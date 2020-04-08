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 Економіка
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Все про:держбюджет (353) МВФ (749) Мінфін (420) Марченко Сергій (8)

 Основні показники Держбюджету-2020 були узгоджені з МВФ, - міністр фінансів Марченко

Міністерство фінансів України погодило основні показники змін до державного бюджету на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу.

Як зазначив Марченко, Україна активно працює з міжнародними партнерами: МВФ і Світовим банком.

Зокрема, в процесі підготовки змін до держбюджету питання обговорювалися з МВФ.

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"Ми основні показники з ними узгодили. І є надія, що на цьому тижні депутатський корпус підтримає ці ініціативи і ми зможемо виконати одну з умов МВФ", - повідомив він.

При цьому Марченко заявив, що на сьогодні Україна перебуває "в досить цікавій ситуації". "З одного боку - коронавірус, з іншого боку нас економічна криза трохи піджимає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ очікує ухвалення в цілому закону про банки і змін до держбюджету-2020.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187643
 
 
 Топ коментарі
 
Я что-то слабо соображаю, я что МВФ всех стран госбюджеты согласовывает или "избранных"? Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9271
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"Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (c)
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Только тех, кто просит кредиты.
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Стесняюсь спросить.... до или после предложения увеличить дефицит в 3 раза до 300 млрд Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7558
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Я что-то слабо соображаю, я что МВФ всех стран госбюджеты согласовывает или "избранных"? Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9271
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"Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (c)
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не помнишь,как он в кино закончил?може пытается избежать?
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Не, я всё не осилил)
Звание самый тупой президент уже точно заработал.
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А в протокол согласования можно посмотреть,кто согласовывал,с кем из мвф согласовывал,что говорили,какие требование выдвигали,кто соглашался и несет ответственность политическую и уголовную за согласования,велась ли стенограмма и где она хранится?
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А мені цікаво, хто буде відповідати за те, що за пів року проср.ли 118 млрд гривень з ЄКР? Знищив бюджет. Довів країну до дефолту? Хто буде нести за це політичну, кримінальну відповідальність
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а с реальностью кто-то пытался согласовать?
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И ни слова о реструктуризации, отсрочке, списания части долга.....только Управление.
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Ты б еще стотищ пропросил и что бы не возвращать.

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Правительство Украины должно выстраивать политику и привлекать инвестиции, а не брать кредиты у МВФ! Этот фонд инструмент создавался для помощи экономикам в развитии, а не для тупого проедания как это делает зеленое правительство
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