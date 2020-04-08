 Основні показники Держбюджету-2020 були узгоджені з МВФ, - міністр фінансів Марченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу.
Як зазначив Марченко, Україна активно працює з міжнародними партнерами: МВФ і Світовим банком.
Зокрема, в процесі підготовки змін до держбюджету питання обговорювалися з МВФ.
"Ми основні показники з ними узгодили. І є надія, що на цьому тижні депутатський корпус підтримає ці ініціативи і ми зможемо виконати одну з умов МВФ", - повідомив він.
При цьому Марченко заявив, що на сьогодні Україна перебуває "в досить цікавій ситуації". "З одного боку - коронавірус, з іншого боку нас економічна криза трохи піджимає", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ очікує ухвалення в цілому закону про банки і змін до держбюджету-2020.
Звание самый тупой президент уже точно заработал.