 Основні показники Держбюджету-2020 були узгоджені з МВФ, - міністр фінансів Марченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу.

Як зазначив Марченко, Україна активно працює з міжнародними партнерами: МВФ і Світовим банком.

Зокрема, в процесі підготовки змін до держбюджету питання обговорювалися з МВФ.

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"Ми основні показники з ними узгодили. І є надія, що на цьому тижні депутатський корпус підтримає ці ініціативи і ми зможемо виконати одну з умов МВФ", - повідомив він.

При цьому Марченко заявив, що на сьогодні Україна перебуває "в досить цікавій ситуації". "З одного боку - коронавірус, з іншого боку нас економічна криза трохи піджимає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ очікує ухвалення в цілому закону про банки і змін до держбюджету-2020.