятые лица : им куда обращаться, на какой учёт становится???
Вернуться нужно к истокам логики - сколько у нас трудоспособного населения. Сколько из них платят налоги и другие обязательные платежи. Разница между «способными» и «реальными» плательщиками взносов в бюджет и фонды и будет настоящей картиной официального уровня безработицы.
Но нет же - зэлошью обязательно нужно выдумать пятиколесный велосипед имени дубилета