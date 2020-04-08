EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Економіка, Суспільство
  1337  9
Матеріали за темою:
Все про:безробіття (53) карантин (2387) Петрашко (7) COVID-19 (3306) коронавірус (1937)

 По допомогу з безробіття офіційно звернулося 364 тисячі осіб, - Мінекономрозвитку

Кількість осіб, які офіційно зареєструвалися в системі зайнятості в Україні станом на 7 квітня, становить 364 тисячі осіб - це на 13% більше, ніж на аналогічну дату в 2019 році.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу 8 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися в центр зайнятості - ред.) становить 13%. Але ми очікуємо зростання кількості безробітних", - повідомив Петрашко.

Він зазначив, що зараз в уряді працюють над тим, щоб спростити процедуру офіційної реєстрації безробітних і планують оперативно виплачувати таким безробітним державну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187644
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А реально сколько без работы? это как с выявленными заболевшими...надо умножить на 10.
 показати весь коментар
 
 
У знайомого сусід з Італії приїхав (з заробітків) каже, ти чого вдома не сидиш? Відповідає, я що довбо.б? замість карантину таксує по Ужгороду...
 показати весь коментар
 
ничего личного.... но будет та же история сейчас как из субсидиями.что жиртресты на лексусах с жировой мат.подушкой в мешках просили субсидии скоты. теперь будет навала что то подобное. кто день как открылся два уже давайте помощь я потерял мол бабло! и тому подобное ... сами додумывайте если мозг есть и мыслить можете...? За пособием по безработице официально обратилось 364 тысячи человек, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2670 я как жил на минималку пенсии 1650 грн так и живу...вирус...не вирус ...кто поверит что у любого кто закрылся на месяц два нет несколько тысяч гривен не говорю уже о долларах чтобы ради своего же спасения от смерти и своих родственников пересидеть дома? ситуации разные конечно.... но псевдо ноющих будет немало...((
 показати весь коментар
 
 
Кто-то не стал бегать с бумажками для биржи труда потому что особо не верит в их "помощь", кто-то банально не рискнул мотаться в маске по городу,собирая необходимые бумажки, а кто-то психанул и - "ушёл в себя, буду не скоро"..
Пройдет ещё 1-2 недели и народ начнет закипать: лирика и весна - это хорошо, но кушать-то хочется..
 показати весь коментар
 
 
Бегать бесполезно. Центры занятости перешли на дистанционную работу
 показати весь коментар
 
Да выбор у украинцев завидный. Или помереть от голода или короновируса. Некоторые специалисты утверждают, что так или иначе переболеет до 90% землян. Так может, не меры уничтожать, а адекватные решения находить.
Пример. Два бомжа на остановке собирают чинарики. Грязные с торбами с помоек и разумеется без масок. В нескольких метрах наряд полиции. И что? Да НИЧЕГО. Что с бомжей собьешь, кроме заразы? Вот так и живем...
 показати весь коментар
 
Чим довше буде карантин,тим гірше буде,для пересічного українця.Олігархи точно не збідніють.
 показати весь коментар
 
Ну, начнем с того, что не всех «желающих» ставят на учёт. 2/3 посетителям «от ворот поворот» сразу устраивают...
Ещё беда - многие любят работать за чёрную з/п в конверте, соответсвенно понимают, что при попытке встать на учёт эти проделки сразу вскроются и им откажут. Так что они даже и не пытаются ...
Третий момент- самозанятые лица : им куда обращаться, на какой учёт становится???
 показати весь коментар
 
Поэтому - хватит уже наконец врать и пытаться строить «государство» на тотальной лжи (совку это не помогло)
Вернуться нужно к истокам логики - сколько у нас трудоспособного населения. Сколько из них платят налоги и другие обязательные платежи. Разница между «способными» и «реальными» плательщиками взносов в бюджет и фонды и будет настоящей картиной официального уровня безработицы.
Но нет же - зэлошью обязательно нужно выдумать пятиколесный велосипед имени дубилета
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору